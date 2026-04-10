Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मकर राशि के जातकों के लिए 10 अप्रैल 2026 को संभलकर चलने का दिन है।

बाहरी संपर्कों और निवेश में जोखिम, पार्टनरशिप में मतभेद संभव।

कार्यक्षेत्र में काम का दबाव और अनुशासन की कमी तनाव दे सकती है।

मानसिक तनाव के बावजूद दिन के अंत तक राहत मिलेगी।

Aaj ka Makar Rashifal 10 April 2026: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए संभलकर चलने और आत्म-मंथन करने का है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज ग्रहों की विशेष युति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जो कठिन समय में भी आपको मानसिक शक्ति प्रदान करेंगे. चंद्रमा शाम 06:04 तक आपके द्वादश भाव (खर्च और बाहरी स्थान) में रहेंगे, जिससे कानूनी उलझनों और अनावश्यक खर्चों की प्रबल संभावना है, इसके उपरांत चंद्रमा आपकी अपनी राशि मकर में प्रवेश करेंगे.

महत्वपूर्ण कार्यों या प्लानिंग के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय अनुकूल है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े निवेश की शुरुआत न करें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुरक्षित और लाभदायक रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

द्वादश चंद्रमा बाहरी संपर्कों और निवेश में जोखिम पैदा करता है. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी डील के क्लॉज (Clause) को लेकर मतभेद गहरा सकते हैं. आज मौखिक वादों पर भरोसा करना एक बड़ा वित्तीय जोखिम साबित होगा; हर बात को लिखित रूप में ही पक्का करें. एन्सेस्ट्रल बिजनेस में मैनपावर और लेबर संबंधी विवाद उत्पादन (Production) को प्रभावित कर सकते हैं. बुजुर्गों के साथ विजन मैच न होने के कारण महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी होगी, जिससे हाथ आया मौका निकल सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव और अनुशासन की कमी तनाव दे सकती है. प्रशासनिक अधिकारियों को आज जनता के विरोध या सीनियर की फटकार का सामना करना पड़ सकता है. फाइलों के रख-रखाव में जरा सी लापरवाही आपकी छवि खराब कर सकती है. गिग वर्कर्स (Freelancers) पर आज कम रेट पर काम करने का दबाव रहेगा. साथ ही, पेमेंट गेटवे में खराबी से आपकी मेहनत की कमाई अटक सकती है, जिससे आर्थिक तंगी महसूस होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

बारहवें चंद्रमा का सीधा असर आपकी मानसिक शांति और घर के माहौल पर पड़ता है. ऑफिस की कॉल्स और ई-मेल्स घर पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, जिससे परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है. किसी पुराने पारिवारिक राज के खुलने से घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा. पड़ोसियों के साथ वाद-विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिए आज चुप रहना ही बेहतर है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

एकाग्रता की कमी और टीम वर्क का अभाव आज आपकी प्रगति को रोक सकता है. टीम के साथ तालमेल न बैठ पाने के कारण खिलाड़ी चयन प्रक्रिया (Selection Process) में पिछड़ सकते हैं. खान-पान में लापरवाही आपके स्टैमिना को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी. छात्रों को आज किसी भी प्रतियोगी गतिविधि में भाग लेने से पहले अपनी तैयारी को दोबारा जांच लेना चाहिए.

स्वास्थ्य और राजनीति (Health & Politics Rashifal)

मानसिक तनाव शारीरिक थकान का कारण बन सकता है, लेकिन दिन के अंत तक राहत मिलेगी. शुरुआत में परेशानी के बावजूद, अंततः शारीरिक व्याधियों का अंत होगा और आप मानसिक शांति महसूस करेंगे. खान-पान संतुलित रखना जरूरी है. राजनीति में सक्रिय लोग अपनी स्पीच (Speech) पर नियंत्रण रखें; गलत शब्द चयन से आपकी छवि 'विरोधी' के रूप में पेश की जा सकती है.

भाग्यशाली रंग: लाल (Red) - यह आपके आत्मविश्वास को ऊर्जा देगा.

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: आज शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. अस्पताल में दवाइयां या बीमारों को फल दान करना द्वादश चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करेगा.

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