Aaj ka Makar Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद सक्रिय और दस्तावेजों को मजबूत करने वाला रहेगा. चंद्रमा के छठे भाव में होने से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स (वित्तीय दस्तावेजों) को आज पूरी तरह तैयार रखें, क्योंकि किसी भी समय आपको बैंक की ओर से कोई बड़ी गुड न्यूज़ (शुभ समाचार) मिल सकती है. सरकारी कागजों में जो भी पुरानी कमियां या त्रुटियां चल रही थीं, वे आज आपकी कोशिशों से पूरी तरह सुधारी जा सकेंगी, जिससे आने वाले समय में आपके बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं होगी. जो लोग विदेश में व्यापार या नौकरी कर रहे हैं, उन्हें आज स्थानीय सरकार की ओर से कोई बड़ा टैक्स बेनिफिट (कर लाभ) या रेजिडेंसी (निवास) से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाने का है. घर से दूर रहकर काम करने वाले जातक आज अपनी मेहनत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे और कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाएंगे. सफलता मिलने पर आप खुश होकर आज अपने परिवार के लिए कुछ खास ऑनलाइन गिफ्ट (उपहार) भी भेज सकते हैं, जिससे खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और दार्शनिक विषयों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए बुधवार का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आज आप ज्ञान के गहरे सागर में गोते लगाएंगे. दर्शन, रिसर्च और आध्यात्मिक विषयों में आपकी गहरी पकड़ और बुद्धिमानी आज आपको समाज व संस्थान में दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी. सीनियर्स आपकी मेधा से बेहद प्रभावित होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन मधुरता बढ़ाने वाला रहेगा. प्रेम संबंधों में आज एक नई ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी. आपका लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर आज आपके हर एक आइडिया (विचार) का पूरा समर्थन करेगा, जिससे आप दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. छठे भाव के चंद्रमा के कारण अत्यधिक काम के प्रेशर से आपको शारीरिक तनाव, थकान या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में आराम जरूर लें और खान-पान का ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं व शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए मकर राशि के स्वामी शनि देव की शांति के लिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. उत्तर दिशा की यात्रा से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें.

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