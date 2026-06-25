Aaj ka Makar Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और ऐतिहासिक बिक्री दर्ज कराने का साबित होगा. दसवें भाव का चंद्रमा होने से आज सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा; आपकी फैक्ट्री या कारखाने की सभी मशीनें परफेक्ट तरीके से काम करेंगी और आपका डेली प्रोडक्शन टारगेट (उत्पादन लक्ष्य) बेहद आसानी से पूरा हो जाएगा.

आज आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच 'विचारों का आदान-प्रदान' बहुत ज्यादा सकारात्मक रहेगा; आपसी तालमेल बेहतर रहने से दोनों की राय मिलकर एक बेहतरीन और विजनरी रणनीति बनेगी जो बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से सेल्स व मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए गुरुवार का दिन स्वर्ण अक्षरों में बड़ी सफलताएं दर्ज कराने वाला साबित होगा. आज 'सेल्स प्रोफेशनल्स' का पूरा दिन बहुत धमाकेदार रहेगा; क्लाइंट्स के साथ आपकी सभी मीटिंग्स शत-प्रतिशत सफल होंगी और बड़ी डील्स एक के बाद एक लगातार क्लोज होती चली जाएंगी.

दफ्तर में आपकी शानदार पिच और प्रेजेंटेशन स्किल्स (प्रस्तुतीकरण शैली) से मीटिंग में बैठे सभी अधिकारी व को-वर्कर्स जमकर इम्प्रेस होंगे, इस बड़ी सफलता से आपका मनोबल और आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा; मार्केटिंग के जातकों को आधुनिक टूल्स के आने से काम करने में बहुत आनंद आएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश, उत्साह और प्रशंसा दिलाने वाला साबित होगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने होमवर्क, असाइनमेंट्स और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा; जो पढ़ाई का काम पहले आपको बोझ लगता था, आज वह चुकटियों में आसानी से पूरा हो जाएगा.

आपके माता-पिता आपकी इस बेहतरीन मेहनत से बहुत खुश होंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे, साथ ही टीचर्स भी क्लास में आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) कई गुना बढ़ जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाने वाला साबित होगा. दसवें चंद्रमा के प्रभाव से घर का माहौल खुनुमा रहेगा. आज निर्जला एकादशी के महाशुभ अवसर पर, जीवन में सकारात्मकता, सुख-समृद्धि और शांति के लिए विशेष रूप से घर की महिलाएं आज पीले वस्त्र पहनें; और भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, केले के पेड़ की श्रद्धापूर्वक पूजा करें और ”ऊँ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का शांत मन से जाप करें, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. एक के बाद एक डील्स क्लोज होने और टीचर्स से प्रशंसा मिलने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट, शांत और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, निर्जला एकादशी के पावन फल और सुख-समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और शिव जी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर जल भी अर्पित करें और संध्या समय नारायण के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें.

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