Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुंभ राशि के लिए आज मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा।

व्यापार में मंदी समाप्त होगी, सलाहकार की सलाह फायदेमंद।

नौकरी में प्रमोशन संभव, बॉस द्वारा सार्वजनिक पुरस्कार मिलेगा।

संतान की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में सुखद माहौल।

Aaj ka Kumbh Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की शुभ स्थिति से आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव बना रहेगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज "मालव्य योग" का विशेष लाभ मिल रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 10th हाउस (दशम भाव) में गोचर करेंगे, जो कर्म और करियर के क्षेत्र में बड़े बदलावों का संकेत है. आज के शुभ मुहूर्त सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक रहेंगे. राहुकाल दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टाल दें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. बिजनेस में लंबे समय से चल रही मंदी आज समाप्त होगी. किसी सलाहकार की 'गुप्त सलाह' आपके व्यापार में सकारात्मक बदलाव लाएगी, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का कारण बनेगी. यदि आप किसी लीगल एग्रीमेंट या महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है. सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे के बीच किए गए समझौते कुबेर के खजाने की तरह फलदायी सिद्ध होंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है. चंद्रमा के दसवें भाव में होने से आप अपनी जॉब प्रोफाइल में बदलाव या प्रमोशन की योजना बना सकते हैं. बॉस आपकी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे और आपको सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत किया जा सकता है. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहेगा; आपके प्रोजेक्ट्स की सराहना कंपनी की एनुअल रिपोर्ट (Annual Report) में हो सकती है, जो आपकी साख को सातवें आसमान पर ले जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन सुकून और गर्व लेकर आएगा. संतान की शिक्षा या करियर की राह में आ रही कोई बड़ी बाधा आज दूर होगी, जिससे आपको परम सुख की अनुभूति होगी. संतान की प्रगति को देखकर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करेंगे. घर का माहौल उत्सव जैसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

छात्रों और कलाकारों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. किसी आर्ट कॉम्पिटिशन (Art Competition) में भाग लेने के लिए आज का मुहूर्त अत्यंत प्रभावशाली है. आपकी प्रखर बुद्धि और रचनात्मकता के सामने प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं पाएंगे. स्वास्थ्य के मोर्चे पर सितारे आपके पक्ष में हैं. पुराने शारीरिक दर्द से राहत महसूस होगी और आप खुद को ऊर्जावान पाएंगे. मानसिक शांति का अनुभव होगा.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय

आज के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवाइयों का दान करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा.

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