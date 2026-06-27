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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 27 June 2026: मकर राशि वालों को शनिवार को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, 11वें भाव का चन्द्रमा कराएगा छप्परफाड़ धन लाभ

Makar Rashifal 27 June 2026: मकर राशि वालों को शनिवार को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, 11वें भाव का चन्द्रमा कराएगा छप्परफाड़ धन लाभ

Capricorn Horoscope: शनिवार 27 जून 2026, को मकर राशि के लाभ भाव में चन्द्रमा का गोचर क्या बड़ी खुशखबरी ला रहा है? क्या भाई-बहन की मदद से फिर पटरी पर लौटेगा बिजनेस? जानिए आज का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Makar Rashifal 27 June 2026: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता और भाग्य का साथ लेकर आने वाला है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक धन लाभ और बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है.

आज ग्रहों के शुभ संयोग से आपको अपने करियर और व्यापार में उन्नति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे. दिन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए आज का विशेष पंचांग और शुभ मुहूर्त नोट करना न भूलें. आइए जानते हैं मकर राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी सभी पुरानी आर्थिक चिंताओं को दूर करने वाला साबित होगा. आज साध्य योग का निर्माण होने से बिजनेसमैन को अपने भाई-बहनों का पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट (वित्त सहयोग) मिलेगा, जिससे आप अपने रुके हुए बिजनेस को पुनः पटरी पर लाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. चन्द्रमा के लाभ भाव में होने से विदेशी पार्टी या क्लाइंट से आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जो आपकी कंपनी की ग्रोथ में मील का पत्थर साबित होगा. आज व्यापार के क्षेत्र में किसी गुरु या बुजुर्ग व्यक्ति की अनुभवी सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी, जिससे आपके व्यापार में चौतरफा वृद्धि होगी. रुका हुआ धन आज वापस मिल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अपने ज्ञान और अनुभव का लोहा मनवाने का है. ऑफिस में आज आपका गहरा ज्ञान और पुराना अनुभव कंपनी के बहुत काम आएगा, जिसके चलते आपको किसी जूनियर को मार्गदर्शन (Guidance) देने का सुनहरा मौका मिलेगा. आपके सीनियर्स आपके कार्य की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे. आज अचानक ही आपको बॉस के साथ किसी बेहद जरूरी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है. इस यात्रा के दौरान आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन कंपनी को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकती है, जिससे बॉस की नजरों में आपका कद और सैलरी बढ़ने के रास्ते खुलेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज खुशियों का माहौल बना रहेगा. चन्द्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आज आपको अपने बड़े भाई से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. घर में पिता या गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे. आज घर के माहौल में एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और परिजनों के बीच धार्मिक व ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा होगी. शाम के समय आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ कुछ गंभीर और दार्शनिक बातें करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच वैचारिक तालमेल और अधिक मजबूत होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज सेहत के मामले में सितारे आपके पक्ष में बुलंद हैं. आपकी सेहत बहुत शानदार बनी रहेगी, जिसके दम पर आपकी ऑफिशियल ट्रैवलिंग और जरूरी मीटिंग्स बेहद सफल रहेंगी. शारीरिक रूप से फिट महसूस करने के कारण आज आप बाहरी गतिविधियों और आउटडोर काम का पूरा आनंद लेंगे. मानसिक रूप से भी मन बेहद प्रसन्न, शांत और प्रफुल्लित रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सबसे भाग्यशाली और उत्तम रहने वाला है. आज आप पर आपके शिक्षकों की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आपको उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होगा. जो छात्र स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उन्हें सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में आपका प्रदर्शन आज शीर्ष पर रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 1
  • अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या बूंदी का प्रसाद बांटें, इससे आपकी सुख-समृद्धि में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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