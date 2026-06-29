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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 29 June 2026: सोशल मीडिया कैंपेनिंग से मिलेगा बड़ा बिजनेस, शुक्ल योग से चमकेगा व्यापार

Kumbh Rashifal 29 June 2026: सोशल मीडिया कैंपेनिंग से मिलेगा बड़ा बिजनेस, शुक्ल योग से चमकेगा व्यापार

Aquarius Horoscope: क्या कुंभ राशि वालों को आज सोशल मीडिया मार्केटिंग से मिलने वाला है व्यापार में बड़ा फंड? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, शुक्ल योग के लाभ व लव लाइफ के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके लाभ के अवसरों और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन डिजिटल क्रांति और बड़ी सफलता लेकर आया है. आज बिजनेसमैन को अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बहुत स्ट्रांग (मजबूत) एंड अपडेट करने की जरूरत है. सोशल मीडिया पर आपकी कोई नई कैंपेनिंग अचानक वायरल हो सकती है, जिससे और आपके किसी क्रिएटिव आइडिया की बदौलत बिजनेस को एक नया डायरेक्शन (दिशा) मिलेगा और मार्केट में आपके प्रोडक्ट की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. यदि आप इस समय अपना बिजनेस चेंज (बदलने) करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो रुकें और अपने इस विचार में सुधार करें; बेहतर होगा कि जो बिजनेस आपका पहले से चल रहा है, उसी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करें, इसी में आपकी भलाई है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा मुनाफा दर्शा रहा है. कुंडली में शुक्ल योग बनने से आपके बिजनेस में जबरदस्त तेजी आएगी, जिससे आपके द्वारा बनाए गए सभी पुराने और नए प्लान्स पूरी तरह सक्सेसफुल (सफल) होंगे. व्यापार की इस तेजी के कारण आज आपके हाथ बड़ा आर्थिक मुनाफा लगेगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी अनुशासन और जिम्मेदारियों भरा रहने वाला है. वर्कप्लेस पर आज आपको अपने इन एंड आउट टाइम (आने-जाने के समय) का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी टाइमिंग का सीधा इफेक्ट (असर) आपके कार्य और छवि पर पड़ सकता है. दफ्तर में आपकी मेहनत को देखते हुए आपकी पोस्ट (पद) के साथ-साथ आपकी रेस्पोंसिबिलिटी (जिम्मेदारियां) भी बढ़ सकती हैं, जिन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी ईमानदारी साबित करने का है. कॉम्पिटिटिव और जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट्स एक बात का गांठ बांध लें; जीवन में बड़ी और स्थाई सक्सेस (सफलता) पाने के लिए कभी भी एग्जाम चीटिंग टेम्पटेशन (परीक्षा में नकल के प्रलोभन) को बिल्कुल न अपनाएं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन आपके कर्तव्यों को पूरा करने और खुशियां समेटने का है. आज चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से परिवार में सुख-शांति का माहौल पूरी तरह बना रहेगा. घर में बड़े भाई या बहन की प्रसन्नता और उनका विशेष आशीष आपके आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि करेगा, इसलिए उनके सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा समय रहने का प्रयास करें. 

आज आपको समाज सेवा या गौ सेवा करने का कोई बेहतरीन मौका मिल सकता है, जिसे आपको हाथ से बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए. इसके साथ ही, संडे की छुट्टियों के बाद आज बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने या ट्रैवलिंग की एक बेहतरीन प्लानिंग भी बन सकती है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को बेहद फिट, एक्टिव और सकारात्मक महसूस करेंगे. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा. समय पर दफ्तर पहुंचने और काम निपटाने से मानसिक तनाव से बचे रहेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Golden (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित दूध अर्पित करें. इसके साथ ही नारायण कवच का पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करें और गाय को हरा चारा व रोटी खिलाएं. घर से बाहर निकलते समय माता-पिता और बड़े भाई-बहन का आशीर्वाद जरूर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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