हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 27 January 2026: कुंभ राशि के रुके काम होंगे पूरे, पढ़ाई और परिवार में राहत

Kumbh Rashifal 27 January 2026: कुंभ राशि के रुके काम होंगे पूरे, पढ़ाई और परिवार में राहत

Aquarise Horoscope 27 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा तृतीय भाव में है, जिससे साहस, संचार और छोटे भाई-बहनों से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. अपने से छोटों का ध्यान रखना शुभ रहेगा. घर के गार्डन में चमेली का पौधा लगाना सकारात्मकता और शांति बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. मौसम परिवर्तन से सर्दी-खांसी, एलर्जी या थकान हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं, नींद पूरी लें और स्क्रीन टाइम कम करें. हल्का योग या वॉक आपको ऊर्जावान रखेगा.

बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन अपनी समझदारी से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर पाएंगे. बिजनेस ट्रैवल लाभकारी रहेगा, विशेषकर पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा. यात्रा से पहले गुड़ खाकर निकलना शुभ माना गया है. रुके हुए कामों को निपटाने पर फोकस करें, इससे प्रगति का रास्ता खुलेगा.

जॉब व करियर राशिफल
वर्कप्लेस पर पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट पूरे करने का सही समय है. आपकी सक्रियता सीनियर्स की नजर में आपकी छवि मजबूत करेगी. संचार कौशल के कारण आपको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. संतुलित व्यवहार से करियर में स्थिरता आएगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. अनावश्यक खर्च से बचें. छोटी-छोटी बचत भविष्य में काम आएगी. निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

प्रेम व परिवार राशिफल
बुधादित्य योग से पारिवारिक तनाव कम होगा. घर का वातावरण पहले से बेहतर रहेगा. संतान के साथ समय बिताना भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ संवाद मधुर रहेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की मेहनत रंग लाएगी. परीक्षा में उम्मीद के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं. फोकस बनाए रखें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें.

भाग्यशाली रंग – लाल
भाग्यशाली अंक – 7
अभाग्य अंक – 3

उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में गुड़ व चना अर्पित करें.

FAQs

Q1. क्या आज ट्रैवल करना शुभ है?
हाँ, विशेषकर पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा लाभदायक रहेगी.

Q2. करियर में क्या ध्यान रखें?
रुके काम पूरे करें, यही सफलता की कुंजी है.

Q3. छात्रों के लिए सबसे बड़ा मंत्र?
निरंतर मेहनत और फोकस बनाए रखें, सफलता निश्चित है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 27 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, IAF ने दिखाए एयर स्ट्राइक वाले हथियार
वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, IAF ने दिखाए एयर स्ट्राइक वाले हथियार
दिल्ली NCR
दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
आईपीएल 2026
WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, IAF ने दिखाए एयर स्ट्राइक वाले हथियार
वायुसेना ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान को याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर, IAF ने दिखाए एयर स्ट्राइक वाले हथियार
दिल्ली NCR
दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्लीवाले रहें तैयार! गरज-चमक के साथ फिर होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
आईपीएल 2026
WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
इंडिया
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
इंडिया
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने पाकिस्तान को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने PAK को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
जनरल नॉलेज
Republic Day 2026: अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
ट्रेंडिंग
Republic Day Viral Video: वर्दी में थिरके BSF जवान, बॉर्डर 2 के गाने पर दिखा देशभक्ति का जबरदस्त अंदाज
Republic Day Viral Video: वर्दी में थिरके BSF जवान, बॉर्डर 2 के गाने पर दिखा देशभक्ति का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget