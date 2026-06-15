Aaj ka Makar Rashifal 15 June 2026: आज का राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए आज 'रूचक योग' और 'हंस योग' का विशेष प्रभाव रहने वाला है, जो आपके पराक्रम और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना सुखद, सुरक्षित और लाभकारी रहेगा.

ऋण और शत्रु पक्ष: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से आपको पुराने चल रहे कर्ज (Loans) से छुटकारा मिलने के मजबूत योग बनेंगे, जिससे आप बड़ी मानसिक राहत महसूस करेंगे. इसके साथ ही, वर्कप्लेस पर आपकी बेहतरीन कार्यशैली आपके विरोधियों और शत्रुओं के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगी; वे चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे.

करियर और व्यापार: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा मुनाफा लेकर आने वाला है. आपकी बेहतरीन क्वालिटी और शानदार सर्विस के दम पर आज आपको किसी बड़े कॉर्पोरेट इवेंट या फैमिली फंक्शन का कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. भविष्य में इससे भी बड़े ऑर्डर हासिल करने के लिए आपको अपनी सर्विस को और बेहतर करना होगा.

ग्रहों के शुभ 'आनन्दादि योग' के प्रभाव से आज बिजनेस में किसी अनुभवी व्यक्ति (Experienced Person) की सलाह आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है. व्यापारियों को आज अपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही बिजनेस पार्टनर और मार्केट के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें ताकि सेल में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सके.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. जो लोग लंबे समय से इंटरनल ट्रांसफर (आंतरिक तबादला) या डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनकी यह इच्छा आज पूरी हो सकती है. इसके साथ ही ऑफिस में आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी (New Responsibility) सौंपी जा सकती है.

सूर्य के छठे भाव (मिथुन राशि) में होने से जो जातक किसी फॉरेन कंपनी (विदेशी कंपनी या MNC) में जॉब करते हैं, उन्हें आज करियर से जुड़ी कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन व सावधानी: पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी जाती है. आपकी कुछ गलत आदतें या व्यवहार परिवार के सदस्यों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती हैं, इसलिए ऐसी किसी भी गतिविधि या संगति से पूरी तरह सचेत रहें जो आपकी और परिवार की छवि को ठेस पहुंचाए.

छात्र और युवा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) और सामान्य विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई में माता-पिता (Parents) का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ रंग: मैरून (Maroon)

मैरून (Maroon) शुभ अंक (Lucky No): 8

8 अशुभ अंक (Unlucky No): 4

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