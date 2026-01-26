Makar Rashifal 26 January 2026: मकर राशि पर कार्यभार रहेगा अधिक, खर्चों पर रखें नियंत्रण

Capricorn Rashifal 26 January 2026 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. चन्द्रमा चतुर्थ भाव में स्थित होने से भूमि, भवन, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने मामलों में समाधान निकल सकता है. पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कुछ अहम फैसले भी आज लिए जा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर आगे बढ़ना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के लिहाज से आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. बाहर का खाना या बासी भोजन फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है, इसलिए खानपान में लापरवाही न करें. वर्कलोड और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और आराम के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें. योग और प्राणायाम तनाव कम करने में सहायक रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

ग्रह गोचर पूरी तरह पक्ष में न होने से बिजनेस में किसी बड़े खर्च की संभावना बन रही है, जिससे मनी फ्लो प्रभावित हो सकता है. सूर्य-राहु के 2-12 भाव के संबंध के कारण काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन धैर्य और संयम से काम लेने पर स्थितियां संभल सकती हैं. आज जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों का मन आज कार्यस्थल पर कुछ उदास रह सकता है. वर्कलोड अधिक होने से तनाव महसूस होगा, लेकिन हिम्मत न हारें. यही समय है जब आपको अपने करियर को मजबूत बनाने के लिए खुद को तैयार करना है. लगातार मेहनत और अनुशासन से आप भविष्य में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं. आज काम टालने की आदत नुकसानदेह साबित हो सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक रूप से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट पर नियंत्रण रखें. लापरवाही और आलस्य के कारण बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है. निवेश से जुड़े फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के लिए दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों से खुलकर बात करें. फ्रेंड्स सर्कल में किसी से कहासुनी हो सकती है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखें. रिश्तों में संयम और समझदारी जरूरी होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

छात्रों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सीख से भरा रहेगा. कोच या गुरु द्वारा कही गई कोई बात भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी. न्यू जनरेशन की किस्मत साथ देगी, लेकिन सफलता के लिए मेहनत अनिवार्य है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 4

अनलकी अंक: 8

उपाय

शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

कार्य में आलस्य त्यागें और समय का सम्मान करें.

जरूरतमंद को भोजन दान करें.

(FAQs)

प्रश्न 1. क्या आज प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं?

उत्तर: हां, चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से भूमि-भवन से जुड़े मामलों में समाधान मिल सकता है.

प्रश्न 2. बिजनेस में खर्च बढ़ने के योग हैं क्या?

उत्तर: हां, आज किसी बड़े खर्च की संभावना है, इसलिए बजट पर नियंत्रण जरूरी है.

प्रश्न 3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

उत्तर: छात्रों के लिए दिन सीख और अनुभव से भरा रहेगा, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.