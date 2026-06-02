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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 2 June 2026: धनु राशि साध्य योग से कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी तरक्की, दफ्तर में हासिल करेंगे एम्प्लॉयड ऑफ दी मंथ खिताब

Aaj ka Dhanu Rashifal 2 June 2026: धनु राशि साध्य योग से कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी तरक्की, दफ्तर में हासिल करेंगे एम्प्लॉयड ऑफ दी मंथ खिताब

Sagittarius Horoscope 2 June 2026: साध्य योग से मिलेगा एम्प्लॉयड ऑफ दी मंथ का खिताब, क्या मंगलवार को ई-कॉमर्स और स्टार्टअप्स को मिलेगी बड़ी फंडिंग? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 02 Jun 2026 02:57 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 2 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:06 तक मूला नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, साध्य योग का साथ मिलेगा. वहीं धनु राशि होने से भद्र योग और हंस योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक ही समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का साबित होगा. ई-कॉमर्स और स्टार्टअप्स (Startups) से जुड़े जातकों के लिए आज बाजार से कोई बड़ी फंडिंग (Funding) या सरकारी ग्रांट मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है; अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह अपडेट करें और नए इन्वेस्टर्स (निवेशकों) से कॉन्फिडेंटली बात करें.

सोशल मीडिया मार्केटिंग या डेटा एनालिटिक्स का काम करने वाले व्यापारियों को आज कोई बड़ा 'वायरल ट्रेंड' अचानक पकड़ में आ सकता है, अपनी क्रिएटिविटी को पूरी खुली छूट दें, बड़ा धन लाभ होगा. हालांकि, आज आय और व्यय दोनों बराबर मात्रा में लगे रहेंगे, इसलिए खर्च के मामले में थोड़ा संभलकर चलने की विशेष जरूरत है. बिजनेसमैन के लिए अपने पेंडिंग पड़े पुराने कार्यों को पूरा करना आज बहुत जरूरी है, साथ ही काम का जमकर प्रचार-प्रसार करने से बड़ा लाभ होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता और बड़ा पुरस्कार दिलाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में साध्य योग का महाशुभ प्रभाव रहने से, वर्कप्लेस पर आप अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली के बल पर दफ्तर में 'एम्प्लॉयड ऑफ दी मंथ' (Employed of the month) का प्रतिष्ठित खिताब व मेडल हासिल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी. ग्रहों की चाल बता रही है कि आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के कार्यभार और जिम्मेदारियों में अचानक बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण आज के दिन दफ्तर और फील्ड में भागदौड़ अधिक बनी रहने वाली है; खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन आलस्य को त्याग कर सक्रिय होने का संदेश दे रहा है. आपकी ही राशि का चंद्रमा विवेक तो देगा, लेकिन विपरीत नक्षत्र प्रभाव के कारण स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा आलस्य से भरा रह सकता है; पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत आ सकती है. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि सुस्ती को तुरंत त्यागें और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारियों में पूरी तरह जुट जाएं.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन यादगार यात्राओं की प्लानिंग बनाने वाला रहेगा. राशि के चंद्रमा के प्रभाव से घरेलू माहौल बहुत शानदार और शांतिपूर्ण बना रहेगा. आज शाम के समय आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी या प्रेमी) के साथ जून के इस सुहावने महीने में किसी खूबसूरत जगह पर एक 'शॉर्ट ट्रिप' (छोटी यात्रा) पर जाने की सुंदर और रोमांटिक प्लानिंग आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम और प्रगाढ़ होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से उत्तम रहेगा. आपके भीतर अद्भुत उत्साह और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी. हालांकि, दफ्तर के काम की अधिकता और भागदौड़ के कारण शाम को पैरों में दर्द या हल्की शारीरिक थकान रह सकती है. समय पर भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय:  आज साध्य योग की महाशुभता पाने और फंडिंग की बाधाओं को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उस पर हल्दी का तिलक लगाएं और गुरु स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jun 2026 02:57 AM (IST)
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