Makar Rashifal 23 January 2026: मकर राशि को नौकरी से जुड़ी खुशखबरी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

Capricorn Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के शुभ पर्व पर मकर राशि वालों के लिए दिन प्रगति, जिम्मेदारियों और सकारात्मक समाचारों से जुड़ा रहेगा. चन्द्रमा तृतीय भाव में स्थित होने से साहस, पराक्रम, रिश्तेदारों से संबंध और प्रयासों में वृद्धि होगी. मां सरस्वती की कृपा से विवेक और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को विशेष सावधानी रखनी होगी. खानपान में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. समय पर दवा, नियमित जांच और हल्का व्यायाम जरूरी रहेगा. मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे, बशर्ते नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे जातकों के लिए राहत भरी खबर है. कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके पक्ष में आने से लंबे समय से चली आ रही चिंता कम होगी. हेल्थकेयर, एजुकेशन, फाइनेंस, फर्नीचर, बुक स्टोर, फूड एंड बेवरेज से जुड़े व्यापारियों को ग्राहकों और क्लाइंट्स के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही आपके बिजनेस की असली ताकत हैं. भरोसे और क्वालिटी पर फोकस करने से स्थिर लाभ मिलेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. भाग्य का साथ मिलने से जॉब से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. हालांकि ऑफिस में गॉसिप से दूर रहें. बॉस आपकी कार्यक्षमता और समय पर पूरे किए गए काम को महत्व देंगे. फोकस और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. कोर्ट केस या पुराने अटके मामलों के सुलझने से धन संबंधी तनाव कम होगा. आज बड़ा जोखिम लेने से बचें, लेकिन भविष्य की योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है. खर्च और बचत में संतुलन बनाकर चलना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. रिश्तेदारों की मदद करने से मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी से जुड़ी कुछ पुरानी यादें मन को सुकून देंगी और रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाना आपके रिश्तों के लिए बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल

न्यू जनरेशन और छात्र वर्ग को कार्यों की प्राथमिकता तय करने की जरूरत है. पढ़ाई, खेल या अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाकर चलें. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ट्रैवलिंग की योजना बन सकती है, जो करियर के लिहाज से फायदेमंद रहेगी.

भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक 1

अभाग्यशाली अंक 4

उपाय

बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को नीले या पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है

उत्तर हां, ग्रहों का योग अनुकूल है, शुभ सूचना मिलने की प्रबल संभावना है.

प्रश्न 2 क्या बिजनेस में कोर्ट केस से राहत मिलेगी

उत्तर हां, निर्णय आपके पक्ष में आने से तनाव कम होगा.

प्रश्न 3 डायबिटिक मरीजों को क्या सावधानी रखनी चाहिए

उत्तर खानपान नियंत्रित रखें और नियमित दवा व जांच जारी रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.