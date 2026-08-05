Aaj Ka Vrishchik Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. चंद्रमा षष्ठम भाव में होने से शुरुआत में कुछ शारीरिक थकान या तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन शूल योग के प्रभाव से बिजनेस में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. अगर आप किसी नई बिजनेस डील या बड़े क्लाइंट की तलाश में हैं, तो उम्मीद से बेहतर अवसर मिल सकते हैं.

कारोबार का विस्तार करने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. निवेश करने से पहले सही योजना बनाएं और अपने पब्लिक रिलेशन मजबूत रखें, क्योंकि यही भविष्य में नए अवसरों का रास्ता खोल सकते हैं. साथ ही, बचत पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में अचानक धन की जरूरत पड़ सकती है.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के कार्यस्थल पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें. पुराने सहयोगियों या परिचितों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन प्रतियोगी भी सक्रिय रहेंगे, इसलिए अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखें. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार होगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रहने की संभावना है. निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. योजनाबद्ध तरीके से किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घर का माहौल सुखद रहेगा. अगर परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिन या कोई विशेष अवसर है, तो उन्हें छोटा-सा उपहार देकर खुशियां बढ़ाएं. इससे रिश्तों में अपनापन और प्रेम बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

शारीरिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित आहार लें और योग या हल्का व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

अगर विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर तनाव या अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो अपने शिक्षक, मेंटर या सलाहकार से मार्गदर्शन लें. सही सलाह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

उपाय(Remedy)

भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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