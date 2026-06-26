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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 26 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में आएगा नया उत्साह, लव लाइफ में बढ़ेगा बौद्धिक जुड़ाव

Kumbh Rashifal 26 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में आएगा नया उत्साह, लव लाइफ में बढ़ेगा बौद्धिक जुड़ाव

Aquarius Horoscope: क्या आज मिलने वाला है अंतरराष्ट्रीय सहयोग और व्यापार में बड़ा फंड? जानिए 26 जून 2026 को तकनीकी प्रोजेक्ट्स, सेहत और लव लाइफ में क्या बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन एक नया उत्साह और बड़ी प्रगति लेकर आने वाला है. आपकी लीक से हटकर सोचने की क्षमता और अलग तरह की सोच आपको बाजार में धमाकेदार सफलता दिलाएगी. यदि आपके पास व्यापार को बढ़ाने का कोई नया विचार (Business Idea) है, तो आज उसे बड़ा फंड या पैसा मिल सकता है. किसी चर्चित और बड़े अभियान से जुड़ने के कारण आपके ब्रांड की प्रोडक्टिविटी और साख में भारी इजाफा होगा. आपकी यही प्रगतिशील सोच आज आपको मार्केट में सबसे अलग चमकाएगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन नए युग के व्यापारिक तौर-तरीकों से लाभ कमाने का है. आज आपको अंतरराष्ट्रीय सहयोग या विदेशी डील्स का बड़ा मौका मिल सकता है. सामूहिक उद्यमों (Joint Ventures) और पार्टनरशिप के काम में भी जोरदार मुनाफा होने के योग हैं. आधुनिक और डिजिटल माध्यमों से किया गया निवेश आज आपको बड़ा लाभ देगा. आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आपकी नवीनतम सोच और बेजोड़ रचनात्मकता की वजह से आज आप दफ्तर की सुर्खियों में छाए रहेंगे. तकनीकी परियोजनाओं (Technical Projects) में आपको आगे बढ़कर नेतृत्व करने की मुख्य भूमिका मिल सकती है. इसके साथ ही, दूर से काम करने (Work From Home) या किसी स्वतंत्र प्रोजेक्ट पर काम करने के शानदार अवसर भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे. सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों की मान-प्रतिष्ठा और भागीदारी बढ़ेगी. ऑफिस में आपकी पदोन्नति (प्रमोशन) या किसी विशेष जिम्मेदारी की संभावना काफी मजबूत दिखाई दे रही है.

शिक्षा राशिफल (Education Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन असाधारण रूप से शानदार रहने वाला है. आपकी मेहनत का उचित परिणाम सामने आएगा. काफी समय से मन में दबी आपकी कोई बड़ी इच्छा आज पूरी हो सकती है, जिससे आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. लव लाइफ में एक अनोखा बौद्धिक जुड़ाव और मित्रता पर आधारित गहरा प्यार खिलेगा, जिससे आप दोनों के बीच की समझ और मजबूत होगी. आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी अनोखे और अलग तरह के उत्सव या डिनर की योजना बना सकते हैं. पारिवारिक मोर्चे पर चंद्रमा के दसवें भाव में होने से आपको घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे आपको मानसिक संबल और बड़ों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहेगा. भीतरी शांति और मानसिक मजबूती के कारण आप खुद को अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी सकारात्मक दिनचर्या को बनाए रखें और बड़ों के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को पीले रंग के फूल या अक्षत (पीले चावल) अर्पित करें. इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर निकलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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