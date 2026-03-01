हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: मकर राशि मेहनत का मिलेगा मीठा फल, पदोन्नति की पूरी संभावना

Makar Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: मकर राशि मेहनत का मिलेगा मीठा फल, पदोन्नति की पूरी संभावना

Makar Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Mar 2026 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

Makar Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार मकर राशि के लिए यह सप्ताह मेहनत का प्रतिफल, स्थिर प्रगति और जिम्मेदारियों में वृद्धि का संकेत दे रहा है. आपने पिछले समय में जो परिश्रम किया है, उसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ सकता है. आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियाँ, पदोन्नति या किसी विशेष प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. सीनियर्स आपके अनुशासन और समर्पण से प्रभावित होंगे. यह समय अपने कार्यों को और अधिक व्यवस्थित करने का है. नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में बड़ी उपलब्धि का मार्ग खुलेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापार में पुराने सहयोगी या पार्टनर से बातचीत लाभदायक सिद्ध हो सकती है. रुकी हुई डील दोबारा सक्रिय हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें. लंबी अवधि के निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी राय को महत्व मिलेगा. यदि प्रेम संबंधों में दूरी आई थी, तो अब सामंजस्य और मेल-मिलाप की संभावना है. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. नियमित अभ्यास और अनुशासन सफलता दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और संतुलित आहार अपनाएं. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: नीला
भाग्यशाली अंक: 8

उपाय

शनिवार को शनि देव की पूजा करें और जरूरतमंदों को काला तिल दान करें. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या पदोन्नति के योग हैं?
हाँ, मेहनत का प्रतिफल मिल सकता है.

Q2. व्यापार में क्या लाभ मिलेगा?
पुराने सहयोगी से बातचीत से नई डील संभव है.

Q3. प्रेम जीवन में सुधार होगा?
हाँ, दूरी कम होकर रिश्तों में सामंजस्य आएगा.

Dhanu Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: धनु राशि विदेश यात्रा के बन रहे हैं योग, करियर में सुनहरे अवसर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 01 Mar 2026 10:33 PM (IST)
