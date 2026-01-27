हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Rashifal 27 January 2026: मकर राशि को निवेश में सावधानी, कार्यस्थल पर विवा

Capricorn Horoscope 27 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Jan 2026 03:30 AM (IST)
Capricorn Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा चतुर्थ भाव में है, जिससे घरेलू सुख-सुविधाओं में थोड़ी कमी या मानसिक असंतुलन महसूस हो सकता है. घर में हंसते बच्चों की तस्वीर लगाना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा और तनाव कम करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
सीने में दर्द, भारीपन या थकान को नजरअंदाज न करें. गैस, एसिडिटी या तनाव कारण बन सकते हैं. समय पर भोजन, हल्का व्यायाम और गहरी सांस लेने की आदत अपनाएं. ज्यादा तनाव से बचें. जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें.

बिजनेस राशिफल
ग्रह स्थिति सतर्क रहने का संकेत दे रही है. देश-विदेश की डील या फ्रेंचाइजी हाथ से निकल सकती है यदि ध्यान न दिया. बिना जांचे निवेश न करें. पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ें. धैर्य और रणनीति से काम लेने पर नुकसान टल सकता है.

जॉब व करियर राशिफल
वर्कप्लेस पर व्यवहार संतुलित रखें. जूनियर या सहकर्मियों से कहासुनी की आशंका है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. विशेषकर महिला एचआर या सीनियर से बहस से बचें. प्रोफेशनल रवैया आपको सम्मान दिलाएगा और स्थिति संभाल लेगा.

फाइनेंस राशिफल
बड़ा निवेश टालना बेहतर रहेगा. खर्चों पर कंट्रोल रखें. सेविंग पर फोकस करें. जल्दबाजी में लिया निर्णय आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम व परिवार राशिफल
परिवार के साथ मिलकर पूजा-पाठ और दान करना रिश्तों में मधुरता लाएगा. घर का माहौल सुधारने के लिए सामूहिक समय बिताएं. लाइफ पार्टनर से संवाद बढ़ाएं, गलतफहमियां दूर होंगी.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
छात्रों को सवाल पूछने का डर छोड़ना होगा. डाउट क्लियर करने से ही प्रगति होगी. आत्मविश्वास बढ़ाएं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में निरंतर अभ्यास जरूरी है.

भाग्यशाली रंग – हरा
भाग्यशाली अंक – 5
अभाग्य अंक – 3

उपाय: सोमवार या शनिवार को गरीबों को हरी सब्जी दान करें और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें.

Q1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, सोच-समझकर ही निवेश करें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

Q2. करियर में विवाद से कैसे बचें?
शांत रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें और प्रोफेशनल व्यवहार अपनाएं.

Q3. स्वास्थ्य में मुख्य सावधानी क्या है?
सीने के दर्द या भारीपन को हल्के में न लें, तुरंत जांच कराएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Jan 2026 03:30 AM (IST)
Capricorn Horoscope. Makar Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
