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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 17 April 2026: मीन राशि फ्रीलांसरों को मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स, जानें आज का भाग्यशाली अंक और रंग

Aaj ka Meen Rashifal 17 April 2026: मीन राशि फ्रीलांसरों को मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स, जानें आज का भाग्यशाली अंक और रंग

Pisces Horoscope 17 April 2026: मीन राशि वालों को विदेशी टेंडर्स में बड़ी सफलता मिलेगी. पुराने कर्ज खत्म होने से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहितों के लिए विवाह के योग हैं. जानें पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 02:55 AM (IST)
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  • मीन राशि आज व्यापार में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करेगी।
  • नौकरीपेशा जातकों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे।
  • सेहत के मोर्चे पर ऊर्जावान रहेंगे, सुपाच्य भोजन लें।
  • पारिवारिक जीवन सुख-शांतिपूर्ण रहेगा, विवाह के योग हैं।

Aaj ka Meen Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता लेकर आ रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.

पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, जिसके बाद चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव (धन भाव) में प्रवेश करेंगे. आज विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का दुर्लभ संयोग आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला हो सकता है. देश-विदेश के टैरिफ और विदेशी टेंडर्स में आपकी जीत सुनिश्चित है, जिससे आपके बिजनेस का ग्लोबल टर्नओवर बढ़ेगा. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपको पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, जिससे आपकी बैलेंस शीट पहले से अधिक मजबूत और आकर्षक नजर आएगी. जो लोग पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, उनके लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा विशेष लाभ देने वाली रहेगी.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज आय के नए स्रोत खुलने के योग हैं. आपको ऑफिस में इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. फ्रीलांसरों के लिए आज का दिन वैश्विक स्तर पर चमकने का है; वेब डेवलपमेंट, ऐप मेकिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता के आगे विरोधियों की हर चाल विफल होगी.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन ऊर्जावान रहने का है. अपने मस्तिष्क को सक्रिय और शरीर को हल्का रखने के लिए आज सुपाच्य भोजन (Easily Digestible Food) को प्राथमिकता दें. फलों के रस का सेवन करना आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा. मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान में बिताएं, विशेषकर दोपहर 12:02 तक जब विष दोष का प्रभाव रहेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा. शादीशुदा जातकों के बीच तालमेल बेहतरीन बना रहेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन विशेष है; विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और घर में मांगलिक कार्यों की चर्चा शुरू हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोग आज रैलियों या सभाओं में अपने ओजस्वी भाषण से माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
जो छात्र विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज कोई ऐसा मेंटर या गाइड मिल सकता है जो वहां सेटल होने में आपकी निस्वार्थ मदद करेगा. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
 भाग्यशाली अंक: 6
 अशुभ अंक: 4

 आज का विशेष उपाय
'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. मीन राशि वालों के लिए आज धन लाभ के क्या विशेष योग हैं?
आज विदेशी टेंडर और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स से बड़ा धन लाभ होने के संकेत हैं. साथ ही इंसेंटिव और बोनस मिलने की भी प्रबल संभावना है.

2. विवाह के लिए आज का दिन कैसा है?
आज अविवाहितों के लिए दिन बहुत सकारात्मक है. विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या चल रही बात पक्की हो सकती है.

3. बिजनेस में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या करें?
आज विष्कुम्भ योग का लाभ उठाएं और अपनी मार्केटिंग नीतियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार अपडेट करें; विरोधियों पर आपकी जीत पक्की है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Apr 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए आज धन लाभ के क्या विशेष योग हैं?

आज विदेशी टेंडर और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स से बड़ा धन लाभ होने के संकेत हैं. साथ ही इंसेंटिव और बोनस मिलने की भी प्रबल संभावना है.

विवाह के लिए आज का दिन कैसा है?

आज अविवाहितों के लिए दिन बहुत सकारात्मक है. विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या चल रही बात पक्की हो सकती है.

बिजनेस में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या करें?

आज विष्कुम्भ योग का लाभ उठाएं और अपनी मार्केटिंग नीतियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार अपडेट करें; विरोधियों पर आपकी जीत पक्की है.

स्वास्थ्य के लिए आज क्या सुझाव हैं?

आज सुपाच्य भोजन और फलों के रस का सेवन करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करें, खासकर विष दोष के प्रभाव के दौरान.

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