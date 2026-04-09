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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 9 April 2026: मकर राशि बिजनेस में बाधाएं, करियर में चुनौतियां और रिश्तों में तनाव, सावधानी जरूरी

Aaj ka Makar Rashifal 9 April 2026: मकर राशि बिजनेस में बाधाएं, करियर में चुनौतियां और रिश्तों में तनाव, सावधानी जरूरी

Makar Rashifal 9 April 2026: आज मकर राशि वालों को काम में रुकावट और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, रिश्तों में तनाव रहेगा लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभालकर आगे बढ़ सकते हैं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Apr 2026 01:47 AM (IST)
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मकर राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: काम में रुकावट, करियर में चुनौतियां और रिश्तों में तनाव के बीच सावधानी और धैर्य से मिलेगा समाधान. आज चन्द्रमा द्वादश भाव में होने से कार्यों में देरी और बाधाएं आ सकती हैं. विदेशी संपर्कों से जुड़े काम अटक सकते हैं. दिन आपके लिए सतर्कता और धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन मिश्रित रहेगा. पैरों की सूजन और थकान से राहत मिल सकती है, लेकिन मानसिक तनाव और थकावट महसूस हो सकती है. नियमित आराम और ध्यान से आप खुद को संतुलित रख पाएंगे.

व्यापार राशिफल
बिजनेस में सावधानी बरतने की जरूरत है. लॉजिस्टिक्स की समस्याएं शिपमेंट में देरी कर सकती हैं. टैरिफ में बदलाव से आर्थिक नुकसान हो सकता है. मार्केटिंग पर खर्च तो होगा लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा. गलत मार्केट ट्रेंड्स की वजह से स्टॉक फंस सकता है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें.

नौकरी और करियर राशिफल
करियर में चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ऑफिस में अफवाहों से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. डेटा शेयरिंग और हाइब्रिड वर्किंग में समस्याएं आएंगी. नई टेक्नोलॉजी न अपनाने से आप पीछे रह सकते हैं. इसलिए नई स्किल्स सीखने पर ध्यान देना जरूरी होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है. वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ने से पार्टनर नाराज हो सकता है. अविवाहित लोगों को रिश्तों में निराशा मिल सकती है. रिश्तों में समझदारी और संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा. खर्च बढ़ सकते हैं और निवेश में सावधानी बरतनी होगी. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. एकाग्रता की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. ऑनलाइन एग्जाम में तकनीकी समस्या आ सकती है. इसलिए तैयारी के साथ-साथ बैकअप प्लान भी रखें.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 8
लक्की रंग: पर्पल
अनलक्की नंबर: 2

उपाय
आज शनिदेव की पूजा करें और काले तिल या सरसों के तेल का दान करें. इससे बाधाएं कम होंगी और नकारात्मकता दूर होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों को नुकसान हो सकता है?
हाँ, जल्दबाजी और गलत फैसलों से नुकसान हो सकता है, सावधानी जरूरी है.

Q2. करियर में क्या ध्यान रखना चाहिए?
अफवाहों से बचें और नई स्किल्स सीखने पर ध्यान दें.

Q3. रिश्तों में क्या स्थिति रहेगी?
रिश्तों में तनाव आ सकता है, संवाद और समझदारी से स्थिति संभालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Apr 2026 01:47 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Capricorn Horoscope. Makar Rashifal

Frequently Asked Questions

आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन सतर्कता और धैर्य बनाए रखने का है, क्योंकि काम में रुकावटें और करियर में चुनौतियां आ सकती हैं।

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मकर राशि के लिए क्या सलाह है?

स्वास्थ्य मिश्रित रहेगा। पैरों की सूजन कम हो सकती है, लेकिन मानसिक तनाव रहेगा। नियमित आराम और ध्यान से संतुलन बनाएं।

व्यापार में आज मकर राशि के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

लॉजिस्टिक्स की समस्याएं और टैरिफ में बदलाव से नुकसान हो सकता है। मार्केटिंग पर खर्च अपेक्षित लाभ नहीं देगा, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें।

नौकरी और करियर में मकर राशि के लिए क्या चुनौतियां आ सकती हैं?

ऑफिस में अफवाहों से छवि प्रभावित हो सकती है और नई तकनीक न अपनाने से आप पीछे रह सकते हैं। नई स्किल्स सीखना जरूरी होगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन में मकर राशि के लिए आज क्या संकेत हैं?

वर्क-लाइफ बैलेंस बिगड़ने से पार्टनर नाराज हो सकता है और रिश्तों में निराशा मिल सकती है। समझदारी और संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

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