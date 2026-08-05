Aaj Ka Tula Rashifal 5 August 2026: रुका हुआ पैसा मिलेगा, नौकरी में बढ़ेंगी नई जिम्मेदारियां

Aaj Ka Tula Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

तुला राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा सप्तम भाव में होने से पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ रुकावटें या मतभेद सामने आ सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले साझेदार की राय जरूर लें. लेकिन, शूल योग के प्रभाव से लंबे समय से रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया गया पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी.

बिजनेस में नई तकनीक, एक्सपर्ट सिस्टम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही उपयोग आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा. मीडिया और डिजिटल एक्टिविटी से जुड़े रहने पर ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है और व्यापार को नई दिशा मिलेगी.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को ऑनलाइन काम करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी. छोटी-सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए हर काम दोबारा जांचकर ही पूरा करें. किसी कठिन कार्य में सीनियर का मार्गदर्शन लेने से सफलता मिलेगी. आपका सकारात्मक रवैया और बदला हुआ व्यवहार कार्यक्षमता बढ़ाएगा, जिससे ऑफिस में आपकी छवि मजबूत होगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किए गए प्रयासों का शुभ परिणाम मिलने की संभावना है.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से दिन राहत देने वाला रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में आसानी होगी. लेकिन, खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. उनकी सलाह मानकर आगे बढ़ने से कई उलझे हुए काम आसान हो सकते हैं. घर का माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम रहेगा, लेकिन काम के दबाव के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और आगे की तैयारी भी जारी रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और "ॐ दुं दुर्गायै नमः" मंत्र का जप करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और साझेदारी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

