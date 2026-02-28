Makar Rashifal 28 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा 7वें भाव में होने से आज बिजनेस पार्टनरशिप और संबंधों से लाभ मिलने के संकेत हैं. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है.

करियर राशिफल

वर्कप्लेस पर मेंटर से महत्वपूर्ण गाइडेंस मिलेगी. करियर पाथ को लेकर जो कन्फ्यूजन चल रहा था, वह आज काफी हद तक दूर होगा और ग्रोथ की स्पष्ट दिशा मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्य में लापरवाही से बचना होगा. छोटी गलती भी सीनियर्स की नजर में आ सकती है, इसलिए हर काम समय पर और सटीक करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज एचआर पॉलिसी और एम्प्लॉयी मैनेजमेंट पर काम करना शुभ रहेगा. यदि अप्रेज़ल सिस्टम या प्रमोशन पॉलिसी में असंतोष है तो उसे ट्रांसपेरेंट बनाएं. इससे टीम का मनोबल बढ़ेगा. सौभाग्य योग के प्रभाव से मुनाफा मिलने के प्रबल योग हैं. नई डील या ऑर्डर से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

जीवनसाथी के साथ चल रहा विवाद कम हो सकता है. पार्टनर की पहल से रिश्तों में आई दूरी घटेगी. परिवार में सौहार्द बनाए रखें. बुजुर्गों की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा नुकसान पहुंचा सकता है. ध्यान और नियमित अध्ययन से सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन अपनाएं. संतुलित आहार लें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

उपाय

“ऊँ निलान्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम.

छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम..”

का जाप रुद्राक्ष की माला से करें.

लकी कलर: येलो

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

उपाय: आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करें और जरूरतमंदों को अन्न दान करें. पेट की समस्या से बचने के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या पुरानी बीमारी में सुधार होगा?

हाँ, षष्ठम भाव में चन्द्रमा होने से स्वास्थ्य में राहत के संकेत हैं.

प्रश्न 2: व्यापार में क्या विशेष लाभ मिलेगा?

कस्टमर फीडबैक सकारात्मक रहेगा और लॉयल्टी बढ़ेगी.

प्रश्न 3: करियर में कैसे प्रगति करें?

मेंटॉरशिप और विनम्र व्यवहार से आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.