Kumbh Rashifal 27 June 2026: आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए उनके करियर और सामाजिक जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करने का संकेत दे रहा है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता और मान-सम्मान की वृद्धि कराएगा.

ग्रहों की शुभ स्थिति आज आपकी छिपी हुई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में मदद करेगी. आज के दिन को और अधिक भाग्यशाली बनाने के लिए पंचांग और शुभ समय का ध्यान रखना बेहद लाभकारी रहेगा. आइए जानते हैं कुंभ राशि का आज का पूरा राशिफल.

आज का पंचांग (Panchang 27 June 2026)

तिथि: आज रात्रि 10.23 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी.

आज रात्रि 10.23 तक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी. नक्षत्र: आज रात्रि 10.11 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लगेगा.

आज रात्रि 10.11 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लगेगा. योग: आज ग्रहों के संयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और साध्य योग का अद्भुत लाभ मिलेगा.

आज ग्रहों के संयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और साध्य योग का अद्भुत लाभ मिलेगा. चन्द्रमा: आज चन्द्रमा वृश्चिक राशि (10th हाउस) में संचार करेंगे.

आज चन्द्रमा वृश्चिक राशि (10th हाउस) में संचार करेंगे. शुभ मुहूर्त: आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. दोपहर 12.15 से दोपहर 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 02.30 से दोपहर 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

आज शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. दोपहर 12.15 से दोपहर 01.30 बजे तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 02.30 से दोपहर 03.30 बजे तक रहेगा. राहुकाल: सुबह 09.00 से सुबह 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील की शुरुआत न करें.

सुबह 09.00 से सुबह 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील की शुरुआत न करें. दिशाशूल: आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए शुभ और उन्नतिदायक रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको आधुनिक दुनिया में एक कदम आगे ले जाने वाला साबित होगा. यदि आप तकनीक, सोशल मीडिया, नवीन उत्पाद (Innovative Products), मानवीय सेवा, ज्योतिष या नेटवर्किंग का काम करते हैं, तो आज आपको जबरदस्त सफलता मिलने के योग हैं. आज आप अपने बिजनेस को लेकर बिल्कुल नए और क्रांतिकारी विचारों पर काम करेंगे. सोशल मीडिया पर आज आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, जिससे नए ग्राहक जुड़ेंगे. दोपहर के समय किसी बड़े व्यापारिक समूह की बैठक (Group Meeting) में भाग लेने का मौका मिलेगा. शाम का समय भविष्य की तकनीक (Future Technology) पर शोध या रिसर्च करने में बीतेगा, जो आगे चलकर आपके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है. चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से आज आपका पूरा फोकस आपकी जॉब और आपके मुख्य काम पर होना चाहिए. आज आप अपने टेक्निकल कार्यों को इतने बेहतरीन तरीके से लीड करेंगे कि मैनेजमेंट आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको दूर से काम करने की सुविधा (Remote Work / Work from Home) दे सकता है. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आज आपके किसी विशेष प्रोजेक्ट या पुराने योगदान के लिए आपको इंटरनेशनल अवार्ड (International Award) से सम्मानित किया जा सकता है, जो आपकी कंपनी और आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. दफ्तर में आज आपकी मानसिक चंचलता तेज रहेगी और शरीर में एक अद्भुत व नई ऊर्जा महसूस होगी, जिससे आप स्वयं के कार्य को समय से पहले पूरा करके दूसरों की सहायता करने में भी आगे रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बौद्धिक और सुखद रहेगा. आज दिन की शुरुआत से ही आप नई चीजें सीखने की प्लानिंग बनाएंगे और परिजनों के सहयोग से उसमें सफल भी होंगे. शाम को परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्य या समारोह में भाग लेने का बेहतरीन मौका मिल सकता है, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. आज जीवनसाथी (Life Partner) के साथ आपकी कोई गहरी बौद्धिक चर्चा हो सकती है, जो घर की व्यवस्था को बेहतर बनाएगी. मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा. आज थोड़ा समय निकालकर बच्चों के साथ रहें और उन्हें दुनिया की नई तकनीक के बारे में कुछ नया सिखाएं, इससे वे बेहद खुश होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है. दसवें भाव का चन्द्रमा आपके भीतर शारीरिक चुस्ती और मानसिक स्फूर्ति बनाए रखेगा. नई ऊर्जा का संचार होने से आज आप पूरे दिन बिना थके काम करने में सक्षम होंगे. कार्यक्षेत्र की सफलता आपके मन को प्रसन्न और प्रफुल्लित रखेगी, जिससे कोई भी मानसिक तनाव आज आप पर हावी नहीं हो पाएगा.

विद्यार्थियों और विशेषकर खेल से जुड़े जातकों (Sports Person) के लिए आज का दिन किसी बड़े सपने के सच होने जैसा हो सकता है. आज अचानक ही आपको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व (Represent Country) करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. इसलिए सितारे आपको सलाह दे रहे हैं कि अपना बैग पूरी तरह पैक रखें, बुलावा कभी भी आ सकता है. सामान्य छात्रों के लिए भी आज नई तकनीक और कौशल सीखने का दिन है.

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल रंग)

रेड (लाल रंग) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 7

7 अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास चौमुखा दीपक जलाकर उसमें थोड़े काले तिल डालें और किसी गरीब को तेल से बनी चीजें दान करें, इससे आपके करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी.

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