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मकर राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: काम में रुकावट, करियर में चुनौतियां और रिश्तों में तनाव के बीच सावधानी और धैर्य से मिलेगा समाधान. आज चन्द्रमा द्वादश भाव में होने से कार्यों में देरी और बाधाएं आ सकती हैं. विदेशी संपर्कों से जुड़े काम अटक सकते हैं. दिन आपके लिए सतर्कता और धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन मिश्रित रहेगा. पैरों की सूजन और थकान से राहत मिल सकती है, लेकिन मानसिक तनाव और थकावट महसूस हो सकती है. नियमित आराम और ध्यान से आप खुद को संतुलित रख पाएंगे.

व्यापार राशिफल

बिजनेस में सावधानी बरतने की जरूरत है. लॉजिस्टिक्स की समस्याएं शिपमेंट में देरी कर सकती हैं. टैरिफ में बदलाव से आर्थिक नुकसान हो सकता है. मार्केटिंग पर खर्च तो होगा लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा. गलत मार्केट ट्रेंड्स की वजह से स्टॉक फंस सकता है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें.

नौकरी और करियर राशिफल

करियर में चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ऑफिस में अफवाहों से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. डेटा शेयरिंग और हाइब्रिड वर्किंग में समस्याएं आएंगी. नई टेक्नोलॉजी न अपनाने से आप पीछे रह सकते हैं. इसलिए नई स्किल्स सीखने पर ध्यान देना जरूरी होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है. वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ने से पार्टनर नाराज हो सकता है. अविवाहित लोगों को रिश्तों में निराशा मिल सकती है. रिश्तों में समझदारी और संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. खर्च बढ़ सकते हैं और निवेश में सावधानी बरतनी होगी. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. एकाग्रता की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. ऑनलाइन एग्जाम में तकनीकी समस्या आ सकती है. इसलिए तैयारी के साथ-साथ बैकअप प्लान भी रखें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 8

लक्की रंग: पर्पल

अनलक्की नंबर: 2

उपाय

आज शनिदेव की पूजा करें और काले तिल या सरसों के तेल का दान करें. इससे बाधाएं कम होंगी और नकारात्मकता दूर होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों को नुकसान हो सकता है?

हाँ, जल्दबाजी और गलत फैसलों से नुकसान हो सकता है, सावधानी जरूरी है.

Q2. करियर में क्या ध्यान रखना चाहिए?

अफवाहों से बचें और नई स्किल्स सीखने पर ध्यान दें.

Q3. रिश्तों में क्या स्थिति रहेगी?

रिश्तों में तनाव आ सकता है, संवाद और समझदारी से स्थिति संभालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.