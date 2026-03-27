Gemini Weekly Horoscope 29 march to 4 April 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पिछले सप्ताह की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर और लाभकारी रहने वाला है.

इस दौरान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और लंबे समय से अटके हुए कामों में गति आएगी. सप्ताह की शुरुआत ही किसी शुभ समाचार के साथ हो सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पूरे सप्ताह के लिए आपकी ऊर्जा हाई रहेगी.

अगर आप लंबे समय से किसी बड़े काम जैसे भूमि या भवन के क्रय-विक्रय की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह वह पूरी हो सकती है. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद या अड़चनें भी इस दौरान दूर होती नजर आएंगी, जिससे आपको मानसिक राहत मिलेगी.

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करियर और व्यवसाय

करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए ग्रोथ और अवसर लेकर आया है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण मिलेगा और उनके काम की सराहना भी हो सकती है. आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर प्रमोशन या पदोन्नति का कारण बनेंगी.

जो लोग लंबे समय से ट्रांसफर या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनकी इच्छा इस सप्ताह पूरी हो सकती है. वहीं, बेरोजगार लोगों के लिए यह समय खास तौर पर फायदेमंद है उन्हें मनचाहा रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह नए अवसर मिलेंगे. आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपके द्वारा बनाए गए प्लान इस सप्ताह सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको उनके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देंगे.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मजबूत रहने वाला है. आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं और साथ ही आपको अतिरिक्त इनकम के नए सोर्स भी मिल सकते हैं. यह समय आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन यहां एक गलती आप कर सकते हैं ओवरकॉन्फिडेंस में खर्च बढ़ाना.

अगर आपने बिना सोचे-समझे खर्च करना शुरू कर दिया, तो जो लाभ मिल रहा है, वह टिकेगा नहीं. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आय के साथ-साथ सेविंग्स और निवेश पर भी ध्यान दें.

भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको फायदा मिल सकता है. हालांकि, किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह लापरवाह हो जाएं. कामकाज और यात्रा के दौरान आपकी दिनचर्या बिगड़ सकती है, जिससे थकान या हल्की-फुल्की परेशानियां हो सकती हैं.

अगर आप लगातार एक्टिव रहेंगे और अपने खान-पान व नींद का ध्यान रखेंगे, तो आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान बने रहेंगे. इस समय आपको बस बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है ना ज्यादा लापरवाही, ना ज्यादा ओवरवर्क.

रिश्ते और प्रेम जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल और खुशियां देने वाला है. घर-परिवार में धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

परिजनों के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा.

प्रेम जीवन की बात करें तो यह सप्ताह काफी रोमांटिक और संतोषजनक रहने वाला है. अगर आप सिंगल हैं, तो आपकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. वहीं, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते और मजबूत होंगे.

अविवाहित लोगों के विवाह तय होने के भी योग बन रहे हैं. लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने के कई अवसर मिलेंगे, जिससे आपके रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी.

यात्रा और जीवनशैली

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से यात्रा या पिकनिक का प्लान बन सकता है. यह यात्रा आपके लिए न केवल मनोरंजन का माध्यम बनेगी, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको रिफ्रेश करेगी.

यह समय खुद को थोड़ा ब्रेक देने और अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अच्छा है. हालांकि, यात्रा के दौरान खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रोथ, अवसर और खुशियों से भरा हुआ है. यहां आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है ओवरकॉन्फिडेंस और लापरवाही से बचें.

अगर आप संतुलन बनाए रखते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है.

उपाय

लक्ष्मीनारायण की पूजा करें.

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