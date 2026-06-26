Kumbh Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन एक नया उत्साह और बड़ी प्रगति लेकर आने वाला है. आपकी लीक से हटकर सोचने की क्षमता और अलग तरह की सोच आपको बाजार में धमाकेदार सफलता दिलाएगी. यदि आपके पास व्यापार को बढ़ाने का कोई नया विचार (Business Idea) है, तो आज उसे बड़ा फंड या पैसा मिल सकता है. किसी चर्चित और बड़े अभियान से जुड़ने के कारण आपके ब्रांड की प्रोडक्टिविटी और साख में भारी इजाफा होगा. आपकी यही प्रगतिशील सोच आज आपको मार्केट में सबसे अलग चमकाएगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन नए युग के व्यापारिक तौर-तरीकों से लाभ कमाने का है. आज आपको अंतरराष्ट्रीय सहयोग या विदेशी डील्स का बड़ा मौका मिल सकता है. सामूहिक उद्यमों (Joint Ventures) और पार्टनरशिप के काम में भी जोरदार मुनाफा होने के योग हैं. आधुनिक और डिजिटल माध्यमों से किया गया निवेश आज आपको बड़ा लाभ देगा. आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आपकी नवीनतम सोच और बेजोड़ रचनात्मकता की वजह से आज आप दफ्तर की सुर्खियों में छाए रहेंगे. तकनीकी परियोजनाओं (Technical Projects) में आपको आगे बढ़कर नेतृत्व करने की मुख्य भूमिका मिल सकती है. इसके साथ ही, दूर से काम करने (Work From Home) या किसी स्वतंत्र प्रोजेक्ट पर काम करने के शानदार अवसर भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे. सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों की मान-प्रतिष्ठा और भागीदारी बढ़ेगी. ऑफिस में आपकी पदोन्नति (प्रमोशन) या किसी विशेष जिम्मेदारी की संभावना काफी मजबूत दिखाई दे रही है.

शिक्षा राशिफल (Education Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन असाधारण रूप से शानदार रहने वाला है. आपकी मेहनत का उचित परिणाम सामने आएगा. काफी समय से मन में दबी आपकी कोई बड़ी इच्छा आज पूरी हो सकती है, जिससे आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. लव लाइफ में एक अनोखा बौद्धिक जुड़ाव और मित्रता पर आधारित गहरा प्यार खिलेगा, जिससे आप दोनों के बीच की समझ और मजबूत होगी. आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी अनोखे और अलग तरह के उत्सव या डिनर की योजना बना सकते हैं. पारिवारिक मोर्चे पर चंद्रमा के दसवें भाव में होने से आपको घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे आपको मानसिक संबल और बड़ों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहेगा. भीतरी शांति और मानसिक मजबूती के कारण आप खुद को अत्यधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी सकारात्मक दिनचर्या को बनाए रखें और बड़ों के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को पीले रंग के फूल या अक्षत (पीले चावल) अर्पित करें. इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर निकलें.

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