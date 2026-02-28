करियर राशिफल
जो लोग पीपल मैनेजमेंट में नए हैं, उन्हें आज कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन का अवसर मिल सकता है. दो टीम मेंबर्स के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में आपकी निष्पक्षता और संतुलित निर्णय क्षमता काम आएगी. फेयरनेस बनाए रखें और दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनें. नौकरीपेशा लोगों के लिए सौभाग्य योग के प्रभाव से ट्रांसफर के योग बन रहे हैं. यदि आप इच्छित स्थान पर तबादला चाहते हैं, तो बॉस और सीनियर्स से स्पष्ट संवाद करें.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
डेटा प्राइवेसी, कस्टमर कंसेंट या पॉलिसी से जुड़ा कोई मामला लंबित है तो आज उसे सुलझाएं. स्पैम लॉ या लीगल कंप्लायंस पर विशेष ध्यान दें. नियमों का पालन भविष्य में बड़े नुकसान से बचाएगा. बिजनेसमैन को अनावश्यक गुस्से से बचना होगा, क्योंकि कस्टमर या कर्मचारी पर क्रोध व्यापार की उन्नति में बाधा डाल सकता है. शांत व्यवहार लाभकारी रहेगा.
शिक्षा और विद्यार्थी
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन का मन लक्ष्य से भटक सकता है. आज विशेष रूप से फोकस बनाए रखने की जरूरत है. टाइम टेबल के अनुसार काम करें और सोशल मीडिया से दूरी रखें.
पारिवारिक और प्रेम राशिफल
परिवार में आज फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर चर्चा करें. हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जैसे विषयों पर प्लानिंग करना जरूरी है. यह भविष्य के लिए सुरक्षा कवच बनेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम करें. दिनचर्या नियमित रखें और संतुलित आहार लें.
लकी कलर: वाइट
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 4
उपाय
शनिवार को जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या चावल दान करें और नियमों का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करें.