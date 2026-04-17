Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मीन राशि आज व्यापार में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करेगी।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे।

सेहत के मोर्चे पर ऊर्जावान रहेंगे, सुपाच्य भोजन लें।

पारिवारिक जीवन सुख-शांतिपूर्ण रहेगा, विवाह के योग हैं।

Aaj ka Meen Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता लेकर आ रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक रहेगी, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी.

पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष रहेगा, जिसके बाद चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव (धन भाव) में प्रवेश करेंगे. आज विष्कुम्भ, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का दुर्लभ संयोग आपके भाग्य को बल प्रदान करेगा. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला हो सकता है. देश-विदेश के टैरिफ और विदेशी टेंडर्स में आपकी जीत सुनिश्चित है, जिससे आपके बिजनेस का ग्लोबल टर्नओवर बढ़ेगा. विष्कुम्भ और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपको पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है, जिससे आपकी बैलेंस शीट पहले से अधिक मजबूत और आकर्षक नजर आएगी. जो लोग पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हैं, उनके लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा विशेष लाभ देने वाली रहेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज आय के नए स्रोत खुलने के योग हैं. आपको ऑफिस में इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. फ्रीलांसरों के लिए आज का दिन वैश्विक स्तर पर चमकने का है; वेब डेवलपमेंट, ऐप मेकिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़े ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता के आगे विरोधियों की हर चाल विफल होगी.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन ऊर्जावान रहने का है. अपने मस्तिष्क को सक्रिय और शरीर को हल्का रखने के लिए आज सुपाच्य भोजन (Easily Digestible Food) को प्राथमिकता दें. फलों के रस का सेवन करना आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा. मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान में बिताएं, विशेषकर दोपहर 12:02 तक जब विष दोष का प्रभाव रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा. शादीशुदा जातकों के बीच तालमेल बेहतरीन बना रहेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन विशेष है; विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और घर में मांगलिक कार्यों की चर्चा शुरू हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोग आज रैलियों या सभाओं में अपने ओजस्वी भाषण से माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

जो छात्र विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज कोई ऐसा मेंटर या गाइड मिल सकता है जो वहां सेटल होने में आपकी निस्वार्थ मदद करेगा. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय

'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. मीन राशि वालों के लिए आज धन लाभ के क्या विशेष योग हैं?

आज विदेशी टेंडर और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स से बड़ा धन लाभ होने के संकेत हैं. साथ ही इंसेंटिव और बोनस मिलने की भी प्रबल संभावना है.

2. विवाह के लिए आज का दिन कैसा है?

आज अविवाहितों के लिए दिन बहुत सकारात्मक है. विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं या चल रही बात पक्की हो सकती है.

3. बिजनेस में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या करें?

आज विष्कुम्भ योग का लाभ उठाएं और अपनी मार्केटिंग नीतियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार अपडेट करें; विरोधियों पर आपकी जीत पक्की है.

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