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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 10 April 2026: द्वादश चंद्रमा बढ़ाएगा कानूनी उलझनें, लेन-देन और वाणी पर संयम रखना होगा अनिवार्य

Aaj ka Makar Rashifal 10 April 2026: द्वादश चंद्रमा बढ़ाएगा कानूनी उलझनें, लेन-देन और वाणी पर संयम रखना होगा अनिवार्य

Capricorn Horoscope Today in Hindi: मकर राशिफल 10 अप्रैल 2026 द्वादश चंद्रमा से कानूनी उलझनें और व्यापार में लेबर विवाद संभव. वाणी पर संयम रखें और लिखित समझौतों पर ही भरोसा करें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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  • मकर राशि के जातकों के लिए 10 अप्रैल 2026 को संभलकर चलने का दिन है।
  • बाहरी संपर्कों और निवेश में जोखिम, पार्टनरशिप में मतभेद संभव।
  • कार्यक्षेत्र में काम का दबाव और अनुशासन की कमी तनाव दे सकती है।
  • मानसिक तनाव के बावजूद दिन के अंत तक राहत मिलेगी।

Aaj ka Makar Rashifal 10 April 2026: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए संभलकर चलने और आत्म-मंथन करने का है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज ग्रहों की विशेष युति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो कठिन समय में भी आपको मानसिक शक्ति प्रदान करेंगे. चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके द्वादश भाव (खर्च और बाहरी स्थान) में रहेंगे, जिससे कानूनी उलझनों और अनावश्यक खर्चों की प्रबल संभावना है, इसके उपरांत चंद्रमा आपकी अपनी राशि मकर में प्रवेश करेंगे.

महत्वपूर्ण कार्यों या प्लानिंग के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय अनुकूल है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निवेश की शुरुआत न करें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुरक्षित और लाभदायक रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
द्वादश चंद्रमा बाहरी संपर्कों और निवेश में जोखिम पैदा करता है. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी डील के क्लॉज (Clause) को लेकर मतभेद गहरा सकते हैं. आज मौखिक वादों पर भरोसा करना एक बड़ा वित्तीय जोखिम साबित होगा; हर बात को लिखित रूप में ही पक्का करें. एन्सेस्ट्रल बिजनेस में मैनपावर और लेबर संबंधी विवाद उत्पादन (Production) को प्रभावित कर सकते हैं. बुजुर्गों के साथ विजन मैच न होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी होगी, जिससे हाथ आया मौका निकल सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव और अनुशासन की कमी तनाव दे सकती है. प्रशासनिक अधिकारियों को आज जनता के विरोध या सीनियर की फटकार का सामना करना पड़ सकता है. फाइलों के रख-रखाव में जरा सी लापरवाही आपकी छवि खराब कर सकती है. गिग वर्कर्स (Freelancers) पर आज कम रेट पर काम करने का दबाव रहेगा. साथ ही, पेमेंट गेटवे में खराबी से आपकी मेहनत की कमाई अटक सकती है, जिससे आर्थिक तंगी महसूस होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)
बारहवें चंद्रमा का सीधा असर आपकी मानसिक शांति और घर के माहौल पर पड़ता है. ऑफिस की कॉल्स और ई-मेल्स घर पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, जिससे परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है. किसी पुराने पारिवारिक राज के खुलने से घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा. पड़ोसियों के साथ वाद-विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिए आज चुप रहना ही बेहतर है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)
एकाग्रता की कमी और टीम वर्क का अभाव आज आपकी प्रगति को रोक सकता है. टीम के साथ तालमेल न बैठ पाने के कारण खिलाड़ी चयन प्रक्रिया (Selection Process) में पिछड़ सकते हैं. खान-पान में लापरवाही आपके स्टैमिना को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी. छात्रों को आज किसी भी प्रतियोगी गतिविधि में भाग लेने से पहले अपनी तैयारी को दोबारा जांच लेना चाहिए.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)
मानसिक तनाव शारीरिक थकान का कारण बन सकता है, लेकिन दिन के अंत तक राहत मिलेगी. शुरुआत में परेशानी के बावजूद, अंततः शारीरिक व्याधियों का अंत होगा और आप मानसिक शांति महसूस करेंगे. खान-पान संतुलित रखना जरूरी है. राजनीति में सक्रिय लोग अपनी स्पीच (Speech) पर नियंत्रण रखें; गलत शब्द चयन से आपकी छवि 'विरोधी' के रूप में पेश की जा सकती है.

  •  भाग्यशाली रंग: लाल (Red) - यह आपके आत्मविश्वास को ऊर्जा देगा.
  •  भाग्यशाली अंक: 9
  •  अशुभ अंक: 3
  •  विशेष उपाय: आज शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. अस्पताल में दवाइयां या बीमारों को फल दान करना द्वादश चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Capricorn Horoscope. Makar Rashifal

Frequently Asked Questions

10 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए कौन से योग बन रहे हैं?

10 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग बन रहे हैं। ये योग कठिन समय में भी मानसिक शक्ति प्रदान करेंगे।

मकर राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 2026 को व्यापार और धन के मामले में क्या सलाह दी गई है?

व्यापार में पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं और मौखिक वादों पर भरोसा करना जोखिम भरा होगा। हर बात को लिखित रूप में पक्का करें।

10 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों को नौकरी और करियर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

कार्यक्षेत्र में काम का दबाव और अनुशासन की कमी तनाव दे सकती है। फाइलों की लापरवाही छवि खराब कर सकती है और गिग वर्कर्स को कम रेट पर काम करने का दबाव रहेगा।

मकर राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन पर 10 अप्रैल 2026 को क्या प्रभाव पड़ सकता है?

ऑफिस की कॉल्स और ई-मेल्स घर पर भी समस्या पैदा कर सकती हैं, जिससे परिवार में कलह हो सकती है। पुराने पारिवारिक राज खुलने से माहौल तनावपूर्ण रह सकता है।

10 अप्रैल 2026 को मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है?

एकाग्रता की कमी और टीम वर्क का अभाव प्रगति रोक सकता है। खान-पान में लापरवाही स्टैमिना को प्रभावित करेगी, इसलिए तैयारी को दोबारा जांचें।

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