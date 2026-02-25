हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मकर राशिफल 25 फरवरी 2026: संतान से खुशखबरी! करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों पर ध्यान दें, जानें आज का भाग्य

मकर राशिफल 25 फरवरी 2026: संतान से खुशखबरी! करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों पर ध्यान दें, जानें आज का भाग्य

Capricorn Horoscope 25 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 25 Feb 2026 04:50 AM (IST)
Makar Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा पंचम भाव में हैं, जिससे संतान से जुड़ी खुशखबरी या संतोष मिलने के संकेत हैं. दिमाग से नहीं, बल्कि संतुलित सोच और प्लानिंग से आगे बढ़ें. अगर योजना मजबूत है तो परिणाम भी मजबूत होंगे.

Shukra Gochar February 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा

करियर और जॉब राशिफल:
वर्कस्पेस पर आप दबाव में भी शांत रहने की क्षमता रखते हैं यही आपकी ताकत है. इस गुण का फायदा उठाएं. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. अपनी पोजिशन मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्टकट से बचें.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
बिजनेस प्लान को लागू करने की सोच है तो अभी होलाष्टक का समय है, इसलिए 3 मार्च के बाद शुरुआत करना बेहतर रहेगा.

नया स्टार्टअप है तो पार्टनर जोड़ना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बिना जांचे किसी पर भरोसा मत करें. मार्केटिंग से जुड़े काम में मुनाफा दिख सकता है लेकिन लगातार मेहनत जरूरी है, सिर्फ उम्मीद नहीं.

स्वास्थ्य राशिफल:
ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याओं की नियमित जांच करवाएं. योग और व्यायाम को रूटीन का हिस्सा बनाएं. लापरवाही करेंगे तो बाद में पछतावा होगा अभी कंट्रोल में रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार और जीवनसाथी को समय न देने से नाराजगी बढ़ सकती है. सिर्फ काम में डूबे रहना रिश्तों को कमजोर करेगा. कम से कम डिनर या साथ में समय बिताने की आदत डालें. रिश्ते निवेश मांगते हैं, ध्यान न दिया तो दूरी बढ़ेगी.

शिक्षा और प्रतियोगिता राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. सिर्फ पढ़ना नहीं, रिवीजन और टेस्ट भी जरूरी हैं. तैयारी में आधे-अधूरे प्रयास से काम नहीं चलेगा सिस्टम बनाकर पढ़ाई करें.

लकी नंबर: 8
लकी कलर: गोल्डन
उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें, इससे मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
अभी इंतजार करना बेहतर है, 3 मार्च के बाद शुरुआत करें.

2. क्या परिवार में नाराजगी हो सकती है?
हाँ, अगर समय नहीं देंगे तो दूरी बढ़ सकती है.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखें?
नियमित जांच और योग को अनदेखा न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Feb 2026 04:50 AM (IST)
