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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मिथुन राशि को मिलेगा नया मौका, अटका धन भी आएगा वापस

Mithun Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मिथुन राशि को मिलेगा नया मौका, अटका धन भी आएगा वापस

Gemini Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह आपको नौकरी या कारोबार में मनचाहा मौका मिल सकता है? रुका हुआ धन वापस आने के संकेत हैं, वहीं यात्रा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क करियर में फायदा पहुंचा सकते हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:51 AM (IST)
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Mithun Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: करियर में नए मौके, आर्थिक स्थिति मजबूत और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास

मिथुन राशि के लोगों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह सुख-सुविधाओं, नए अवसरों और आर्थिक मजबूती के संकेत दे रहा है. घर-परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और परिवार व दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने के मौके मिलेंगे. अचानक घूमने-फिरने या पार्टी का प्लान बन सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

नौकरी और व्यापार के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा. लंबे समय से अवसर तलाश रहे लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को बेहतर ऑफर मिलने की संभावना है. सप्ताह के मध्य में कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को उपलब्धि मिल सकती है. आर्थिक मामलों में रुका हुआ धन वापस आने और किसी बड़ी डील के पूरा होने से स्थिति मजबूत होने के योग हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

कारोबार के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. लंबे समय से किसी नौकरी या व्यवसाय के अवसर की तलाश कर रहे लोगों को अब राहत मिल सकती है. सही प्रयासों का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है. जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें किसी बेहतर पद, कंपनी या ऑफर का अवसर मिल सकता है.

व्यापार में भी नई संभावनाएं सामने आएंगी. हालांकि, किसी भी बड़े कारोबारी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. ऑफर या डील से जुड़े सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझने के बाद ही फैसला लें. सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ का रास्ता खोल सकता है.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन रही है. इससे आर्थिक दबाव कम होगा और जरूरी कामों को पूरा करने में आसानी होगी.

किसी बड़ी डील के पूरा होने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है. धन लाभ के साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है. हालांकि, अचानक मिले आर्थिक लाभ को बिना योजना के खर्च करने के बजाय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सुख-सुविधाओं की वृद्धि होगी. घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा. परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. अचानक घूमने या पार्टी का प्लान बन सकता है, जिसका आप सभी भरपूर आनंद लेंगे.

प्रेम जीवन में भी सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. जीवनसाथी या प्रेमी-प्रेमिका के साथ अचानक बनी यात्रा या पार्टी की योजना रिश्ते में नई ताजगी ला सकती है. साथ समय बिताने से आपसी तालमेल बेहतर होगा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. रिश्ते में प्यार और विश्वास दोनों बढ़ेंगे.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से सप्ताह का मध्य और अंत विशेष रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है. कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा. किसी उपलब्धि या सम्मान से आत्मविश्वास बढ़ सकता है.

सप्ताह के अंत में काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. इस दौरान प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने के योग हैं, जो भविष्य में आपके करियर के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. नए संपर्कों को गंभीरता से लें और अपनी प्रतिभा को सही मंच पर दिखाने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मानसिक रूप से काफी अच्छा रहेगा. परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां साझा करने तथा मनोरंजन के अवसर मिलने से तनाव कम होगा और मन प्रसन्न रहेगा. सकारात्मक माहौल आपकी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेगा.

हालांकि, यात्रा के दौरान खान-पान को लेकर सावधानी बरतें. बाहर का असंतुलित भोजन या अनियमित खानपान शारीरिक थकान और परेशानी का कारण बन सकता है. पर्याप्त पानी पिएं, आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने की कोशिश करें.

शुभ अंक: 1, 4
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ तारीख: 12, 15

उपाय

भाग्य को मजबूत और शुभ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें. इसके साथ गणेश चालीसा का पाठ करें. मान्यता है कि गणपति की आराधना से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:10 AM (IST)
Tags :
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