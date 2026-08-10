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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Weekly Rashifal 10-16 August 2026: कर्क राशि के काम होंगे पूरे, फिर अचानक बढ़ेगी परेशानी

Kark Weekly Rashifal 10-16 August 2026: कर्क राशि के काम होंगे पूरे, फिर अचानक बढ़ेगी परेशानी

Cancer Weekly Horoscope: क्या सप्ताह की शुरुआत में मिली सफलता के बाद हालात बदल सकते हैं? काम पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन करियर में उतार-चढ़ाव और रिश्तों में मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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Kark Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: शुरुआत में सफलता, सप्ताह के बीच में सावधानी और रिश्तों में धैर्य जरूरी

कर्क राशि के लोगों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह मिले-जुले परिणाम लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सकारात्मक रहेगी और कई काम समय पर तथा आपकी उम्मीद के अनुसार पूरे हो सकते हैं. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम शुरू करने का उत्साह भी मिलेगा.

हालांकि, सप्ताह के मध्य में करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. काम में लापरवाही या आलस्य नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क रहें. सप्ताह के अंत में कुछ कामों में देरी होने से असंतोष या निराशा महसूस हो सकती है. अपेक्षित सहयोग समय पर न मिलने के कारण भी मन थोड़ा परेशान रह सकता है. परिवार में भाई-बहनों के साथ मतभेद से बचने के लिए बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

कारोबार और नौकरी के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी. आपके कई काम समय पर पूरे हो सकते हैं, जिससे कामकाज को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि, सप्ताह के मध्य में परिस्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं और काम से जुड़े कुछ उतार-चढ़ाव सामने आ सकते हैं.

व्यापार करने वाले लोगों को किसी भी काम में लापरवाही करने से बचना होगा. छोटी-सी चूक भी आपके काम को प्रभावित कर सकती है. वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से पूरा करने की जरूरत होगी. वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से मिलने वाले सहयोग में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद निगरानी रखें.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा. काम में आने वाले उतार-चढ़ाव का असर आपकी वित्तीय योजनाओं पर भी पड़ सकता है. किसी बड़े खर्च या निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखें.

सप्ताह के अंत में किसी काम में देरी या अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आर्थिक योजना प्रभावित हो सकती है. ऐसे में खर्चों को नियंत्रित रखना और गैर-जरूरी खरीदारी से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. फिलहाल स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह संयम और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी. भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं. छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचें और बातचीत के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश करें. परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में धैर्य रखें.

प्रेम संबंधों में भी सावधानी जरूरी होगी. पार्टनर की बात को बिना समझे कोई निष्कर्ष निकालने से बचें. किसी छोटी गलतफहमी के कारण रिश्ते में दूरी आ सकती है, इसलिए खुलकर बातचीत करें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय रिश्ते को समय देना बेहतर रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत उत्साह बढ़ाने वाली रहेगी. कई काम समय पर पूरे होने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा बढ़ेगा. लेकिन सप्ताह के मध्य में काम का दबाव और परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव आपको थोड़ा परेशान कर सकता है.

इस दौरान आलस्य या काम को टालने की आदत से बचना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में कुछ कार्यों में देरी होने से मन में असंतोष पैदा हो सकता है. यदि किसी महत्वपूर्ण काम के लिए दूसरे व्यक्ति के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, तो बैकअप प्लान तैयार रखें. धैर्य और निरंतर प्रयास से परिस्थितियों को संभाला जा सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा. काम में देरी और अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण चिड़चिड़ापन या तनाव महसूस हो सकता है. इसका असर आपकी दिनचर्या पर न पड़ने दें.

पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. तनाव कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम या शांत वातावरण में कुछ समय बिताना लाभदायक रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से भी मन हल्का महसूस हो सकता है.

उपाय

प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें तथा श्रद्धापूर्वक रुद्राष्टक का पाठ करें. मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना से मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मकता कम होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने की शक्ति बढ़ती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
Kark Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Cancer Horoscope 2026
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