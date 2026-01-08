हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कुंभ राशि 8 जनवरी 2026: रिश्तों, करियर और धन में बड़ी सफलता! क्या आप तैयार हैं?

कुंभ राशि 8 जनवरी 2026: रिश्तों, करियर और धन में बड़ी सफलता! क्या आप तैयार हैं?

Aquarise Horoscope 8 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Kumbh Rashifal 8 January 2026 in Hindi: कुंभ राशि के लिए आज का दिन रिश्तों, करियर और इनकम के लिहाज से मजबूत दिखाई देता है. चन्द्रमा आपके सातवें भाव में स्थित है, जिससे लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा और आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी. आज का दिन तभी पूरी तरह आपके पक्ष में जाएगा, जब आप भावनाओं के साथ-साथ व्यवहारिक सोच भी अपनाएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज राहत भरी खबर मिल सकती है. यदि हाल ही में कोई परीक्षा दी थी और उसका रिजल्ट आज आने वाला है, तो सफलता की प्रबल संभावना है. न्यू जनरेशन को आज चुनौतियां जरूर मिलेंगी, लेकिन सूझबूझ से काम लिया, तो वही चुनौतियां आगे चलकर आपकी ताकत बनेंगी.

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के बिजनेसमैन का यदि मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, तो आज उसे निकालने का मौका मिल सकता है, लेकिन शांति और धैर्य से ही बात बनेंगी. गुस्से या जल्दबाजी में किया गया दबाव नुकसान करा सकता है. बिजनेस के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसमें खर्च ज्यादा होगा, लेकिन यह यात्रा आगे चलकर प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज काम का दबाव अधिक रहेगा. अगर बिना प्लानिंग के काम किया, तो समय पर टास्क पूरे नहीं होंगे. बेहतर होगा कि शेड्यूल बनाकर काम करें. आपकी क्षमता और मेहनत को देखते हुए वर्कस्पेस पर नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं. यह मौका है खुद को साबित करने का—पीछे हटे, तो मौका हाथ से निकल जाएगा.

फाइनेंस और इनकम

आज इनकम के नए स्रोत बनने के योग हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे. प्रोफेशनल ट्रैवलिंग से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है.

लव और फैमिली

लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनसे कुछ नया सीखने को भी मिलेगा. रिश्तों में परिपक्वता आएगी. परिवार में चल रही किसी मनमुटाव की स्थिति धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगी, बशर्ते आप अहंकार को बीच में न आने दें.

भाग्यशाली रंग और अंक

शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 5
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज किसी भी रिश्ते या काम में जल्दबाजी न करें और बातचीत में संतुलन बनाए रखें, इससे लाभ स्थायी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Kumbh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope

Frequently Asked Questions

8 जनवरी 2026 को कुंभ राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए?

आज किसी भी रिश्ते या काम में जल्दबाजी न करें और बातचीत में संतुलन बनाए रखें। इससे लाभ स्थायी होगा।

