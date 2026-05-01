Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझेगा, जीवनसाथी संग सामंजस्य बना रहेगा।

Aaj ka Makar Rashifal 1 May 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह का संचार करेंगे. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का विशेष लाभ आपको मिलेगा. आज का दिन मकर राशि वालों के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ और पारिवारिक सुख का बेहतरीन तालमेल लेकर आया है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय धैर्य रखें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन क्रांतिकारी बदलावों वाला रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी या आधुनिक कार्यप्रणाली लागू करेंगे, जिससे न केवल काम आसान होगा बल्कि भविष्य में मुनाफा भी दोगुना होने के संकेत हैं. जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या निर्यात के काम से जुड़े हैं, उन्हें आज बड़ी सफलता हाथ लगेगी और विदेशी मुद्रा के रूप में आर्थिक लाभ होगा. आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपके काम करने का जोश देखते ही बनेगा. ऑफिस में को-वर्कर्स के साथ आपकी मित्रता और बॉन्डिंग मजबूत होगी, जिससे वहां के वातावरण में आप खुद को बहुत सहज महसूस करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉस आज आपके साथ किसी गुप्त और खास रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं. यह चर्चा भविष्य में आपके पद, प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. वर्षों से चला आ रहा पुश्तैनी संपत्ति का विवाद आज परिवार के बड़े-बुजुर्गों की समझदारी और मध्यस्थता से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा. इससे घर के रिश्तों में जमी कड़वाहट दूर होगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और शाम का समय सुखद बीतेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत उत्पादक रहेगा. आज आपकी रिवीजन की गति बहुत तेज रहेगी और आप मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब आसानी से ढूंढ लेंगे. एकाग्रता का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे कठिन टॉपिक्स भी चुटकियों में समझ आ जाएंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आप शिखर पर रहेंगे. जिम, योग या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपका प्रदर्शन आज सर्वश्रेष्ठ रहेगा. शारीरिक मजबूती के साथ-साथ मानसिक स्पष्टता भी बनी रहेगी. खुद को लंबे समय तक फिट रखने के लिए आज आप किसी नए डाइट प्लान की शुरुआत भी कर सकते हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल.

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और मंदिर में लाल फल का दान करें. शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं.

FAQs

1. आज पुश्तैनी संपत्ति को लेकर क्या योग हैं?

आज बड़े-बुजुर्गों की मदद से संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद खत्म होने के प्रबल योग हैं, जिससे परिवार में शांति आएगी.

2. बिजनेस में आज कौन सी बड़ी सफलता मिल सकती है?

निर्यात (Export) से जुड़े कार्यों में बड़ी डील फाइनल हो सकती है और नई टेक्नोलॉजी अपनाने से मुनाफा बढ़ेगा.

3. आज ऑफिस में आपके लिए क्या विशेष है?

आज बॉस के साथ किसी महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा होगी, जो आपके करियर में प्रमोशन और सम्मान का द्वार खोल सकती है.

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