Aaj ka Capricorn Rashifal 8 February 2026: मकर राशि करियर में बढ़ेंगे तरक्की के विकल्प, संतान पक्ष से मिलेगा सुखद समाचार

Aaj ka Capricorn Rashifal 8 February 2026: मकर राशि करियर में बढ़ेंगे तरक्की के विकल्प, संतान पक्ष से मिलेगा सुखद समाचार

Capricorn Horoscope 8 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Feb 2026 03:30 AM (IST)
Makar Rashifal 8 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म प्रधान रहेगा. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव के साथ-साथ आपकी राशि में रूचक योग की उपस्थिति आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाएगी. चन्द्रमा आपके दसवें भाव (दशम) में गोचर कर रहे हैं, जो करियर और प्रतिष्ठा का भाव है.

आज का दिन उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रण है. चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन सावधानी भी जरूरी है. कुछ लोग पर्दे के पीछे आपके खिलाफ राजनीति (Politics) कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें.

करियर और बिजनेस (Career & Business)

व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और रणनीतिक सोच आपको बढ़त दिलाएगी. यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा लाभ दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कस्पेस पर स्थिति अनुकूल रहेगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होंगे. बस ध्यान रहे कि ऑफिस की गपशप से दूर रहें, अन्यथा आपकी छवि पर असर पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहेगा. धन का आवक बना रहेगा, लेकिन बचत की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है; यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ही आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; आप मिलकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर विचार कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. बच्चों की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. तकनीकी विषयों और विज्ञान के छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है. आलस्य को त्याग कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता निश्चित है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. जोड़ों में दर्द या हड्डियों से संबंधित कोई पुरानी समस्या आज उभर सकती है. भरपूर मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार लें और सुबह की धूप जरूर लें. मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें. बाहर के ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें.

  • भाग्यशाली रंग: नीला (यह रंग आपको स्थिरता और गहराई प्रदान करेगा)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 3 (आज इस अंक से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों में सतर्क रहें)

उपाय (Upay)

आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या छाता दान करना लाभकारी रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नया वाहन खरीदना सही है?
     हाँ, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन वाहन या मशीनरी खरीदने के लिए अनुकूल है, बशर्ते आप राहुकाल का ध्यान रखें.

2. करियर में तनाव कम करने के लिए क्या करें?
     कार्यस्थल पर अपने कार्यों की सूची (To-do list) बनाएं और एक-एक कर उन्हें निपटाएं. अत्यधिक काम का बोझ लेने के बजाय डेलिगेशन पर ध्यान दें.

3. रिश्तों में दूरियां कैसे कम करें?
     आज अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं. उनकी बातों को धैर्य से सुनें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Feb 2026 03:30 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget