हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka makar Rashifal 19 February 2026: मकर राशि बेनकाब होंगे दुश्मन! ऑफिस की गुप्त साजिश का होगा आज अंत

Aaj ka makar Rashifal 19 February 2026: मकर राशि बेनकाब होंगे दुश्मन! ऑफिस की गुप्त साजिश का होगा आज अंत

Capricorn Horoscope 19 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 04:09 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal 19 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और थोड़ा सतर्कता बरतने वाला रहेगा. चंद्रमा का आपके दूसरे भाव (धन भाव) में होना यह संकेत देता है कि आपको पैसों से जुड़े मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए. निवेश या बड़े खर्च करने से पहले सोच-विचार जरूर करें. 

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत की दृष्टि से आज आपको अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. चंद्रमा की द्वितीय भाव में स्थिति मुख या पेट से जुड़ी हल्की परेशानी दे सकती है. बेहतर होगा कि आप अपने लिए एक व्यवस्थित डाइट चार्ट बनाएं और कड़ाई से उसका पालन करें. बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए परिवार के साथ समय बिताना सबसे बड़ी औषधि साबित होगा.

बिजनेस और नौकरी राशिफल (Business & Job)

बिजनेस के क्षेत्र में आज आपको धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी. आपके मनमुताबिक काम होने में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, जिससे आप थोड़े बेचैन हो सकते हैं. आज दूसरों की देखा-देखी या कंपटीशन में आकर कोई व्यावसायिक निर्णय न लें, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कस्पेस पर आज का दिन महत्वपूर्ण है. 

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपको समय की अहमियत समझनी होगी. कामकाज की व्यस्तता के बीच से कुछ पल चुराकर अपने परिवार के साथ बिताएं, क्योंकि रिश्तों की गर्माहट ही आपकी असली ताकत है. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आज का शाम सुखद रहने वाली है, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं. 

शिक्षा और खेल राशिफल (Student & Education)

सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (General & Competitive Students) के लिए आज का दिन मनोबल बढ़ाने वाला है. आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपकी पढ़ाई की बाधाएं दूर होंगी.

वहीं खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए सलाह है कि प्रैक्टिस के दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. अपने गुस्से को किसी विवाद में बर्बाद करने के बजाय अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में डाइवर्ट करें, यह ऊर्जा आपको जीत दिलाने में मदद करेगी.

  • भाग्यशाली रंग: गहरा स्लेटी (Grey)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अचूक उपाय: पक्षियों को दाना डालें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 11 बार जाप करें.

(FAQs)

1. बिजनेस में काम देरी से हो रहा हो तो क्या करना चाहिए?
    आज के दिन जल्दबाजी में कोई बदलाव न करें. अपेक्षित समय से ज्यादा वक्त लगना ग्रहों की चाल के कारण है. 

2. वर्कप्लेस पर साजिश का पता चलने के बाद क्या प्रतिक्रिया दें?
    सच सामने आने पर शांत रहें और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहें. 

3. क्या आज नया डाइट प्लान शुरू करना सही है?
    जी हाँ, चंद्रमा की स्थिति खान-पान में सुधार के लिए अनुकूल है. आज से शुरू किया गया संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 04:09 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 19 February 2026: मकर राशि बेनकाब होंगे दुश्मन! ऑफिस की गुप्त साजिश का होगा आज अंत
Aaj ka makar Rashifal 19 February 2026: मकर राशि बेनकाब होंगे दुश्मन! ऑफिस की गुप्त साजिश का होगा आज अंत
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 19 February 2026: धनु राशि सैलरी में बम्पर उछाल! बॉस हुए मेहरबान, खिलेगा जातक का चेहरा
Aaj ka Dhanu Rashifal 19 February 2026: धनु राशि सैलरी में बम्पर उछाल! बॉस हुए मेहरबान, खिलेगा जातक का चेहरा
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 February 2026: वृश्चिक राशि लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, बस विरोधियों से रहें दूर
वृश्चिक राशि लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, बस विरोधियों से रहें दूर
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal: 19 फरवरी 2026 तुला राशि संतुलन और लाभ का दिन, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर
Aaj ka Tula Rashifal: 19 फरवरी 2026 तुला राशि संतुलन और लाभ का दिन, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर
Advertisement

वीडियोज

Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Bharat Ki Baat: बटुक 'शिखा' पर बवाल..2027 की चुनावी संग्राम? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के बाद गिरा तापमान, 19 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के बाद गिरा तापमान, 19 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget