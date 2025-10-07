हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCapricorn Weekly Horoscope (06 to 12 October): इस हफ़्ते मकर राशि ऑफिस में सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है

Capricorn Weekly Horoscope (06 to 12 October): इस हफ़्ते मकर राशि ऑफिस में सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है

Makar Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मकर के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Oct 2025 02:03 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Saptahik Rashifal October 06 to 12, 2025: इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए फेस्टिव सीजन और पारिवारिक जिम्मेदारियों का समय रहेगा. घर के डेकोरेशन और रेनोवेशन की योजना बन सकती है. अपने सभी कार्य स्वयं न करें, परिवार के सदस्यों के साथ जिम्मेदारी बांटें, जिससे आपके लिए भी समय और मानसिक सुकून मिलेगा. पड़ोसियों के साथ किसी भी वाद-विवाद से बचें, क्योंकि इससे तनाव और असंतोष बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

अत्यधिक तनाव और थकान के कारण सिरदर्द और सर्वाइकल की समस्या हो सकती है. कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना लाभकारी रहेगा. योग और हल्का व्यायाम अपनाएँ. खानपान नियमित रखें.

व्यवसाय राशिफल

बिजनेस और ऑफिस में उचित व्यवस्था और कार्यप्रणाली बनाए रखना आवश्यक होगा. व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता के कारण व्यवसाय पर ध्यान कम पड़ सकता है. गवर्नमेंट ऑफिस या पब्लिक डीलिंग में सतर्क रहें.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में मेहनत और अनुशासन आवश्यक है. पर्सनल और ऑफिस वर्क को संतुलित रखें. वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेकर ही बड़े निर्णय लें.

लव व परिवार राशिफल

घर में आपसी समझ और सहयोग से समस्याओं का समाधान होगा. परिवार के साथ मनोरंजन और डिनर का समय खुशनुमा रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर क्रोध न करें, धैर्य बनाए रखें.

युवा राशिफल

युवाओं के लिए यह सप्ताह अनुशासन और समय प्रबंधन का है. पढ़ाई या करियर से जुड़े लक्ष्यों पर ध्यान दें.

उपाय

गुरुवार को भगवान विष्णु को तिलक चढ़ाएँ और "श्री विष्णु सहस्रनाम" का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और ऊर्जा मिलेगी.

  • शुभ अंक: 8

  • शुभ रंग: नीला

  • शुभ दिन: गुरुवार

FAQs

Q1. क्या मकर राशि वालों के लिए विदेश यात्रा इस सप्ताह उचित है?
कुछ व्यवधान आ सकते हैं, इसलिए यात्रा में सतर्क रहें.

Q2. क्या घर के डेकोरेशन और रेनोवेशन के लिए समय अनुकूल है?
हाँ, यह सप्ताह योजना बनाने और शुरुआत करने के लिए अनुकूल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 02:03 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope. Capricorn Weekly Horoscope Makar Saptahik Rashifal
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
'हर चीज को हथियार बनाने का दौर', ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा- 'दुनिया में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
अलीगढ़: अभिषेक हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, 'महामंडलेश्वर' पूजा ने रची थी साजिश
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 BO Collection Day 5: 'कांतारा- चैप्टर 1' ने 'वॉर 2' के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'कांतारा- चैप्टर 1' ने War 2 के उड़ाए परखच्चे, बनी 2025 की 4th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
Sansani: महामंडलेश्वर की खूनी साजिश, पुलिस की तलाश जारी | Pooja Shakun Pandey Murder
Dalit Lynching: रायबरेली में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर और पीटा!
Dalit Lynching: UP में Hariom की हत्या, Rahul Gandhi का नाम लेने पर पीटा!
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Embed widget