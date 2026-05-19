Aaj ka Makar Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक संकटों से बाहर निकालने वाला और ग्लोबल पहचान दिलाने वाला रहेगा. चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको अपने पुराने कर्जों से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर होगी. विदेशी मुद्रा के लेन-देन (फॉरेक्स ट्रेडिंग) में आज आपको अप्रत्याशित (अचानक) बड़ा लाभ होगा और इंटरनेशनल मार्केट (अंतरराष्ट्रीय बाजार) में आपकी इमेज बहुत स्ट्रांग होगी. यदि आप किसी नए और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ कोई बड़ा व्यापारिक गठबंधन या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय संधि करने और डील फाइनल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर को एक नया और मजबूत आधार देने का है. आज किसी नई और प्रतिष्ठित कंपनी में शामिल होना आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा और यह नया स्थान आपको लंबे समय तक व्यावसायिक स्थिरता प्रदान करेगा. इसके अलावा, अपनी प्रोफेशनल उपलब्धियों और व्यक्तिगत खुशियों के बीच आज आप एक ऐसा संतुलित और खुशनुमा माहौल बनाएंगे कि आप कार्यक्षेत्र के दबाव से मुक्त होकर मानसिक रूप से बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के लिए मंगलवार का दिन मानसिक मजबूती देने वाला रहेगा. आज पढ़ाई में आपकी मानसिक शांति और गहरी एकाग्रता पूरी तरह बनी रहेगी, जिससे कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. स्कूल या कॉलेज की विभिन्न रचनात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों में आज आपको नेतृत्व करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में गहराई और विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. आपके प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में आज पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता दिखाई देगी, जिससे आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत शांत और सुखी महसूस करेंगे. जीवन में सुख-शांति बनाए रखने और रिश्तों में लगातार सुधार के लिए आज आपको “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. छठे भाव के चंद्रमा की बदौलत पुरानी बीमारियों और शारीरिक कष्टों से आपको बड़ी राहत मिलेगी. आप मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर खुद को पूरी तरह फिट, तनावमुक्त और सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 9

अशुब अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का त्रिकोणीय ध्वज (झंडा) चढ़ाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें. इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी.

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