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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 1 May 2026: मकर राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से बिजनेस में अपनाएंगे नई टेक्नोलॉजी, पुश्तैनी संपत्ति का विवाद होगा खत्म

Aaj ka Makar Rashifal 1 May 2026: मकर राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से बिजनेस में अपनाएंगे नई टेक्नोलॉजी, पुश्तैनी संपत्ति का विवाद होगा खत्म

Capricorn Horoscope: मकर राशिफल 1 मई 2026 सिद्धि योग से बिजनेस में अपनाएंगे नई टेक्नोलॉजी, पुश्तैनी संपत्ति का विवाद होगा खत्म और ऑफिस में बढ़ेगी प्रतिष्ठा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 04:10 AM (IST)
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  • पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझेगा, जीवनसाथी संग सामंजस्य बना रहेगा।

Aaj ka Makar Rashifal 1 May 2026:  वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह का संचार करेंगे. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का विशेष लाभ आपको मिलेगा. आज का दिन मकर राशि वालों के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ और पारिवारिक सुख का बेहतरीन तालमेल लेकर आया है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय धैर्य रखें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन क्रांतिकारी बदलावों वाला रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी या आधुनिक कार्यप्रणाली लागू करेंगे, जिससे न केवल काम आसान होगा बल्कि भविष्य में मुनाफा भी दोगुना होने के संकेत हैं. जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या निर्यात के काम से जुड़े हैं, उन्हें आज बड़ी सफलता हाथ लगेगी और विदेशी मुद्रा के रूप में आर्थिक लाभ होगा. आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज आपके काम करने का जोश देखते ही बनेगा. ऑफिस में को-वर्कर्स के साथ आपकी मित्रता और बॉन्डिंग मजबूत होगी, जिससे वहां के वातावरण में आप खुद को बहुत सहज महसूस करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉस आज आपके साथ किसी गुप्त और खास रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं. यह चर्चा भविष्य में आपके पद, प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. वर्षों से चला आ रहा पुश्तैनी संपत्ति का विवाद आज परिवार के बड़े-बुजुर्गों की समझदारी और मध्यस्थता से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा. इससे घर के रिश्तों में जमी कड़वाहट दूर होगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और शाम का समय सुखद बीतेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत उत्पादक रहेगा. आज आपकी रिवीजन की गति बहुत तेज रहेगी और आप मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब आसानी से ढूंढ लेंगे. एकाग्रता का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे कठिन टॉपिक्स भी चुटकियों में समझ आ जाएंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आप शिखर पर रहेंगे. जिम, योग या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपका प्रदर्शन आज सर्वश्रेष्ठ रहेगा. शारीरिक मजबूती के साथ-साथ मानसिक स्पष्टता भी बनी रहेगी. खुद को लंबे समय तक फिट रखने के लिए आज आप किसी नए डाइट प्लान की शुरुआत भी कर सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल.
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में लाल फल का दान करें. शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं.

FAQs
1. आज पुश्तैनी संपत्ति को लेकर क्या योग हैं?
आज बड़े-बुजुर्गों की मदद से संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद खत्म होने के प्रबल योग हैं, जिससे परिवार में शांति आएगी.

2. बिजनेस में आज कौन सी बड़ी सफलता मिल सकती है?
निर्यात (Export) से जुड़े कार्यों में बड़ी डील फाइनल हो सकती है और नई टेक्नोलॉजी अपनाने से मुनाफा बढ़ेगा.

3. आज ऑफिस में आपके लिए क्या विशेष है?
आज बॉस के साथ किसी महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा होगी, जो आपके करियर में प्रमोशन और सम्मान का द्वार खोल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 04:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के मामले में आज मकर राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

आज आप सेहत के मामले में शिखर पर रहेंगे और फिट रहने के लिए किसी नए डाइट प्लान की शुरुआत भी कर सकते हैं।

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