Makar Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मकर के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Makar Saptahik Rashifal October 06 to 12, 2025: इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए फेस्टिव सीजन और पारिवारिक जिम्मेदारियों का समय रहेगा. घर के डेकोरेशन और रेनोवेशन की योजना बन सकती है. अपने सभी कार्य स्वयं न करें, परिवार के सदस्यों के साथ जिम्मेदारी बांटें, जिससे आपके लिए भी समय और मानसिक सुकून मिलेगा. पड़ोसियों के साथ किसी भी वाद-विवाद से बचें, क्योंकि इससे तनाव और असंतोष बढ़ सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल
अत्यधिक तनाव और थकान के कारण सिरदर्द और सर्वाइकल की समस्या हो सकती है. कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना लाभकारी रहेगा. योग और हल्का व्यायाम अपनाएँ. खानपान नियमित रखें.
व्यवसाय राशिफल
बिजनेस और ऑफिस में उचित व्यवस्था और कार्यप्रणाली बनाए रखना आवश्यक होगा. व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता के कारण व्यवसाय पर ध्यान कम पड़ सकता है. गवर्नमेंट ऑफिस या पब्लिक डीलिंग में सतर्क रहें.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में मेहनत और अनुशासन आवश्यक है. पर्सनल और ऑफिस वर्क को संतुलित रखें. वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेकर ही बड़े निर्णय लें.
लव व परिवार राशिफल
घर में आपसी समझ और सहयोग से समस्याओं का समाधान होगा. परिवार के साथ मनोरंजन और डिनर का समय खुशनुमा रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर क्रोध न करें, धैर्य बनाए रखें.
युवा राशिफल
युवाओं के लिए यह सप्ताह अनुशासन और समय प्रबंधन का है. पढ़ाई या करियर से जुड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें.
उपाय
गुरुवार को भगवान विष्णु को तिलक चढ़ाएँ और "श्री विष्णु सहस्रनाम" का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और ऊर्जा मिलेगी.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला
शुभ दिन: गुरुवार
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
