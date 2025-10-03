Monthly Love Horoscope October 2025: इस महीने 01 से 31 अक्टूबर 2025 तक मेष से मीन राशि वाले के लिए जाने कैसा रहेगा लव लाइफ. किन राशि वालों के लिए प्यार में तकरार और किसे मिलेगा प्यार. जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मासिक लव राशिफल अक्टूबर 2025.

मेष राशि

मेष राशि वाले को अक्टूबर के महीने में लव लाइफ को लेकर चिंता रहेगी, माह के मध्य से स्थिति में सुधार होगा, पार्टनर के साथ संवाद करते समय सावधानी बरतें, पार्टनर को प्रसन्न रखने के लिए सरप्राइस गिफ्ट देने का प्लान करें इससे रिश्ते में सुधार देखने को मिलेगा.

जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें. पार्टनर की बात को अच्छी तरह सुनें समझे फिर कोई आगे कदम उठाने का प्रयत्न करें, लिविंग रिलेशन में हैं तो पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, वहीं अगर सिंगल हैं तो किसी के साथ लव अफेयर हो सकता है, लेकिन अपने आप को अपडेट रखें.

वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा दोनों के सूझ-बुझ से रिश्तें में मजबूती आएगी, भविष्य की योजना पर ध्यान दें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वाले की लव लाइफ इस माह के मध्य तक ठीक नहीं रहेगी. विवाद की स्थिति बन सकती है. सितारे अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से रिश्ते को संभालकर रखना जरुरी है. प्रेमी के साथ अच्छा बर्ताव करें, 17 अक्टूबर के बाद रिश्ते में बदलाव होगा.

पार्टनर का सहयोग मिलेगा लव लाइफ में उत्साहित रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें किसी तरह के अमर्यादित कार्य नहीं करें, जिससे परेशानी बने. लिविंग रिलेशन में हैं तो अपने रिश्ते को मजबूती प्रदान करें, अगर सिंगल हैं या किसी के साथ लगाव है तो उन्हें रिक्वेस्ट भेजे रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा.

वैवाहिक जीवन में पुरानी बात का लेकर असमंजस बना हुआ है तो वह दूर होगा, रिश्ते में गहराई बढ़ेगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा. पार्टनर के साथ रोमांस करने तथा रोमांटिक बात में नया आयाम दिखाई देगा, और एक-दूसरे को सहयोग भी करें.

इस माह के मध्य से रिश्ते में दूरी बनेगी, वाद-विवाद होगा. प्रयत्न करें की पार्टनर से दूरी बनाएं रखें, जिससे रिश्ता बचाया जा सके. सितारे का सहयोग नहीं मिलेगा, लिविंग रिलेशन में हैं, तो बात करते समय मर्यादा में रहे. बेवजह के शंका रिश्ते में असमंजस की स्थिति बना देगा.

अपने पार्टनर के साथ कुछ नया करने का कोशिश करें, जिससे दोनों के बीच की दूरी कम हो और वैवाहिक जीवन में भी प्रसन्नता बनी रहे.

कर्क राशि

कर्क राशि वाले के लिए प्रेम सम्बन्ध आनंदित रहेंगे, चंद्रमा की शीतलता के कारण रिश्ते का डोर ओर मजबूत बनेगा. ईमानदारी से अपने चरित्र पर ध्यान दे रिश्ता अनुकूल बनेगा, पार्टनर के साथ ज्यादा समय संवाद में दें और भावनात्मक सहयोग भी दें.

साथी को बर्थडे में स्पेशल गिफ्ट प्रदान करें, दोनों का रिश्ता प्रेम डोर के धागे से मजबूत बंदा हुआ दिखाई देगा. लिविंग रिलेशन में है दोनों अपने बीच आपसी बातचीत रखें तथा संवेदनशील रहें. पार्टनर को समय दे किसी खास स्थान पर इंजॉय करने का प्लान करें.

वैवाहिक जीवन में पुराना विवाद चल रहा है दोनों के समझदारी से वह सुलझ जाएगा, विवाद से दूर रहे प्रेम को अहमियत दे .

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में चांद और चकोर की स्थिति बनेगी. आप अपने तरफ से जीने मरने की कसम खायेंगे. लव लाइफ में उत्तेजित रहेंगे, परिमाण नकारात्मक रहेगा.

एकतरफा प्रेम होने के कारण कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, 17 सितम्बर से प्रेम सम्बन्ध में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा, पुराने सहपाठी के साथ मित्रता बढ़ेगी.

छोटी-छोटी बातों से दोनों प्रभावित होंगे. यह रिश्ता प्रेम जीवन में मोड़ देगा. अगर लिविंग रिलेशन में हैं, कुछ नया करने का प्लान करें. रिश्ते को लेकर ईमानदार रहें. वैवाहिक जीवन कमजोर रहेगा. अपने कार्य पर फोकस रखें और नए तरह के विवाद में ना फंसे.

कन्या राशि

कन्या राशि वाले अक्टूबर के महीने में लव लाइफ में ज्यादा उत्तेजित ना रहें. सितारे अच्छे स्थति में नहीं है. पार्टनर के साथ लव लाइफ में किसी तरह के दबाव नहीं बनाए. दोनों के जीवन में रिश्ते का अनोखा बदलाव दिखाई देगा, लेकिन एक-दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा.

इस माह प्रेम सम्बन्ध में किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते के बारे में शेयर नहीं करें और पार्टनर को प्रसन्न रखें. सिंगल हैं तो इस माह आपको ऑफर मिलेगा स्वीकार करें. लिविंग रिलेशन इस महीने मिलाजुला रहेगा किसी तरह के खास बदलाव दिखाई नहीं देंगे.

