Aaj ka Makar Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके साहस और पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. आज प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ-साथ आपकी राशि के लिए 'रूचक योग' का विशेष शुभ प्रभाव मिल रहा है, जो सफलता के नए मार्ग खोलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07.00 से 08.00 और शाम 05.00 से 06.00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वैश्विक विस्तार का है. विदेशों में नई ब्रांच खोलने की आपकी योजना आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले बढ़त का आपको सीधा आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. बैंक मैनेजर के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा, जिससे पुराने ट्रांजेक्शन की रुकावटें खत्म होंगी. कैपिटल इन्वेस्टमेंट (Capital Investment) के लिए आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली और आर्थिक मजबूती देने वाला साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज बड़ी उपलब्धियों का दिन है. प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आपको देश-विदेश के कई जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, जिनमें से आप किसी एक श्रेष्ठ विकल्प को फाइनल कर सकते हैं. ऑफिस में आप अपनी तकनीकी सूझबूझ से सिस्टम की किसी बहुत पुरानी और जटिल समस्या को हल कर लेंगे, जिससे आपकी आईटी टीम भी हैरान रह जाएगी. कार्यक्षेत्र में आपके कौशल की जमकर प्रशंसा होगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन खुशियों से सराबोर रहेगा. संतान की ओर से आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में जश्न और उत्साह का माहौल बना रहेगा. भाइयों और मित्रों का सहयोग आपके साहस को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप मिलकर भविष्य की बड़ी योजनाओं पर विचार करेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फलदायी है. विशेषकर घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे कॉम्पिटिटर्स को उनकी कड़ी मेहनत का मीठा फल किसी टेस्ट रैंक या अच्छे परिणाम के रूप में मिल सकता है. आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता आज चरम पर रहेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप खुद को अत्यंत फुर्तीला महसूस करेंगे. हड्डियों और मांसपेशियों का सही समन्वय आज आपके हर मूवमेंट को सटीक और प्रभावशाली बनाएगा, जो आपकी बेहतरीन फिटनेस का प्रमाण है. नियमित व्यायाम का सकारात्मक असर आपके शरीर और मन पर स्पष्ट दिखाई देगा.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक स्थिति आज बहुत मजबूत रहने वाली है. विदेशी व्यापार और नए निवेशों से धन लाभ के प्रबल योग हैं. बैंकिंग कार्यों में सफलता मिलेगी और आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर होगा. लंबे समय के निवेश के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 8

अनलक्की अंक: 2

विशेष उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें. "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को फल दान करें.

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