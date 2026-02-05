Kumbh Rashifal 5 February 2026: कुंभ राशि तनाव से रहें दूर, सफलता के लिए करें ये उपाय!
Aquarius Horoscope 5 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Kumbh Rashifal 5 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कुंभ राशि वालों के लिए दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर रह सकता है. खासकर ददियाल पक्ष से किसी बात पर तनाव बनने की संभावना है. चीजों को बढ़ाने की बजाय शांत दिमाग से हैंडल करना ही समझदारी होगी.
स्वास्थ्य (Health)
हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को आज खास सतर्क रहना होगा. गुस्सा और ज्यादा नमक आपकी हालत बिगाड़ सकता है. खुद को शांत रखो, हंसी-मजाक से माहौल हल्का बनाओ, यही आज की दवा है.
बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)
पुराना स्टॉक आपके लिए सिरदर्द बनेगा. सेल लगाने के बाद भी माल अटका रह सकता है. मार्केटिंग और बिजनेस पार्टनर्स से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, लेकिन आप उन्हें समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे अवसर हाथ से निकल सकता है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
अपने काम में किसी का हस्तक्षेप मत होने दो. गलती अगर होगी तो उसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी. वर्कस्पेस पर कुछ लोग जलन की वजह से पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं, उनसे दूरी रखो लेकिन टकराव मत करो.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
संतान की किसी उपलब्धि से घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा. रिश्तों में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी.
शिक्षा और युवा वर्ग (Students & Youth)
युवा वर्ग के लिए दोस्तों से मिलने-जुलने के अच्छे अवसर बनेंगे, जिससे मूड बेहतर होगा.
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें, इससे मानसिक और व्यावसायिक बाधाएं कम होंगी.
(FAQs)
1. क्या आज परिवार में तनाव हो सकता है?
हाँ, ददियाल पक्ष से किसी बात पर अनबन की संभावना है.
2. बिजनेस में सबसे बड़ी परेशानी क्या रहेगी?
पुराना स्टॉक और समय पर डील क्लोज न हो पाना.
3. नौकरी में किससे बचना चाहिए?
जलन रखने वाले सहकर्मियों और उनके बहकावे से दूर रहें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
