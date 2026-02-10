Makar Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए "कर्तव्यों की पूर्ति" का है. ग्रहों की स्थिति आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगी. आज आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनेता से हो सकती है, जो आपके किसी लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने में मददगार साबित होंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन छात्रों के लिए दिन थोड़ा मानसिक उलझन वाला रह सकता है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय विशेष लाभ प्रदान करने वाला है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. पेट दर्द या पाचन संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है. बाहर के खान-पान से बचें और हल्का, सुपाच्य भोजन लें. काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक है. बिजनेस से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे और आपको मार्केट से भी भरपूर सहयोग मिलेगा. कारोबार के विस्तार की नई योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक रूप से यह समय लाभ का है, कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं.

जॉब और करियर (Job & Career)

वेतनभोगी (Salaried) लोगों के लिए आज का दिन सुकून भरा रहेगा. आप बिना किसी तनाव या प्रतिस्पर्धा के डर के अपना काम कर पाएंगे. वर्कस्पेस पर एक बात का ध्यान रखें—ज्यादा सोचने या योजनाएं बनाने के बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. जैसे-जैसे आप काम खत्म करेंगे, स्थितियां स्वतः ही आपके पक्ष में होती जाएंगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मन में कुछ अनचाही उलझनें या भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे एकाग्रता में कमी आएगी. आज नई पीढ़ी (New Generation) का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, जो उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा. घर के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आपको अपने पार्टनर या लवर की भावनाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए. उनकी छोटी-छोटी बातों को तवज्जो दें, इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

महत्वपूर्ण विवरण

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver) - यह आपके मन को एकाग्र रखेगा.

सिल्वर (Silver) - यह आपके मन को एकाग्र रखेगा. भाग्यशाली अंक: 6 (अशुभ अंक: 1)

6 (अशुभ अंक: 1) शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक.

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक. अचूक उपाय: आज शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. गरीब बच्चों को सफेद रंग की मिठाई खिलाना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. 11वें भाव का चंद्रमा मकर राशि के लिए क्यों लाभकारी है?

11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है. यहाँ चंद्रमा होने से व्यक्ति को सामाजिक सम्मान मिलता है और अटके हुए धन की प्राप्ति होती है.

2. पेट दर्द की समस्या से बचने के लिए क्या करें?

आज शीतल और तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें. रात का भोजन हल्का रखें और संभव हो तो आज के दिन नींबू पानी या छाछ का प्रयोग करें.

3. क्या आज किसी राजनेता से मदद मांगना सही रहेगा?

जी हाँ, आज आपके सितारे प्रभावशाली लोगों से सहयोग दिलाने के पक्ष में हैं. यदि कोई सरकारी या कानूनी अड़चन है, तो आज प्रयास करना सफल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.