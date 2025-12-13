हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): इस हफ्ते समझदारी से लिए फैसले दिलाएंगे सफलता

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): इस हफ्ते समझदारी से लिए फैसले दिलाएंगे सफलता

Libra weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 07:30 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: इस हफ्ते तुला राशि वालों का ध्यान ज़्यादातर घर, परिवार और करियर पर रहेगा. आप अपने भविष्य को लेकर थोड़े ज़्यादा गंभीर और महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे. जो चीज़ें अब तक टलती आ रही थीं, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने का मन बनेगा. अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आपको पैसों से जुड़ा फायदा भी मिल सकता है, जिससे मन खुश रहेगा.

बिज़नेस और करियर

अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए ठीक-ठाक से अच्छा रहेगा. नए काम या नए क्लाइंट मिलने के योग बन रहे हैं. जो लोग फैशन, ब्यूटी, डिजाइन, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें खास फायदा मिल सकता है.

ऑफिस या काम से जुड़ी नई चीज़ों की खरीदारी के लिए भी समय सही है. बस ध्यान रखें कि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाज़ी न करें. आराम से सोच-विचार करके कदम उठाएंगे, तो फायदा ज़रूर मिलेगा.

नौकरी

नौकरी करने वालों के लिए यह हफ्ता संतुलित और आगे बढ़ने वाला रहेगा. आपके काम को सराहा जाएगा और सीनियर्स के साथ तालमेल भी बेहतर रहेगा. अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस हफ्ते उससे जुड़ी कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है.

जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें नए मौके दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फैसला सोच-समझकर ही लें.

लव और फैमिली

प्यार और परिवार के मामले में यह हफ्ता सुकून भरा रहेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच समझ बढ़ेगी और साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा लोगों का पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और घर में शांति बनी रहेगी.

जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है. परिवार के साथ बैठकर बातें करने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.

युवा और विद्यार्थी

युवाओं के लिए यह हफ्ता नई सोच और नए प्लान बनाने का है. आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा गंभीर रहेंगे और भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश करेंगे.

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, खासकर जो छात्र क्रिएटिव या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. बस मोबाइल और फालतू चीज़ों से दूरी बनाए रखें.

हेल्थ

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा सोचने और तनाव की वजह से थकान महसूस हो सकती है. नींद पूरी न होने से आलस्य भी रह सकता है.

खुद के लिए थोड़ा समय निकालें, हल्की एक्सरसाइज करें और खानपान पर ध्यान दें. योग या ध्यान करने से मन शांत रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद और हल्का नीला

उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. किसी ज़रूरतमंद को सफेद मिठाई या कपड़े दान करें, इससे पैसों से जुड़ी परेशानियां कम होंगी.

FAQs

Q1: क्या इस हफ्ते पैसे का फायदा होगा?
A1: हां, इस हफ्ते आर्थिक स्थिति बेहतर रहने के योग हैं.

Q2: क्या नई खरीदारी करना सही रहेगा?
A2: हां, इस समय खरीदारी करना शुभ माना जा रहा है.

Q3: नौकरी में कोई अच्छी खबर मिल सकती है?
A3: हां, आपके काम की तारीफ हो सकती है और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 13 Dec 2025 07:30 PM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tula Rasifal
