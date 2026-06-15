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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 15 June 2026: मीन राशि के व्यापारी आज भूलकर भी न लें कर्ज पर सामान, भद्र योग में बरतें ये सावधानियां

Aaj ka Meen Rashifal 15 June 2026: मीन राशि के व्यापारी आज भूलकर भी न लें कर्ज पर सामान, भद्र योग में बरतें ये सावधानियां

Pisces Horoscope 15 June 2026: मीन राशि वालों को बिजनेस और निवेश में सावधानी बरतनी होगी. माता की सेहत का ख्याल रखें और ऑफिस के काम में आलस्य से बचें. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 15 June 2026: आज का मीन राशिफल, 15 जून 2026 आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

सबसे विशेष बात यह है कि मीन राशि के जातकों के लिए आज बुद्धि और व्यापार का कारक 'भद्र योग' सक्रिय रहेगा, जो आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके चतुर्थ भाव (सुख व माता का स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना सुखद और मंगलमय रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope)

पारिवारिक जीवन व माता का स्वास्थ्य: आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ यानी सुख व माता का स्थान) में गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से आज आपकी माता जी की सेहत (Mother's Health) कुछ कमजोर रह सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और लापरवाही न बरतें.

करियर और व्यापार: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. आज बाजार में ग्राहकों (Customers) को संतुष्ट करना आपके लिए काफी मुश्किल साबित होगा, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स आपके लिए घाटे का सौदा बन सकती हैं, जिससे आपके मन में चिंता बढ़ेगी.

आज अपने कर्मचारियों (Employees) और बिजनेस पार्टियों के साथ तालमेल की कमी के कारण आपको व्यापार में कुछ आर्थिक नुकसान (Loss) उठाना पड़ सकता है, इसलिए आपसी संवाद बेहतर रखें. निवेश (Investment) करने के मामले में भी आज का दिन आपके फेवर में नहीं है, इसलिए नया निवेश टाल दें. एक बात का विशेष ध्यान रखें, आज अपनी कंपनी या काम के लिए अधिक मात्रा में कर्ज (उधार) पर सामान बिल्कुल न लें, अन्यथा आने वाले समय में आप बड़ी परेशानियों में घिर सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आलस्य (Laziness) करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकता है और सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है जो जातक आज छुट्टी (लीव) पर हैं, उन्हें भी अचानक घर से काम (Work from Home) करने के निर्देश मिल सकते हैं, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी.

मार्केटिंग फील्ड से जुड़े एंप्लॉइज़ को बदलते मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपकी सेहत का पाया डगमगा सकता है.

लव लाइफ: सूर्य आज आपके चतुर्थ भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं. इसके प्रभाव से लव लाइफ (Love Life) में कोई भी बड़ा फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें. परिवार और फैमिली की सहमति के बिना कोई भी निर्णय लेना आपके रिश्ते के भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगा.

छात्र और युवा: विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) के लिए आज का दिन अनुशासित रहने का है. खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन (ध्यान) को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
  • शुभ अंक (Lucky No): 3
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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