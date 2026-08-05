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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 5 August: बिजनेस में मिलेंगे नए क्लाइंट्स, करियर में बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 August: बिजनेस में मिलेंगे नए क्लाइंट्स, करियर में बढ़ेगा आत्मविश्वास

Scorpio Horoscope Today: क्या 5 अगस्त 2026 को वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में नए क्लाइंट और करियर में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, नौकरी, धन, परिवार और शिक्षा का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. चंद्रमा षष्ठम भाव में होने से शुरुआत में कुछ शारीरिक थकान या तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन शूल योग के प्रभाव से बिजनेस में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. अगर आप किसी नई बिजनेस डील या बड़े क्लाइंट की तलाश में हैं, तो उम्मीद से बेहतर अवसर मिल सकते हैं. 

कारोबार का विस्तार करने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. निवेश करने से पहले सही योजना बनाएं और अपने पब्लिक रिलेशन मजबूत रखें, क्योंकि यही भविष्य में नए अवसरों का रास्ता खोल सकते हैं. साथ ही, बचत पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में अचानक धन की जरूरत पड़ सकती है.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के कार्यस्थल पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें. पुराने सहयोगियों या परिचितों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन प्रतियोगी भी सक्रिय रहेंगे, इसलिए अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखें. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार होगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रहने की संभावना है. निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. योजनाबद्ध तरीके से किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घर का माहौल सुखद रहेगा. अगर परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिन या कोई विशेष अवसर है, तो उन्हें छोटा-सा उपहार देकर खुशियां बढ़ाएं. इससे रिश्तों में अपनापन और प्रेम बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

शारीरिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित आहार लें और योग या हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

अगर विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर तनाव या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो अपने शिक्षक, मेंटर या सलाहकार से मार्गदर्शन लें. सही सलाह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय(Remedy)

भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Aug 2026 03:35 AM (IST)
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