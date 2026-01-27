Makar Rashifal 27 January 2026: मकर राशि को निवेश में सावधानी, कार्यस्थल पर विवा

स्वास्थ्य राशिफल
सीने में दर्द, भारीपन या थकान को नजरअंदाज न करें. गैस, एसिडिटी या तनाव कारण बन सकते हैं. समय पर भोजन, हल्का व्यायाम और गहरी सांस लेने की आदत अपनाएं. ज्यादा तनाव से बचें. जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें.
बिजनेस राशिफल
ग्रह स्थिति सतर्क रहने का संकेत दे रही है. देश-विदेश की डील या फ्रेंचाइजी हाथ से निकल सकती है यदि ध्यान न दिया. बिना जांचे निवेश न करें. पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ें. धैर्य और रणनीति से काम लेने पर नुकसान टल सकता है.
जॉब व करियर राशिफल
वर्कप्लेस पर व्यवहार संतुलित रखें. जूनियर या सहकर्मियों से कहासुनी की आशंका है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. विशेषकर महिला एचआर या सीनियर से बहस से बचें. प्रोफेशनल रवैया आपको सम्मान दिलाएगा और स्थिति संभाल लेगा.
फाइनेंस राशिफल
बड़ा निवेश टालना बेहतर रहेगा. खर्चों पर कंट्रोल रखें. सेविंग पर फोकस करें. जल्दबाजी में लिया निर्णय आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.
प्रेम व परिवार राशिफल
परिवार के साथ मिलकर पूजा-पाठ और दान करना रिश्तों में मधुरता लाएगा. घर का माहौल सुधारने के लिए सामूहिक समय बिताएं. लाइफ पार्टनर से संवाद बढ़ाएं, गलतफहमियां दूर होंगी.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
छात्रों को सवाल पूछने का डर छोड़ना होगा. डाउट क्लियर करने से ही प्रगति होगी. आत्मविश्वास बढ़ाएं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में निरंतर अभ्यास जरूरी है.
भाग्यशाली रंग – हरा
भाग्यशाली अंक – 5
अभाग्य अंक – 3
उपाय: सोमवार या शनिवार को गरीबों को हरी सब्जी दान करें और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, सोच-समझकर ही निवेश करें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.
Q2. करियर में विवाद से कैसे बचें?
शांत रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें और प्रोफेशनल व्यवहार अपनाएं.
Q3. स्वास्थ्य में मुख्य सावधानी क्या है?
सीने के दर्द या भारीपन को हल्के में न लें, तुरंत जांच कराएं.