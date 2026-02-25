Makar Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा पंचम भाव में हैं, जिससे संतान से जुड़ी खुशखबरी या संतोष मिलने के संकेत हैं. दिमाग से नहीं, बल्कि संतुलित सोच और प्लानिंग से आगे बढ़ें. अगर योजना मजबूत है तो परिणाम भी मजबूत होंगे.

करियर और जॉब राशिफल:

वर्कस्पेस पर आप दबाव में भी शांत रहने की क्षमता रखते हैं यही आपकी ताकत है. इस गुण का फायदा उठाएं. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. अपनी पोजिशन मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्टकट से बचें.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

बिजनेस प्लान को लागू करने की सोच है तो अभी होलाष्टक का समय है, इसलिए 3 मार्च के बाद शुरुआत करना बेहतर रहेगा.

नया स्टार्टअप है तो पार्टनर जोड़ना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बिना जांचे किसी पर भरोसा मत करें. मार्केटिंग से जुड़े काम में मुनाफा दिख सकता है लेकिन लगातार मेहनत जरूरी है, सिर्फ उम्मीद नहीं.

स्वास्थ्य राशिफल:

ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याओं की नियमित जांच करवाएं. योग और व्यायाम को रूटीन का हिस्सा बनाएं. लापरवाही करेंगे तो बाद में पछतावा होगा अभी कंट्रोल में रखें.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार और जीवनसाथी को समय न देने से नाराजगी बढ़ सकती है. सिर्फ काम में डूबे रहना रिश्तों को कमजोर करेगा. कम से कम डिनर या साथ में समय बिताने की आदत डालें. रिश्ते निवेश मांगते हैं, ध्यान न दिया तो दूरी बढ़ेगी.

शिक्षा और प्रतियोगिता राशिफल:

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. सिर्फ पढ़ना नहीं, रिवीजन और टेस्ट भी जरूरी हैं. तैयारी में आधे-अधूरे प्रयास से काम नहीं चलेगा सिस्टम बनाकर पढ़ाई करें.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: गोल्डन

उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें, इससे मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?

अभी इंतजार करना बेहतर है, 3 मार्च के बाद शुरुआत करें.

2. क्या परिवार में नाराजगी हो सकती है?

हाँ, अगर समय नहीं देंगे तो दूरी बढ़ सकती है.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखें?

नियमित जांच और योग को अनदेखा न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.