करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियाँ, पदोन्नति या किसी विशेष प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. सीनियर्स आपके अनुशासन और समर्पण से प्रभावित होंगे. यह समय अपने कार्यों को और अधिक व्यवस्थित करने का है. नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में बड़ी उपलब्धि का मार्ग खुलेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापार में पुराने सहयोगी या पार्टनर से बातचीत लाभदायक सिद्ध हो सकती है. रुकी हुई डील दोबारा सक्रिय हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें. लंबी अवधि के निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी राय को महत्व मिलेगा. यदि प्रेम संबंधों में दूरी आई थी, तो अब सामंजस्य और मेल-मिलाप की संभावना है. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. नियमित अभ्यास और अनुशासन सफलता दिलाएगा.
स्वास्थ्य राशिफल
काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और संतुलित आहार अपनाएं. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.
भाग्यशाली रंग: नीला
भाग्यशाली अंक: 8
उपाय
शनिवार को शनि देव की पूजा करें और जरूरतमंदों को काला तिल दान करें. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या पदोन्नति के योग हैं?
हाँ, मेहनत का प्रतिफल मिल सकता है.
Q2. व्यापार में क्या लाभ मिलेगा?
पुराने सहयोगी से बातचीत से नई डील संभव है.
Q3. प्रेम जीवन में सुधार होगा?
हाँ, दूरी कम होकर रिश्तों में सामंजस्य आएगा.
Dhanu Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: धनु राशि विदेश यात्रा के बन रहे हैं योग, करियर में सुनहरे अवसर