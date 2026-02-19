Aaj ka makar Rashifal 19 February 2026: मकर राशि बेनकाब होंगे दुश्मन! ऑफिस की गुप्त साजिश का होगा आज अंत
Capricorn Horoscope 19 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 19 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और थोड़ा सतर्कता बरतने वाला रहेगा. चंद्रमा का आपके दूसरे भाव (धन भाव) में होना यह संकेत देता है कि आपको पैसों से जुड़े मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए. निवेश या बड़े खर्च करने से पहले सोच-विचार जरूर करें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत की दृष्टि से आज आपको अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. चंद्रमा की द्वितीय भाव में स्थिति मुख या पेट से जुड़ी हल्की परेशानी दे सकती है. बेहतर होगा कि आप अपने लिए एक व्यवस्थित डाइट चार्ट बनाएं और कड़ाई से उसका पालन करें. बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए परिवार के साथ समय बिताना सबसे बड़ी औषधि साबित होगा.
बिजनेस और नौकरी राशिफल (Business & Job)
बिजनेस के क्षेत्र में आज आपको धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी. आपके मनमुताबिक काम होने में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, जिससे आप थोड़े बेचैन हो सकते हैं. आज दूसरों की देखा-देखी या कंपटीशन में आकर कोई व्यावसायिक निर्णय न लें, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कस्पेस पर आज का दिन महत्वपूर्ण है.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज आपको समय की अहमियत समझनी होगी. कामकाज की व्यस्तता के बीच से कुछ पल चुराकर अपने परिवार के साथ बिताएं, क्योंकि रिश्तों की गर्माहट ही आपकी असली ताकत है. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आज का शाम सुखद रहने वाली है, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं.
शिक्षा और खेल राशिफल (Student & Education)
सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (General & Competitive Students) के लिए आज का दिन मनोबल बढ़ाने वाला है. आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपकी पढ़ाई की बाधाएं दूर होंगी.
वहीं खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए सलाह है कि प्रैक्टिस के दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. अपने गुस्से को किसी विवाद में बर्बाद करने के बजाय अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में डाइवर्ट करें, यह ऊर्जा आपको जीत दिलाने में मदद करेगी.
- भाग्यशाली रंग: गहरा स्लेटी (Grey)
- भाग्यशाली अंक: 9
- अचूक उपाय: पक्षियों को दाना डालें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 11 बार जाप करें.
(FAQs)
1. बिजनेस में काम देरी से हो रहा हो तो क्या करना चाहिए?
आज के दिन जल्दबाजी में कोई बदलाव न करें. अपेक्षित समय से ज्यादा वक्त लगना ग्रहों की चाल के कारण है.
2. वर्कप्लेस पर साजिश का पता चलने के बाद क्या प्रतिक्रिया दें?
सच सामने आने पर शांत रहें और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहें.
3. क्या आज नया डाइट प्लान शुरू करना सही है?
जी हाँ, चंद्रमा की स्थिति खान-पान में सुधार के लिए अनुकूल है. आज से शुरू किया गया संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL