Makar Rashifal 8 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म प्रधान रहेगा. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव के साथ-साथ आपकी राशि में रूचक योग की उपस्थिति आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाएगी. चन्द्रमा आपके दसवें भाव (दशम) में गोचर कर रहे हैं, जो करियर और प्रतिष्ठा का भाव है.

आज का दिन उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रण है. चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन सावधानी भी जरूरी है. कुछ लोग पर्दे के पीछे आपके खिलाफ राजनीति (Politics) कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें.

करियर और बिजनेस (Career & Business)

व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और रणनीतिक सोच आपको बढ़त दिलाएगी. यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा लाभ दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कस्पेस पर स्थिति अनुकूल रहेगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होंगे. बस ध्यान रहे कि ऑफिस की गपशप से दूर रहें, अन्यथा आपकी छवि पर असर पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा. धन का आवक बना रहेगा, लेकिन बचत की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है; यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ही आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; आप मिलकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर विचार कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. बच्चों की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. तकनीकी विषयों और विज्ञान के छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है. आलस्य को त्याग कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता निश्चित है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. जोड़ों में दर्द या हड्डियों से संबंधित कोई पुरानी समस्या आज उभर सकती है. भरपूर मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार लें और सुबह की धूप जरूर लें. मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें. बाहर के ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें.

भाग्यशाली रंग: नीला (यह रंग आपको स्थिरता और गहराई प्रदान करेगा)

नीला (यह रंग आपको स्थिरता और गहराई प्रदान करेगा) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 3 (आज इस अंक से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में सतर्क रहें)

उपाय (Upay)

आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या छाता दान करना लाभकारी रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नया वाहन खरीदना सही है?

हाँ, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन वाहन या मशीनरी खरीदने के लिए अनुकूल है, बशर्ते आप राहुकाल का ध्यान रखें.

2. करियर में तनाव कम करने के लिए क्या करें?

कार्यस्थल पर अपने कार्यों की सूची (To-do list) बनाएं और एक-एक कर उन्हें निपटाएं. अत्यधिक काम का बोझ लेने के बजाय डेलिगेशन पर ध्यान दें.

3. रिश्तों में दूरियां कैसे कम करें?

आज अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं. उनकी बातों को धैर्य से सुनें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.