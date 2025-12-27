हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026) इस हफ्ते मानसिक उलझन! जानें उपाय

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026) इस हफ्ते मानसिक उलझन! जानें उपाय

Libra weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Libra Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए मानसिक उलझन और निर्णय की परीक्षा का है. दिक्कत हालात की नहीं, तुम्हारे मन की है. ज्यादा सोचोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा. इस हफ्ते साफ सोच और स्पष्ट दिशा जरूरी है, वरना गलत फैसले हो सकते हैं.

तुला टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने की आदत तनाव बढ़ा सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है. बहस से बचो, बातचीत से समाधान निकलेगा.

तुला टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में भ्रम की स्थिति रह सकती है. गलतफहमियां अगर समय रहते साफ नहीं की गईं, तो दूरी बढ़ सकती है. रिश्ते में हो तो चुप रहने के बजाय खुलकर बात करना जरूरी है. सिंगल लोगों के लिए यह समय खुद को समझने का है.

तुला टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में फैसले लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी है. अधूरी बातों पर भरोसा किया तो नुकसान हो सकता है. कोई भी बड़ा रिस्क फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

तुला टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मानसिक दबाव वाला हो सकता है. काम तो होगा, लेकिन संतुष्टि कम मिलेगी. फोकस बनाए रखना जरूरी है, वरना छोटी गलती भी बड़ी बन सकती है.

तुला टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय धैर्य की मांग करता है. एक साथ बहुत कुछ सोचने के बजाय एक लक्ष्य चुनो और उसी पर काम करो. कन्फ्यूजन खुद खत्म नहीं होगा, उसे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा.

तुला टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

यह सप्ताह खर्चीला हो सकता है. अनावश्यक खर्च और भावनाओं में लिए गए फैसले बजट बिगाड़ सकते हैं. जरूरत और इच्छा में फर्क करना जरूरी है.

तुला टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नींद और दिनचर्या बिगड़ी तो असर सीधे सेहत पर पड़ेगा. खुद को थोड़ा धीमा करने की जरूरत है.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला
उपाय: शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और फैसले जल्दबाजी में न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Libra Horoscope Tula Rashifal Tarot Weekly Horoscope Tarot Rashifal

Frequently Asked Questions

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

यह सप्ताह खर्चीला हो सकता है, अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खुद को धीमा करें।

