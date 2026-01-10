हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: तुला राशि का बड़ा फैसला बदलेगा तक़दीर, कोर्ट-कचहरी और रिश्तों में न्याय की जीत

Libra weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Tarot Rashifal 11 to 17 January 2026: इस हफ्ते तुला राशि वालों के लिए टैरो कार्ड Justice का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो संतुलन, न्याय और सही निर्णयों का संकेत देता है. यह सप्ताह आपके जीवन में कई अहम फैसलों का समय बन सकता है. आप जो भी निर्णय लेंगे, उसका असर लंबे समय तक रहेगा, इसलिए भावनाओं में बहने के बजाय बुद्धि और विवेक से काम लेना बेहद जरूरी है.

हेल्थ राशिफल
इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी लेकिन मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है. ज्यादा सोचने और निर्णयों के दबाव से सिरदर्द या नींद की समस्या हो सकती है. योग, ध्यान और समय पर सोना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. पानी अधिक पिएं और मोबाइल तथा स्क्रीन टाइम कम रखें.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखने का है. यदि कोई कानूनी या कागजी मामला अटका हुआ है, तो इस सप्ताह उसमें आपके पक्ष में फैसला आ सकता है. पार्टनरशिप में साफ-साफ बात करें और किसी भी डील को बिना पढ़े साइन न करें. ईमानदारी से किया गया व्यापार आपको आगे बड़ा लाभ देगा.

नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपनी जिम्मेदारियों को बहुत समझदारी से निभाना होगा. आपके काम का मूल्यांकन हो सकता है और बॉस आपके निर्णय लेने की क्षमता को परखेंगे. यदि आप निष्पक्ष और सही तरीके से काम करेंगे, तो प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बनेंगे.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती दिख रही है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. पुराने कर्ज या टैक्स से जुड़े मामलों में राहत मिलने की संभावना है. निवेश सोच-समझकर करें, किसी की बातों में आकर जोखिम न लें.

लव और फैमिली राशिफल
रिश्तों में संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह बहुत जरूरी रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें. पुराने मनमुटाव खत्म हो सकते हैं. परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें आपकी राय अहम होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह डिसीजन मेकिंग का है. प्रतियोगी परीक्षाओं या करियर से जुड़े चुनाव को लेकर मन में कन्फ्यूजन रह सकता है. टीचर्स या मेंटर्स की सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली रंग नीला
भाग्यशाली अंक 6

उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं. इससे संतुलन और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या इस सप्ताह तुला राशि वालों को कोर्ट केस में सफलता मिलेगी
हाँ टैरो कार्ड्स के अनुसार न्याय आपके पक्ष में जा सकता है.

2. क्या इस हफ्ते नौकरी में बदलाव का योग है
नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं.

3. क्या रिश्तों में सुधार होगा
हाँ बातचीत और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 10 Jan 2026 03:55 PM (IST)
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
विश्व
इंडिया
शिक्षा
ट्रेंडिंग
Paisa LIVE
Paisa LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
