धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Weekly Rashifal 10-16 August 2026: सिंह राशि वाले रहें सतर्क, काम और परिवार में बढ़ेगा तनाव

Singh Weekly Rashifal 10-16 August 2026: सिंह राशि वाले रहें सतर्क, काम और परिवार में बढ़ेगा तनाव

Leo Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह अचानक बढ़ा काम का दबाव आपकी परेशानी बढ़ा सकता है? बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता, आर्थिक फैसलों में सावधानी और रिश्तों में अहंकार से बचना जरूरी होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: कार्यक्षेत्र में बदलाव, परिवार में चिंता और आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी

सिंह राशि के लोगों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इस दौरान पारिवारिक और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा. सप्ताह के मध्य में अचानक कोई परेशानी या विवाद सामने आने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें.

कार्यक्षेत्र में सप्ताह के अंत तक कुछ अप्रत्याशित बदलाव सामने आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों पर अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है और अधिक मेहनत या ओवरटाइम करना पड़ सकता है. व्यापारियों को बड़े फैसले लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना होगा. आर्थिक मामलों में भी लापरवाही से बचें, वहीं रिश्तों में विनम्रता और धैर्य बनाए रखना इस सप्ताह आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

कारोबार और नौकरी के लिहाज से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सप्ताह के अंत तक कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनके लिए आप पहले से तैयार नहीं होंगे. नौकरीपेशा लोगों पर अचानक अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं और काम पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक समय देना पड़ सकता है.

व्यापार करने वाले लोगों को किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचना होगा. बिना पूरी जानकारी के कोई नया निवेश, साझेदारी या कारोबारी फैसला लेने से परेशानी हो सकती है. परिस्थितियां भले ही चुनौतीपूर्ण रहें, लेकिन शांत दिमाग से लिए गए फैसले नुकसान की संभावना को कम कर सकते हैं.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. इस दौरान पैसों से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. भावनाओं में आकर गैर-जरूरी खर्च करने से बचें और अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ही पैसा खर्च करें.

किसी को बिना सोचे-समझे उधार देना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. इसी तरह जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं. इस सप्ताह आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बचत पर ध्यान देना और बड़े वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी न करना बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह संवेदनशील रहने की जरूरत होगी. सप्ताह के मध्य में अचानक कोई विवाद या परेशानी परिवार के माहौल को प्रभावित कर सकती है. खासतौर पर घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. ऐसे में उनका ध्यान रखें और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थिति को संभालने की कोशिश करें.

प्रेम जीवन में आपका व्यवहार रिश्ते की दिशा तय कर सकता है. छोटी-छोटी बातों पर कड़वे शब्द बोलने या गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें. आपका अहंकार या कठोर व्यवहार पार्टनर को भावनात्मक रूप से आहत कर सकता है. रिश्ते में प्यार और भरोसा बनाए रखने के लिए अपनी बात रखने के साथ सामने वाले की भावनाओं को समझना भी जरूरी होगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर और शिक्षा के मामले में इस सप्ताह निरंतर मेहनत की जरूरत होगी. विद्यार्थियों को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए. सिर्फ अपनी क्षमता पर भरोसा करके पढ़ाई में ढिलाई करना नुकसानदायक हो सकता है. नियमित अध्ययन और धैर्य के साथ तैयारी करने से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं.

करियर में भी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले उसके फायदे और नुकसान पर विचार करें. काम में छोटी-सी लापरवाही भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है. इसलिए इस सप्ताह जल्दबाजी के बजाय रणनीति बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ाने वाला हो सकता है. परिवार और कार्यक्षेत्र से जुड़ा तनाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. काम के दबाव के कारण चिड़चिड़ापन और थकान महसूस होने की संभावना है.

इसलिए अपनी दिनचर्या में योग, प्राणायाम और ध्यान को जगह दें. पर्याप्त नींद और आराम लेने की कोशिश करें. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें और लगातार काम करने के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें. मानसिक रूप से शांत रहने से आप सप्ताह की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे.

शुभ अंक: 1, 5
शुभ रंग: सुनहरा और गुलाबी
शुभ तारीख: 11, 13

उपाय

प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और श्रद्धापूर्वक सूर्याष्टक का पाठ करें. मान्यता है कि सूर्य देव की आराधना से आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक नकारात्मकता कम होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Singh Rashifal 2026 Leo Horoscope 2026 Weekly Horoscope 2026 Leo Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Meen Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मीन राशि के लिए धीमा रहेगा समय, धन और रिश्ते संभालें
मीन राशि के लिए धीमा रहेगा समय, धन और रिश्ते संभालें
राशिफल
Kumbh Weekly Rashifal 10-16 August 2026: कुंभ राशि वाले रहें सावधान, जल्दबाजी में फैसला पड़ेगा भारी
कुंभ राशि वाले रहें सावधान, जल्दबाजी में फैसला पड़ेगा भारी
राशिफल
Makar Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मकर राशि के अच्छे दिन शुरू, नौकरी-व्यापार में मिलेगा लाभ
मकर राशि के अच्छे दिन शुरू, नौकरी-व्यापार में मिलेगा लाभ
राशिफल
Dhanu Weekly Rashifal 10-16 August 2026: धनु राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, धन और सेहत संभालें
धनु राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, धन और सेहत संभालें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में ऐसी घटना...', ममता बनर्जी के काफिले पर हमले को लेकर बोले अखिलेश
'लोकतंत्र में ऐसी घटना...', ममता बनर्जी के काफिले पर हमले को लेकर बोले अखिलेश
बॉलीवुड
17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर बोले-'मैं फोन करता था लेकिन...'
17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर ने बताई वजह
क्रिकेट
भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?
भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
शिक्षा
DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान
DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान
हेल्थ
GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?
GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget