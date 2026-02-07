हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Kumbh Rashifal 7 February 2026: कुंभ राशि मार्केटिंग में मिलेगा बड़ा ब्रेक, तरक्की का रास्ता हुआ साफ!

Aquarius Horoscope 7 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Kumbh Rashifal 7 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (Luck House) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष में नवां भाव भाग्य और धर्म का माना जाता है. चंद्रमा की यह स्थिति संकेत देती है कि आज आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य आपके भाग्य को चमकाने में मदद करेंगे. आज आप परोपकार और धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुराने रोगों में सुधार होगा और आप एक नई ताजगी के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे. इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सुबह की सैर या हल्का व्यायाम जारी रखें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन निवेश और विस्तार के लिए उत्तम है.

  • निवेश के योग: बिजनेसमैन के लिए निवेश करने का यह अनुकूल समय है. ग्रहों की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है, जिससे भविष्य में बड़े लाभ की संभावना है.
  • मार्केटिंग: अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए आपको अपनी मार्केटिंग टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए. नेटवर्किंग और विज्ञापन आज आपके ब्रांड को नई पहचान दिला सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज आपको कूटनीति और धैर्य की आवश्यकता होगी.

  • प्रमोशन की संभावना: यह समय प्रमोशन प्राप्त करने के संकेत दे रहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपने बॉस को प्रसन्न रखना होगा. उनके निर्देशों का पालन करें और उनके साथ तालमेल बिठाएं.
  • चुनौतियां: एंप्लॉयड पर्सन की जॉब में जो परेशानियां पहले से चल रही हैं, वे अभी बनी रह सकती हैं. घबराएं नहीं, धैर्य रखें और उचित समय का इंतजार करें.

शिक्षा, कला और खेल (Education & Sports)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन एकाग्रता (Focus) का है. आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे. आपकी यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी; आने वाले समय में आपको इसके सुखद परिणाम अवश्य मिलेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन आज आपको असीम शांति प्रदान करेगा.

  • खुशनुमा माहौल: परिवार में आनंद और उल्लास का वातावरण रहेगा. आप अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता का अनुभव करेंगे.
  • संतान का सहयोग: आपकी संतान हर कदम पर आपका समर्थन करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. अपनों के साथ समय बिताना आपके तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगा.

  • शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस समय कोई नया सौदा न करें).
  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 4
  • विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. कुंभ राशि वालों के लिए आज भाग्य उदय का मुख्य सूत्र क्या है?
   आज आपका भाग्य आपके कर्मों से जुड़ा है. किसी जरूरतमंद की मदद करना या कोई नेक काम करना आपके अटके हुए कामों को गति दे सकता है.

2. ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए आज क्या विशेष करें?
    आज अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें और बॉस के साथ बहस से बचें. उनकी राय का सम्मान करना आपको उनकी गुड बुक्स (Good Books) में ले आएगा.

3. क्या आज बिजनेस में बड़ा निवेश करना सुरक्षित है?
    जी हां, ग्रहों की स्थिति निवेश के लिए बहुत अच्छी है. दोपहर 12:15 से 01:30 के बीच निवेश संबंधी कागजी कार्रवाई करना सबसे अधिक लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें..

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
