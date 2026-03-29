हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला राशिफल अप्रैल 2026: बिजनेस में ग्रोथ के संकेत मिलने के साथ रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाना जरूरी!

तुला राशिफल अप्रैल 2026: बिजनेस में ग्रोथ के संकेत मिलने के साथ रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाना जरूरी!

Libra Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 बड़े कदम उठाने और अनुशासन में काम करने का महीना है. बिजनेस स्ट्रेटेजिक रिस्क और डिजिटल तरीके से बढ़ सकता है, जबकि नौकरी में सफलता के लिए मेहनत करनी होगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

Libra April Horoscope 2026: अप्रैल 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां मौके भी हैं और दबाव भी. यह समय आपको परखने वाला है आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, कितनी जल्दी फैसले लेते हैं और कितनी समझदारी से जोखिम उठाते हैं.

बिजनेस में ग्रोथ के संकेत हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी तेज होगी. नौकरी में परफॉर्मेंस का असली टेस्ट होगा, जबकि रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

विवाह मुहूर्त 2026: अप्रैल-मई में शादी के शुभ दिन! जानें सही समय और तिथियां, कहीं चूक न जाएं!

बिजनेस एंड वेल्थ

इस महीने बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा आपको अपने साहसिक फैसलों से मिलेगा. 2 अप्रैल के बाद जो निर्णय आप लेंगे, वे आपको कॉम्पिटिटर्स से आगे निकाल सकते हैं. लेकिन यहां एक गलती बहुत लोग करते हैं बिना डेटा और प्लानिंग के रिस्क लेना. अगर आपने ऐसा किया, तो फायदा नहीं, सीधा नुकसान होगा.

9 अप्रैल तक का समय फंडिंग के लिए बेहद अहम है. अगर आप नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो निवेशक मिल सकते हैं. लेकिन सिर्फ आइडिया काफी नहीं होगा आपको उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए.

10 से 29 अप्रैल के बीच शेयर बाजार में मौके दिखेंगे, खासकर बैंकिंग और मेटल सेक्टर में. लेकिन यह “शॉर्टकट कमाई” वाला खेल नहीं है. बिना रिसर्च पैसा डालना, सिर्फ टिप्स पर भरोसा करना ये सब आपको घाटे में डाल सकते हैं.

14 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े कामों में तेजी आएगी. अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, तो सही कनेक्शन और फॉलोअप से वह निकल सकता है. यहां नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी.

कुछ खास तारीखों पर बिजनेस ट्रिप के दौरान इंटरनेशनल कंपनियों से कोलेब्रेशन के मौके मिल सकते हैं. यह मौके आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनल अप्रोच रखनी होगी.

19 अप्रैल के बाद डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाएगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना आपके बिजनेस को नई पहचान दे सकता है. अगर आप अभी भी पुराने तरीके से बिजनेस चला रहे हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे यह कड़वा सच है.

जॉब एंड प्रोफेशन

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह महीना एक तरह का “रियलिटी चेक” है. अगर आपकी स्किल्स मजबूत हैं, तो आपको मौके मिलेंगे. अगर नहीं हैं, तो आप पीछे छूट सकते हैं.

महीने की शुरुआत में नई नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, खासकर रिसर्च, डेटा एनालिसिस और टेक्निकल फील्ड में. लेकिन ऑफर मिलना ही काफी नहीं है उसे बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है.

2 अप्रैल के बाद ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाना जरूरी है. यहां भावनाओं में बहकर या गॉसिप में शामिल होकर आप अपनी इमेज खराब कर सकते हैं. आपको न्यूट्रल और प्रोफेशनल रहना होगा.

10 से 29 अप्रैल के बीच आपकी बैलेंसिंग स्किल्स काम आएंगी. मैनेजमेंट आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेगा जो दबाव में भी काम संभाल सकता है. यह आपके करियर के लिए बड़ा पॉइंट है.

वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए यह महीना आसान नहीं रहेगा. आपको अपनी डेडलाइन्स, क्वालिटी और कम्युनिकेशन तीनों पर एक साथ काम करना होगा. अगर आपने लापरवाही की, तो आपकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठेंगे.

आईटी सेक्टर में काम करने वालों को विदेशी क्लाइंट्स के साथ सीधे काम करने का मौका मिल सकता है. यह आपके करियर के लिए बड़ा ब्रेक साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों मजबूत रखनी होंगी.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

रिश्तों के मामले में यह महीना काफी दिलचस्प रहेगा. जहां एक ओर इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा, वहीं छोटी-छोटी बातों पर टकराव भी हो सकता है.

लव लाइफ में इस महीने गहराई आएगी. आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करेंगे और एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे. लेकिन अगर आप ओवरथिंकिंग या शक में फंस गए, तो यह कनेक्शन कमजोर भी हो सकता है.

मैरिड लाइफ में सहयोग और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा या कोई प्लान आपको मानसिक शांति देगा.

सिंगल लोगों के लिए यह महीना मौके लेकर आ सकता है. किसी इवेंट या सोशल गैदरिंग में आपको कोई खास व्यक्ति मिल सकता है. लेकिन यहां भी जल्दबाजी करना गलत होगा पहले समझें, फिर आगे बढ़ें.

परिवार के साथ समय बिताना इस महीने जरूरी है. बच्चों की क्रिएटिविटी और उनकी उपलब्धियां आपको खुशी देंगी.

