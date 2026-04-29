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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 29 April 2026: भाग्य देगा साथ, जॉब में मिल सकती है राहत, रिश्तों में रखें

Aaj ka Makar Rashifal 29 April 2026: भाग्य देगा साथ, जॉब में मिल सकती है राहत, रिश्तों में रखें

Capricorn Horoscope: मकर राशिफल 29 अप्रैल 2026 बिजनेस में आज बड़ा ब्रेकथ्रू मत उम्मीद करो लेकिन यह मत समझो कि दिन खराब है. पेंडिंग काम निपटाने के लिए समय परफेक्ट है. जानिए बुधवार का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 04:12 AM (IST)
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  • बुधवार को हस्त नक्षत्र में बन रहे योग, भाग्य का मिलेगा साथ।
  • व्यापार में धैर्य रखें, पेंडिंग काम निपटाने का अच्छा समय।
  • नौकरी में राहत मिलेगी, टीमवर्क और टैलेंट दिखाने का मौका।
  • पारिवारिक जीवन सुखद, स्वास्थ्य उत्तम, रिश्तों में संतुलन जरूरी।

Aaj ka Makar Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे दिन को मजबूती मिलेगी.

चन्द्रमा 9वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
बिजनेस में आज बड़ा ब्रेकथ्रू मत उम्मीद करो लेकिन यह मत समझो कि दिन खराब है. पेंडिंग काम निपटाने के लिए समय परफेक्ट है और अगर आपने फोकस रखा, तो दोपहर तक काफी काम क्लियर कर सकते हो. कुछ मनपसंद ऑर्डर मिलने के भी संकेत हैं. लेकिन ग्रोथ स्लो रहेगी, इसलिए अधीर होना नुकसान देगा.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
जॉब में जो अप्स-डाउन चल रहे थे, उनमें अब राहत मिलने की संभावना है. कुछ लोगों को परमानेंट जॉइनिंग या स्थिरता का संकेत मिल सकता है. कोवर्कर्स का सपोर्ट लेने में झिझक मत दिखाओ आज टीमवर्क ही आपको आगे ले जाएगा. सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, इसे गंवाना मूर्खता होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना काफी नहीं सही तरीके से करना जरूरी है. पढ़ते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखना फायदेमंद रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने फील्ड में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम पा सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है. लाइफ पार्टनर आपके योगदान की सराहना करेगा, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. लेकिन रिश्तों में एक गलती भारी पड़ सकती है ओवरकॉन्फिडेंस या लापरवाही. संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा है कोई बड़ी समस्या के संकेत नहीं हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रूटीन बिगाड़ दें. फिटनेस को बनाए रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय:
आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अच्छे कार्यों में भाग लें. साथ ही अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का संकल्प लें.

FAQs

  1. क्या आज जॉब में स्थिरता मिलेगी?
    हाँ, अप्स-डाउन कम होंगे और स्थिरता के संकेत मिल सकते हैं.
  2. बिजनेस में क्या फोकस रखें?
    पेंडिंग काम खत्म करें और धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें.
  3. रिश्तों को मजबूत कैसे करें?
    संतुलन बनाए रखें और पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Apr 2026 04:12 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

क्या आज नौकरी में स्थिरता मिलेगी?

हाँ, नौकरी में जो उतार-चढ़ाव चल रहे थे, उनमें अब राहत मिलने की संभावना है और कुछ लोगों को परमानेंट जॉइनिंग या स्थिरता का संकेत मिल सकता है.

बिजनेस में आज क्या करना फायदेमंद रहेगा?

आज बिजनेस में बड़ा ब्रेकथ्रू की उम्मीद न करें, लेकिन पेंडिंग काम निपटाने के लिए यह समय परफेक्ट है. अगर आप फोकस रखेंगे तो दोपहर तक काफी काम पूरा कर सकते हैं.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए दिन अच्छा है. पढ़ते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखना फायदेमंद रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने फील्ड में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम पा सकते हैं.

प्रेम और परिवार के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन रिश्तों में ओवरकॉन्फिडेंस या लापरवाही भारी पड़ सकती है. संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

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