वैवाहिक जीवन मिलाजुला रहेगा पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

तुला राशि

तुला राशि वाले अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंध को लेकर तनाव में रहेंगे. दोनों के बीच की बनी हुई, असमंजस खुले संवाद के बाद प्रेम सम्बन्ध में नजदीकियां बढ़ाएंगी. सितारे साथ देंगे, लिविंग रिलेशन में है तो लव लाइफ में सकारात्मक स्थिति बनेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा.

दोनों के समझदारी से रिश्ते में ताजगी आएगी, सिंगल है या आप किसी को खूब पसंद करते हैं, वह आपके नजदीक आएगा, रिश्ते बनाने का प्रयतन करें. प्यार में संतुलन बनाए रखें, वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर रहेगा लव लाइफ में एक-दूसरे के बात को सुने विवाद दूर होगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने के शुरुआत लव लाइफ के लिए मिली-जुली रहेगी. छोटी-छोटी पुरानी बात को लेकर विवाद बनेगा. आपसी समझदारी से निर्णय लें. जल्दबाजी में निर्णय भविष्य में अंधकारमय रहेगा, दूसरे सप्ताह से प्रेम सम्बन्ध में धीरे-धीरे ऊर्जा की वृद्धि होगी.

इस समय रोमांटिक अनुभव महसूस करेंगे, पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा. लिविंग रिलेशन में हैं तो पार्टनर के साथ क्वालिटी समय व्यतीत करें. दिल की बात एक दूसरे को शेयर करें, सिंगल हैं पुराने बिछड़े मित्र से बात बनेगी अपने साथी से खुलकर बात करें उनको अपना प्रस्ताव रखें.

वैवाहिक जीवन तनाव पूर्ण रहेगा नरम रुख रखे विवाद दूर होगा.

धनु राशि

धनु राशि वाले के लिए अक्टूबर का महीना लव लाइफ में जोश और जुनून भर देने वाला होगा. लेकिन जोश में अमर्यादित कार्य से बचें. सितारे अच्छे स्थिति में है. प्रेम के साथ पार्टनर से विवाद भी बढे़गा, अगर आप एक दूसरे को अपने भावनात्मक विचार साझा करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे तो रिश्ते में ताजगी आएगी.

किसी तरह का कोई मतभेद नहीं रहेगा. सिंगल है सोशल मीडिया के द्वारा नए मित्र से मुलाकात होगी किसी तरह के कोई निर्णय लेने के पहले सोच-विचार जरूर करें. लिविंग रिलेशन में है तो पार्टनर आपकी स्वतंत्रता को समझेंगे आप दोनों के बीच आकर्षण में वृद्धि होगी.

वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे एक-दूसरे का सहयोग मिलेगा.

मकर राशि

मकर राशि वाले के लिए अक्टूबर का महीना लव लाइफ में मिलाजुला रहेगा. पार्टनर के साथ संवाद करते समय प्रेम भाषा का प्रयोग करें, रिश्ते को गंभीरता लें. पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ खास डेट्स और मीटिंग्स आपके रिश्ते में नई ऊर्जा लाएगा.

नए-नए रिश्ते भी दस्तक दे सकते हैं. पार्टनर के साथ गंभीर रहे. सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति के साथ लगाव होगा, उनके प्रति नजदीकी बढे़गी, लेकिन किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करें. सकारात्मक परिणाम मिलेगा वैवाहिक जीवन उत्साहित रहेगा पुराने विवाद दूर होंगे. अपनी लाइफ को अच्छी तरह से इंजॉय करें, दोनों के जीवन में बहुत सारे खुशियां प्राप्त होगी .

कुंभ राशि

कुंभ राशि वाले को लव लाइफ में भरपूर ऊर्जा बनाकर रखना पड़ेगा. तभी आप वास्तविक प्रेम को लेकर समझेंगे. ऐसे में हवा में बात नहीं करें. माह के दूसरे सप्ताह से प्रेम सम्बन्ध के मामले में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा.

पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बढे़गा और प्रेम सम्बन्ध में मजबूती आएगी. लिविंग रिलेशन में है तो आपके पास ऊर्जा तथा उत्साह रहेगा. सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखकर रोमांस तथा इंजॉय करें.

प्रेम सम्बन्ध में गहराई बढ़ेगी सिंगल है तो नए रिश्ते से आकर्षित हो सकते हैं, दोनों के रिश्ते के नजदीकी बढ़ेगी. अपने विचार को प्रेमी के साथ साझा करें. वैवाहिक जीवन में थोड़ी नाराजगी बनेगी, लेकिन आपके प्यार से सब ठीक होगा.

मीन राशि

मीन राशि वाले अक्टूबर के महीने में लव लाइफ को लेकर प्रसन्न रहेंगे. पार्टनर के साथ बाहर पिकनिक या डिनर पर जाने का प्लान बनेगा, दोनों के बीच रोमांस की वृद्धि होगी, खुलकर प्रेम का आनंद ले किसी तरह का गैप नहीं बनाए.

अपने विचार को शेयर करें रिश्ता में और नजदीकी बढे़गी. लिविंग रिलेशन में है तो माह के शुरुआत में रिश्तों में तनाव बनेगा, कार्य को लेकर व्यस्त होने के कारण एक-दूसरे को समय नहीं देंगे फिर भी आपके रिश्ते में कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

सिंगल है सहपाठी से ऑफर मिलेगा. प्रेम सम्बन्ध को लेकर सकारात्मक विचार रखें. प्रियतम के बात पर भरोसा रखें. वैवाहिक जीवन में पुराना विवाद दूर होगा एक-दूसरे के प्रति नजदीकियां बढे़गी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.