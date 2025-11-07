हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह राशि साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: इस हफ्ते लव लाइफ में मिलेगी सफलता, जानें खास बातें!

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: इस हफ्ते लव लाइफ में मिलेगी सफलता, जानें खास बातें!

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Nov 2025 06:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए सौभाग्यशाली रहने वाला है. बीते सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह आपको अधिक सफलता, सम्मान और सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी. ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को और मजबूत बनाएगी.

आइए जानते हैं, इस हफ्ते करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या रहेगा खास.

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य और निजी जीवन दोनों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके काम से खुश रहेंगे और अधीनस्थ पूरी निष्ठा से आपका साथ देंगे. ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी राय को महत्व दिया जाएगा.

किसी महिला सहकर्मी या मित्र की मदद से कोई लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकता है.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह प्रगति का संकेत दे रहा है. सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार में तेजी आएगी. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. पहले किए गए निवेश से लाभ प्राप्त होगा. नए ग्राहकों और साझेदारों से जुड़ने के अवसर भी बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे.

सिंह साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभ रहेगा. सप्ताह के मध्य में आपकी कोई बड़ी इच्छा जैसे भूमि, भवन या वाहन की खरीद पूरी हो सकती है. घर में सुख-साधन बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिरता आएगी. खर्च के साथ बचत पर भी ध्यान दें ताकि आने वाले समय में वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ बने.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में इस सप्ताह सौहार्द और सहयोग का माहौल रहेगा. घर के सदस्यों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा और किसी शुभ कार्य की संभावना बनेगी. आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ेगा.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ रिश्ते में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए मनपसंद रिश्ता आने के योग हैं. विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक सुख और भावनात्मक निकटता बढ़ाने वाला रहेगा.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी. मौसमी बीमारियों या पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकते हैं. आराम और संतुलित आहार से लाभ मिलेगा. अनावश्यक तनाव से बचें.

उपाय

प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. रविवार के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़-गेहूं का दान करें. इससे भाग्य बल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Nov 2025 06:30 PM (IST)
Leo Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के लिए 9 से 15 नवंबर 2025 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए सौभाग्यशाली रहेगा। आपको बीते सप्ताह की तुलना में अधिक सफलता, सम्मान और सुख-सुविधाएं मिलेंगी।

करियर के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

सप्ताह की शुरुआत में करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सीनियर खुश रहेंगे और अधीनस्थ सहयोग देंगे, जिससे ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा।

व्यापारियों के लिए 9 से 15 नवंबर 2025 का सप्ताह कैसा है?

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह प्रगति का संकेत दे रहा है। कारोबार में तेजी आएगी, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से लाभ होगा।

क्या सिंह राशि वालों को इस सप्ताह धन लाभ होगा?

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभ रहेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है और घर में सुख-साधन बढ़ेंगे।

प्रेम संबंधों के लिए सिंह राशि वालों का यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा, और अविवाहितों के लिए मनपसंद रिश्ता आने के योग हैं।

Embed widget