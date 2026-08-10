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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Weekly Rashifal 10-16 August 2026: कन्या राशि के लिए कठिन होगा सप्ताह, निवेश में बरतें सावधानी

Kanya Weekly Rashifal 10-16 August 2026: कन्या राशि के लिए कठिन होगा सप्ताह, निवेश में बरतें सावधानी

Virgo Weekly Horoscope: क्या काम का बढ़ता बोझ और तनाव आपकी परेशानी बढ़ाएगा? नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि निवेश और संपत्ति से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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Kanya Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा वर्कलोड, आर्थिक फैसलों में सावधानी और रिश्तों में सादगी जरूरी

कन्या राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह मेहनत, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी परेशानियां और अतिरिक्त वर्कलोड सामने आ सकता है. ऐसे समय में घबराने या गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर समस्याओं का समाधान निकालना आपके लिए बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन किसी बड़े विवाद की स्थिति नहीं बनेगी. सप्ताह के दूसरे हिस्से में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन को शांति मिलेगी और घर का माहौल भी सकारात्मक होगा. आर्थिक मामलों में जोखिम भरे निवेश से बचना होगा, वहीं विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए एकाग्रता और वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

कारोबार और नौकरी के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. कामकाज में अतिरिक्त जिम्मेदारियां और वर्कलोड बढ़ सकता है, जिससे दबाव महसूस होगा. हालांकि, परेशानियों से घबराने के बजाय एक-एक काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की कोशिश करें. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और काम में आसानी महसूस होगी.

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने या बहस करने से बचें. आपकी समझदारी और शांत रवैया कार्यक्षेत्र में स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा. व्यापारियों को भी बड़े फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी. निवेश करते समय जोखिम को समझे बिना पैसा लगाने से बचें. खासतौर पर शेयर बाजार या किसी अन्य जोखिम भरे काम में जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है.

जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी किसी तरह की जल्दबाजी न करें. कागजी प्रक्रिया, दस्तावेज और शर्तों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ें. कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगा. इस सप्ताह सुरक्षित और सोच-समझकर की गई वित्तीय योजना पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक बनी रह सकती है, लेकिन स्थिति को संभालना आपके हाथ में रहेगा. बातचीत के दौरान संयम रखें और छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकें. सप्ताह के दूसरे हिस्से में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में परिवार के साथ समय बिताने से घर में सकारात्मक माहौल बनेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग भी मिलता रहेगा.

प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के दिखावे या बनावटी व्यवहार से बचें. रिश्ते में जितनी सरलता और ईमानदारी रहेगी, उतना ही आपसी जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों को पार्टनर की बातों और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए. एक-दूसरे को समय देने से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर और शिक्षा के लिहाज से यह सप्ताह मेहनत और एकाग्रता की मांग कर रहा है. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सोशल मीडिया, अनावश्यक गतिविधियों या दूसरे तरह के भटकाव से दूरी बनाए रखनी चाहिए.

नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल रखना महत्वपूर्ण रहेगा. काम के दबाव के बीच भी अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें. शुरुआती परेशानियों के बावजूद धैर्य बनाए रखने से सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ कामकाज की स्थिति बेहतर हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से काम का बोझ और मानसिक तनाव आपको थकान या सिरदर्द की परेशानी दे सकता है. लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम लें और अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें. बिगड़ी हुई दिनचर्या का सीधा असर आपकी ऊर्जा और एकाग्रता पर पड़ सकता है.

योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए राहत देने वाला रहेगा. पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और तनाव को नियंत्रित रखने की कोशिश करें. मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो कार्यक्षेत्र और परिवार दोनों की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा, पर्पल
शुभ तारीख: 12, 14

उपाय

प्रतिदिन देवी दुर्गा को लाल फूल अर्पित कर श्रद्धापूर्वक पूजा करें. बुधवार के दिन जरूरतमंद लोगों को हरे वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करें. मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:25 AM (IST)
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