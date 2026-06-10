Aaj ka Meen Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तकनीकी व्यवस्थाओं के प्रति पूरी तरह सजग रहने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन के बिजनेस में आज अचानक मुख्य 'सिस्टम क्रैश' (कंप्यूटर नेटवर्क या सर्वर फेल) होने से आप अपने क्लाइंट का वर्क बिल्कुल समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे; जिससे मार्केट में क्लाइंट से दो-चार कड़वी बातें सुननी पड़ सकती हैं, डेटा का बैकअप न होने की स्थिति में यह समस्या बहुत गंभीर हो सकती है. आफ्टरनून (दोपहर) में कुछ समय अपने चेंबर में मौन बैठकर ध्यान करें, यह अभ्यास आपको आंतरिक शांति देगा और तनाव दूर करेगा; यह समय आपके लिए खुद को रिचार्ज करने का अच्छा मौका होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन संभलकर निर्णय लेने और अपनी साख बचाने का कड़ा संकेत दे रहा है. जॉब पर्सन आज वर्कप्लेस पर थोड़े कन्फ्यूज (भ्रमित) रह सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं; ध्यान रखें कि जल्दबाजी या कन्फ्यूजन में लिए गए किसी 'गलत डिसीजन' से आपके काम पर उंगली उठ सकती है, और यह कमी आपकी करियर वृद्धि में बड़ी बाधा बनेगी. दिनभर की कड़े परिश्रम और थकान के बाद, इवनिंग टाइम (शाम का समय) थोड़ा स्वयं को दें; जैसे कि कोई पसंदीदा चीज खरीदना या कोई मनपसंद शौक पूरा करने से मन को असीम खुशी मिलेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्रता को मजबूत करने की बड़ी परीक्षा का रहेगा. राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज जनरल एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपनी स्टडी (पढ़ाई) पर पूरा फोकस करने की लगातार कड़ी कोशिश तो करेंगे, लेकिन मन बार-बार भटकता रहेगा; जिसकी वजह से एकाग्रता की यह कमी आज आपकी पढ़ाई को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, खुद को अनुशासित रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. राशि के चंद्रमा के प्रभाव से आज कुटुंब या वैवाहिक जीवन के रिश्तों में कुछ अनचाही गलतफहमियां या वैचारिक मतभेद होने की आशंका बनी हुई है; लेकिन ज्योतिषाचार्य को पूरा विश्वास है कि आप अपनी गजब की सूझबूझ और शांत व्यवहार से उन सभी घरेलू मसलों को समय रहते सफलतापूर्वक सॉल्व (हल) करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपकी स्वयं की सेहत अच्छी बनी रहेगी, चेहरे पर प्रखर आत्मविश्वास दिखेगा. हालांकि, बिजनेस में सिस्टम क्रैश होने और दफ्तर के कन्फ्यूजन के कारण सुबह के समय थोड़ा मानसिक बर्नआउट हो सकता है; चेंबर में किया गया मौन ध्यान और शाम को खुद के लिए निकाला गया समय आपके तनाव को पूरी तरह दूर कर आपको तरोताजा रखेगा.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, विष दोष को शांत करने और मानसिक स्पष्टता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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