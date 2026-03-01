मकर राशिफल 1 मार्च 2026: रिश्तों में छिपे अवसर और चुनौतियाँ! क्या आप तैयार हैं?

Makar Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक छवि और सीधे संबंधों से जुड़ा होता है.

साफ संकेत है आज रिश्ते ही आपके लिए अवसर भी बनेंगे और चुनौती भी. आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वही दिन की दिशा तय करेगा.

Capricorn March Horoscope 2026: मकर मार्च मासिक राशिफल, ऑफिस में अपने ही दे सकते हैं धोखा, बचकर रहें

परिवार और वैवाहिक राशिफल:

जीवनसाथी से किसी बात पर अनबन हो सकती है. मुद्दा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपका रवैया उसे बड़ा बना सकता है. अगर हर बात में अंतिम शब्द आपका ही होना चाहिए, तो टकराव तय है.

समझौता कमजोरी नहीं, समझदारी है. पिता का सहयोग किसी जटिल समस्या के समाधान में मददगार रहेगा. अनुभव की कीमत समझें.

प्रेम राशिफल:

लवर के साथ दिन हल्के-फुल्के अंदाज में बीतेगा. हंसी-मजाक का माहौल रहेगा. लेकिन ध्यान रखें मजाक की सीमा होती है. भावनाओं का सम्मान जरूरी है, वरना वही मजाक तकरार में बदल सकता है.

व्यापार राशिफल:

व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश के लिए समय अनुकूल है. लेकिन निवेश का मतलब अंधा जोखिम नहीं होता. रिसर्च, कैश फ्लो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्पष्ट रखें. बिजनेस ट्रैवलिंग के दौरान प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बन सकता है.

ये संपर्क भविष्य की योजनाओं को जमीन पर उतारने में सहायक होंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में परिस्थितियां पहले से बेहतर होंगी, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है.

नौकरी राशिफल:

जॉब प्लेसमेंट से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अवसर बन सकता है. किसी प्रोजेक्ट में सीनियर का फुल सपोर्ट मिलेगा यह मौका है खुद को साबित करने का.

ऑफिस की पार्टी या इवेंट में आपको एंकरिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है. इसे हल्के में न लें, आपकी पब्लिक इमेज इसी से बनती है.

युवा और शिक्षा राशिफल:

भाग्य पक्ष में है, इसलिए स्टूडेंट्स के जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी. लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है. निरंतर अभ्यास ही स्थिर सफलता देता है.

धन राशिफल:

निवेश भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते निर्णय सोच-समझकर लिया गया हो.

हेल्थ राशिफल:

असंतुलित खान-पान से बचें. वायु विकार और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार जरूरी है.

लक्की कलर: क्रीम

लक्की नंबर: 4

अनलक्की नंबर: 3

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

हाँ, लेकिन पूरी रिसर्च और योजना के साथ.

प्रश्न 2: क्या नौकरी में नई सूचना मिलेगी?

संभावना मजबूत है, खासकर प्लेसमेंट या नए अवसर को लेकर.

प्रश्न 3: वैवाहिक विवाद कैसे टालें?

अहंकार छोड़ें, संवाद संतुलित रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें.

उपाय: शनिवार को शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.