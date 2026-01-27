Meen Rashifal 27 January 2026: मीन राशि को वित्तीय लाभ, ऑफिस में बढ़ेगा वर्कलोड

स्वास्थ्य राशिफल
आज ओवर ईटिंग से बचना बेहद जरूरी है. पेट से जुड़ी परेशानी, एसिडिटी या सुस्ती महसूस हो सकती है. हल्का और संतुलित भोजन लें. मीठा और तला-भुना कम करें. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए आज महत्वपूर्ण फैसलों का दिन है. यदि किसी खास प्रोडक्ट की नई फ्रेंचाइजी लेने का विचार है तो दोपहर 12:15 से 2:00 के बीच निर्णय लेना शुभ फलदायी हो सकता है. कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना टीम की निष्ठा बढ़ाएगा. बिजनेस में भरोसे और सहयोग से प्रगति होगी.
जॉब व करियर राशिफल
ऑफिस में टीमवर्क बहुत अहम रहेगा. वाशि योग के प्रभाव से काम अधिक और समय कम महसूस होगा, इसलिए एक्टिव और प्लान्ड रहें. सहकर्मियों को मोटिवेट करने से आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरेगी. सीनियर्स आपके प्रयासों की सराहना कर सकते हैं.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है. धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार से जुड़ा कोई आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है. बचत पर ध्यान दें और जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.
प्रेम व परिवार राशिफल
परिवार में सहयोग और अपनापन बढ़ेगा. यंग जनरेशन द्वारा घर के कार्यों में मदद करने से रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब है तो हाल-चाल अवश्य लें. जीवनसाथी के साथ संवाद मधुर रहेगा.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को फियर ऑफ फेलियर छोड़कर रिवीजन पर फोकस करना चाहिए. दोहराव से आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रदर्शन बेहतर होगा.
भाग्यशाली रंग – पीला
भाग्यशाली अंक – 7
अभाग्य अंक – 4
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया बिजनेस फैसला लेना सही है?
हाँ, दोपहर का समय विशेष रूप से अनुकूल है.
Q2. स्वास्थ्य में सबसे बड़ी सावधानी क्या?
ओवर ईटिंग से बचें, पाचन पर ध्यान दें.
Q3. छात्रों को क्या करना चाहिए?
रिवीजन बढ़ाएं, डर छोड़ें, आत्मविश्वास रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.