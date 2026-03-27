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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: जीवन में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, काम में गलती से बचें!

सिंह साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: जीवन में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, काम में गलती से बचें!

Leo Weekly Horoscope: इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए करियर, धन और अवसरों के नए रास्ते खुलेंगे. बेरोजगारों को नौकरी मिलने के योग हैं और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Mar 2026 02:40 PM (IST)
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Leo Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का पहला सप्ताह स्पष्ट रूप से अवसर और प्रगति लेकर आने वाला है. यह वह समय है जब आपके प्रयासों का परिणाम दिखना शुरू होगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे.

हालांकि यहां एक गलती जो आप कर सकते हैं, वह है ओवरकॉन्फिडेंस. अगर आपने संतुलन खोया, तो अच्छा समय भी हाथ से निकल सकता है.

सप्ताह की शुरुआत ही आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आएगी. लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें गति आएगी और आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है.

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करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी मजबूत है. अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, तो इस सप्ताह आपको मनचाही नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं. वहीं, जो लोग पहले से नौकरी में हैं, वे अपने कठिन परिश्रम और लगातार प्रयास के दम पर अपनी क्षमता को साबित करने में सफल होंगे.

आपके काम की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में प्रमोशन या पद वृद्धि का रास्ता खोलेंगी. अगर आप समाजसेवा या राजनीति से जुड़े हैं, तो इस सप्ताह आपके कद और प्रभाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह समय फायदेमंद है. आपको लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके काम में तेजी आएगी. हालांकि यहां भी जरूरी है कि आप हर अवसर को समझदारी से चुनें हर चमकती चीज सोना नहीं होती.

विदेश और अवसर

यदि आप विदेश में शिक्षा, नौकरी या व्यापार के लिए प्रयासरत हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए खास तौर पर शुभ साबित हो सकता है. आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और विदेश से जुड़े कामों में प्रगति के योग बनेंगे.

विदेश यात्रा के भी संकेत मिल रहे हैं, जो आपके लिए न केवल अनुभव बल्कि आर्थिक लाभ का कारण भी बन सकती है. यह समय अपने नेटवर्क को मजबूत करने और बड़े अवसरों को पकड़ने का है.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. आपकी आय में वृद्धि के संकेत हैं और साथ ही आपको नए स्रोतों से भी धन प्राप्त हो सकता है. रुके हुए पैसे मिलने की संभावना भी बन रही है.

लेकिन यहां भी एक स्पष्ट चेतावनी है जैसे ही पैसा आता है, वैसे ही खर्च बढ़ाना शुरू कर देना सबसे बड़ी गलती होगी. अगर आपने बजट मैनेज नहीं किया, तो फायदा टिकेगा नहीं.

निवेश के लिए यह समय अच्छा हो सकता है, लेकिन बिना रिसर्च और सलाह के कोई बड़ा निर्णय लेना जोखिम भरा साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह लापरवाह हो जाएं.

काम की अधिकता और यात्रा के चलते थकान हो सकती है. अगर आपने अपने रूटीन को संतुलित नहीं रखा, तो आपकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने खान-पान और आराम का ध्यान रखें.

रिश्ते और प्रेम जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है. परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

प्रेम संबंधों में आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी. आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. जो लोग शादीशुदा हैं, उनका दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा.

सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने जीवनसाथी के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है, जो आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए अवसर, प्रगति और सफलता का समय है. यहां आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

ओवरकॉन्फिडेंस और लापरवाही से बचते हुए अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

उपाय

विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 02:40 PM (IST)
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Weekly Horoscope Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope
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