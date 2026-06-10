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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 10 June 2026: मीन राशि व्यापार में सिस्टम क्रैश होने से काम पूरा करने में होगी देरी, क्लाइंट्स से सुननी पड़ सकती हैं बातें

Aaj ka Meen Rashifal 10 June 2026: मीन राशि व्यापार में सिस्टम क्रैश होने से काम पूरा करने में होगी देरी, क्लाइंट्स से सुननी पड़ सकती हैं बातें

Pisces Horoscope 10 June 2026: वर्कप्लेस पर गलत फैसलों और कन्फ्यूजन से रहना होगा अलर्ट, क्या बुधवार को सिस्टम क्रैश होने की वजह से सुननी पड़ सकती है क्लाइंट की बातें? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा.  मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तकनीकी व्यवस्थाओं के प्रति पूरी तरह सजग रहने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन के बिजनेस में आज अचानक मुख्य 'सिस्टम क्रैश' (कंप्यूटर नेटवर्क या सर्वर फेल) होने से आप अपने क्लाइंट का वर्क बिल्कुल समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे; जिससे मार्केट में क्लाइंट से दो-चार कड़वी बातें सुननी पड़ सकती हैं, डेटा का बैकअप न होने की स्थिति में यह समस्या बहुत गंभीर हो सकती है. आफ्टरनून (दोपहर) में कुछ समय अपने चेंबर में मौन बैठकर ध्यान करें, यह अभ्यास आपको आंतरिक शांति देगा और तनाव दूर करेगा; यह समय आपके लिए खुद को रिचार्ज करने का अच्छा मौका होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन संभलकर निर्णय लेने और अपनी साख बचाने का कड़ा संकेत दे रहा है. जॉब पर्सन आज वर्कप्लेस पर थोड़े कन्फ्यूज (भ्रमित) रह सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं; ध्यान रखें कि जल्दबाजी या कन्फ्यूजन में लिए गए किसी 'गलत डिसीजन' से आपके काम पर उंगली उठ सकती है, और यह कमी आपकी करियर वृद्धि में बड़ी बाधा बनेगी. दिनभर की कड़े परिश्रम और थकान के बाद, इवनिंग टाइम (शाम का समय) थोड़ा स्वयं को दें; जैसे कि कोई पसंदीदा चीज खरीदना या कोई मनपसंद शौक पूरा करने से मन को असीम खुशी मिलेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता को मजबूत करने की बड़ी परीक्षा का रहेगा. राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज जनरल एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपनी स्टडी (पढ़ाई) पर पूरा फोकस करने की लगातार कड़ी कोशिश तो करेंगे, लेकिन मन बार-बार भटकता रहेगा; जिसकी वजह से एकाग्रता की यह कमी आज आपकी पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, खुद को अनुशासित रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आज कुटुंब या वैवाहिक जीवन के रिश्तों में कुछ अनचाही गलतफहमियां या वैचारिक मतभेद होने की आशंका बनी हुई है; लेकिन ज्योतिषाचार्य को पूरा विश्वास है कि आप अपनी गजब की सूझबूझ और शांत व्यवहार से उन सभी घरेलू मसलों को समय रहते सफलतापूर्वक सॉल्व (हल) करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी स्वयं की सेहत अच्छी बनी रहेगी, चेहरे पर प्रखर आत्मविश्वास दिखेगा. हालांकि, बिजनेस में सिस्टम क्रैश होने और दफ्तर के कन्फ्यूजन के कारण सुबह के समय थोड़ा मानसिक बर्नआउट हो सकता है; चेंबर में किया गया मौन ध्यान और शाम को खुद के लिए निकाला गया समय आपके तनाव को पूरी तरह दूर कर आपको तरोताजा रखेगा.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, विष दोष को शांत करने और मानसिक स्पष्टता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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