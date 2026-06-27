Makar Rashifal 27 June 2026: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता और भाग्य का साथ लेकर आने वाला है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक धन लाभ और बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है.

आज ग्रहों के शुभ संयोग से आपको अपने करियर और व्यापार में उन्नति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे. दिन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए आज का विशेष पंचांग और शुभ मुहूर्त नोट करना न भूलें. आइए जानते हैं मकर राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी सभी पुरानी आर्थिक चिंताओं को दूर करने वाला साबित होगा. आज साध्य योग का निर्माण होने से बिजनेसमैन को अपने भाई-बहनों का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट (वित्त सहयोग) मिलेगा, जिससे आप अपने रुके हुए बिजनेस को पुनः पटरी पर लाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. चन्द्रमा के लाभ भाव में होने से विदेशी पार्टी या क्लाइंट से आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जो आपकी कंपनी की ग्रोथ में मील का पत्थर साबित होगा. आज व्यापार के क्षेत्र में किसी गुरु या बुजुर्ग व्यक्ति की अनुभवी सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी, जिससे आपके व्यापार में चौतरफा वृद्धि होगी. रुका हुआ धन आज वापस मिल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपने ज्ञान और अनुभव का लोहा मनवाने का है. ऑफिस में आज आपका गहरा ज्ञान और पुराना अनुभव कंपनी के बहुत काम आएगा, जिसके चलते आपको किसी जूनियर को मार्गदर्शन (Guidance) देने का सुनहरा मौका मिलेगा. आपके सीनियर्स आपके कार्य की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे. आज अचानक ही आपको बॉस के साथ किसी बेहद जरूरी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है. इस यात्रा के दौरान आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन कंपनी को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकती है, जिससे बॉस की नजरों में आपका कद और सैलरी बढ़ने के रास्ते खुलेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज खुशियों का माहौल बना रहेगा. चन्द्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आज आपको अपने बड़े भाई से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. घर में पिता या गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे. आज घर के माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और परिजनों के बीच धार्मिक व ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा होगी. शाम के समय आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ कुछ गंभीर और दार्शनिक बातें करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच वैचारिक तालमेल और अधिक मजबूत होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज सेहत के मामले में सितारे आपके पक्ष में बुलंद हैं. आपकी सेहत बहुत शानदार बनी रहेगी, जिसके दम पर आपकी ऑफिशियल ट्रैवलिंग और जरूरी मीटिंग्स बेहद सफल रहेंगी. शारीरिक रूप से फिट महसूस करने के कारण आज आप बाहरी गतिविधियों और आउटडोर काम का पूरा आनंद लेंगे. मानसिक रूप से भी मन बेहद प्रसन्न, शांत और प्रफुल्लित रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सबसे भाग्यशाली और उत्तम रहने वाला है. आज आप पर आपके शिक्षकों की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आपको उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा. जो छात्र स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उन्हें सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में आपका प्रदर्शन आज शीर्ष पर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी रंग)

ऑरेंज (नारंगी रंग) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 1

1 अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या बूंदी का प्रसाद बांटें, इससे आपकी सुख-समृद्धि में निरंतर वृद्धि होगी.

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