19 अप्रैल के बाद घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिससे माहौल सकारात्मक और ऊर्जा से भरा रहेगा.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

स्टूडेंट्स के लिए यह महीना “फोकस vs डिस्ट्रैक्शन” का है. अगर आप ध्यान भटका बैठे, तो तैयारी कमजोर पड़ जाएगी.

आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा है. नए प्रयोग और अलग सोच आपको पहचान दिला सकते हैं.

स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी ट्रेनिंग में बदलाव करना होगा. सिर्फ पुरानी मेहनत से काम नहीं चलेगा आपको स्मार्ट ट्रेनिंग करनी होगी.

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी इमेजिनेशन और प्रैक्टिकल अप्रोच का इस्तेमाल करना होगा. सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा.

सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया और बेवजह के डिस्ट्रैक्शंस. अगर आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया, तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा.

हेल्थ एंड ट्रेवल

इस महीने आपकी हेल्थ आपको चेतावनी दे सकती है खासकर अगर आप उसे इग्नोर करते हैं.

मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों का दर्द या थकान महसूस हो सकती है. एक्सरसाइज से पहले वार्म-अप करना जरूरी है इसे स्किप करना सीधा रिस्क है.

ट्रैवल के दौरान आपको सतर्क रहना होगा. अनजान लोगों पर भरोसा करना या ज्यादा खुलना आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है.

अगर आप पूरे महीने फिट रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और सही डाइट शामिल करनी ही होगी.

उपाय (Remedies)

हनुमान जन्मोत्सव (2 अप्रैल):
हनुमान जी को सिंदूरी चोला, आक के फूल और चूरमा अर्पित करें. “जय जय हनुमान गुसाईं” मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं.

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल):
लाल वस्त्र में मोती शंख रखकर “ऊँ विष्णु प्रियायै नमो नमः” मंत्र का जाप करें. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और चावल, चीनी व नए वस्त्र खरीदें.

निष्कर्ष (Conclusion)

सीधी बात यह महीना आपको मौके देगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा जो एक्शन लेंगे. बिजनेस में रिस्क, नौकरी में फोकस और रिश्तों में संतुलन जरूरी है. अगर आपने ढिलाई दिखाई, तो नुकसान तय है. अगर आप एक्टिव और स्मार्ट रहे, तो यही महीना आपको अगले लेवल पर ले जाएगा.

Mangal Gochar 2026: मंगल का मीन राशि में गोचर, शनि के साथ युति बढ़ाएगी वैश्विक हलचल, जानें राशियों पर असर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Mar 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Tula Rashifal Monthly Horoscope Libra Monthly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
तुला राशिफल अप्रैल 2026: बिजनेस में ग्रोथ के संकेत मिलने के साथ रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाना जरूरी!
तुला राशिफल अप्रैल 2026: बिजनेस में ग्रोथ के संकेत मिलने के साथ रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाना जरूरी!
राशिफल
कन्या राशिफल अप्रैल 2026: ये महीना संतुलन और समझदारी से भरा, बिजनेस में मिलेंगे मौके और अड़चने होंगी दूर!
कन्या राशिफल अप्रैल 2026: ये महीना संतुलन और समझदारी से भरा, बिजनेस में मिलेंगे मौके और अड़चने होंगी दूर!
राशिफल
सिंह अप्रैल राशिफल 2026: बिजनेस, नौकरी, रिश्ते और हेल्थ पर बड़ा असर! जानें उपाय और शुभ तिथियां, कहीं चूक न जाएं!
सिंह अप्रैल राशिफल 2026: बिजनेस, नौकरी, रिश्ते और हेल्थ पर बड़ा असर! जानें उपाय और शुभ तिथियां, कहीं चूक न जाएं!
राशिफल
कर्क राशिफल अप्रैल 2026: बिजनेस में उछाल या नौकरी में मुश्किल? जानें, क्या है आपके लिए खास!
कर्क राशिफल अप्रैल 2026: बिजनेस में उछाल या नौकरी में मुश्किल? जानें, क्या है आपके लिए खास!
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज या Duffer, Shahid Kapoor या Salman Khan, Makers ने किया बड़ा खुलासा
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
US Israel Iran War 30th day: भीषण वार-पलटवार..जंग और तबाही का मंजर | Donald Trump | Netanyahu
Petrol-Diesel Price: क्या दुनिया झेलेगी सबसे बड़ा ऊर्जा संकट? | Hormuz Strait | Iran Israel War
Iran Israel America War: महायुद्ध का 1 महीना, अमेरिका, इजरायल और ईरान को कितना नुकसान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
बिहार
'बेरोजगारी भत्ता बंद कर ये नया काम शुरू करे सरकार', पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग
'बेरोजगारी भत्ता बंद कर ये नया काम शुरू करे सरकार', पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग
क्रिकेट
2 फॉर्मेट से संन्यास और ब्रेक..., विराट कोहली ने धमाकेदार पारी के बाद खोला सफलता का राज; जानें क्या कहा
2 फॉर्मेट से संन्यास और ब्रेक..., विराट कोहली ने धमाकेदार पारी के बाद खोला सफलता का राज
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
LIVE: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
हेल्थ
Vitamin B12 Deficiency Symptoms: उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
शिक्षा
Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 81.79% छात्र-छात्राएं पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 81.79% छात्र-छात्राएं पास
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget