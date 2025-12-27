हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: खर्च और चिंता बढ़ेगी, यात्रा और निवेश में बरतें सावधानी

तुला साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: खर्च और चिंता बढ़ेगी, यात्रा और निवेश में बरतें सावधानी

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का यह सप्ताह करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जानिए साप्ताहिक राशिफल में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Dec 2025 12:11 AM (IST)
Tula Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही खर्च और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं. हर फैसले में संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह सबसे जरूरी होगा.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने काम में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी. किसी भी नियम या प्रक्रिया की अनदेखी नुकसान करा सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक यात्रा या ट्रांसफर से जुड़ी स्थिति बन सकती है.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. आय और खर्च में असंतुलन बना रह सकता है. लेन-देन करते समय पूरी सावधानी रखें. किसी पुरानी देनदारी को समय पर चुकाना जरूरी होगा, वरना कानूनी या वित्तीय परेशानी हो सकती है.

धन राशिफल

घर की साज-सज्जा या मरम्मत पर खर्च हो सकता है. अचानक खर्च आपकी बचत को प्रभावित कर सकते हैं. फिलहाल नए निवेश से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव पार्टनर के साथ मतभेद या दूरी महसूस हो सकती है. छोटी बातों को बड़ा न बनाएं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी से खुलकर बातचीत करनी चाहिए.

परिवार

घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है. परिवार के साथ समय बिताएं और उनका ध्यान रखें.

स्वास्थ्य

यात्रा और तनाव के कारण थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. खानपान और नींद पर विशेष ध्यान दें.

शिक्षा

छात्रों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. मन भटक सकता है, लेकिन अनुशासन से सफलता मिलेगी.

युवा और छात्र

युवाओं को अपने खर्च और फैसलों पर नियंत्रण रखना होगा. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

  • भाग्य: भाग्य मध्यम रहेगा. मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे.
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला और सफेद
  • उपाय: प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें. इससे आर्थिक असंतुलन दूर होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह तुला राशि वालों को आर्थिक परेशानी हो सकती है?
हाँ, खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए बजट बनाकर चलें.

Q2. क्या यात्रा करनी पड़ेगी?
सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं.

Q3. क्या प्रेम जीवन में सुधार होगा?
संवाद से रिश्तों में सुधार संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Dec 2025 12:11 AM (IST)
Libra Tula Rashifal Libra Weekly Horoscope
Embed widget